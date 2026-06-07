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Irán amenazó a Israel con una respuesta “dolorosa” tras los ataques a Hezbollah en Líbano: “Miren el cielo esta noche”

Ebrahim Rezaei, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento de Irán, prometió una respuesta “decisiva” horas después de que Israel bombardeara centros de mando del grupo terrorista en el sur de Beirut

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Asistentes al acto por el 37° aniversario de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, frente a una pancarta con las imágenes de Khomeini, el exlíder supremo Ali Khamenei y el actual líder supremo Mojtaba Khamenei, en el mausoleo de Khomeini al sur de Teherán, el 4 de junio de 2026. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)
Asistentes al acto por el 37° aniversario de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, frente a una pancarta con las imágenes de Khomeini, el exlíder supremo Ali Khamenei y el actual líder supremo Mojtaba Khamenei, en el mausoleo de Khomeini al sur de Teherán, el 4 de junio de 2026. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Un legislador iraní de alto rango amenazó este domingo con una respuesta “dolorosa y decisiva” contra Israel en las próximas horas, tras los ataques israelíes contra centros de mando de Hezbollah en el barrio de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut.

“Daremos una respuesta decisiva y dolorosa al ataque del régimen sionista contra los suburbios. Este perro rabioso debe ser disciplinado y puesto en su lugar. Miren el cielo de los territorios ocupados esta noche“, escribió Ebrahim Rezaei, portavoz de la comisión de política exterior y seguridad nacional del Parlamento iraní, en su cuenta de X.

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La advertencia agudiza la tensión en un conflicto que cumple 100 días desde que Israel y EE.UU. lanzaron su ofensiva contra Irán el 28 de febrero, y se produce en un momento en que las negociaciones de paz parecen estancadas pese a los esfuerzos del mediador paquistaní Mohsen Naqvi, que este domingo entregó en Teherán una “carta especial” dirigida al líder supremo Mojtaba Khamenei.

Beirut, nuevo detonante

Un edificio dañado tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, el 7 de junio de 2026, jornada en que un parlamentario iraní amenazó con una respuesta "dolorosa y decisiva" contra Israel. (REUTERS/Mohamed Azakir)
Un edificio dañado tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, el 7 de junio de 2026, jornada en que un parlamentario iraní amenazó con una respuesta "dolorosa y decisiva" contra Israel. (REUTERS/Mohamed Azakir)

Los ataques israelíes contra Dahiyeh fueron ordenados por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz “en respuesta a los disparos de Hezbollah contra territorio israelí”, según la oficina del premier. Más temprano, el Ejército israelí había interceptado dos cohetes lanzados desde el Líbano hacia el norte de Israel, el primer ataque con cohetes de Hezbollah desde el miércoles.

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El canciller iraní había advertido la semana pasada que cualquier ataque israelí contra Beirut constituiría una violación del alto el fuego acordado con EE.UU. y generaría una respuesta de Teherán. Irán considera que el Líbano debe estar incluido en cualquier acuerdo de paz con Washington, posición que EE.UU. rechaza, prefiriendo tratar ambos conflictos por separado.

Escalada en Ormuz y frente múltiple

Vista aérea de buques anclados en el estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán, el 3 de junio de 2026. (REUTERS/Colaborador/archivo)
Vista aérea de buques anclados en el estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán, el 3 de junio de 2026. (REUTERS/Colaborador/archivo)

La amenaza parlamentaria iraní se suma a una jornada de escalada en varios frentes. Esta madrugada, el Mando Central de EE.UU. (Centcom) derribó dos drones iraníes en el estrecho de Ormuz que amenazaban el tráfico marítimo internacional. El viernes, el Centcom ya había derribado cuatro drones iraníes y atacado radares de vigilancia costera iraníes, a lo que Teherán respondió con misiles contra instalaciones militares en Kuwait y Baréin.

Netanyahu, por su parte, afirmó este domingo que Hezbollah “está en retirada” tras una semana de operaciones en el sur del Líbano en la que, según dijo, las fuerzas israelíes eliminaron a 350 combatientes y tomaron la cresta de Beaufort. El premier advirtió que Israel “no permitirá que se dirija fuego contra su territorio” y actuará en consecuencia.

Desde el inicio de la campaña israelí en el Líbano, los ataques han dejado más de 3.560 muertos, según las autoridades libanesas. Del lado israelí, murieron 29 soldados y un contratista civil, según el Ejército.

En ese contexto, el presidente Donald Trump, que busca una salida negociada a un conflicto impopular en EE.UU. — el 68% de los adultos quiere un acuerdo “lo antes posible” según una encuesta Economist/YouGov —, afirmó este domingo en una entrevista con NBC News que las negociaciones con Teherán están “muy cerca” de producir un acuerdo, aunque reconoció que persisten diferencias sobre puntos clave, entre ellos el futuro del conflicto en el Líbano, los activos iraníes congelados y el control del estrecho de Ormuz.

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