Consumir palta a diario podría aportar beneficios en el bienestar digestivo, cardiovascular y emocional

La palta favorece la microbiota intestinal y la saciedad por su aporte de fibra y otros nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta se ha convertido en uno de los alimentos más populares en la mesa de millones de personas alrededor del mundo. Su textura cremosa y sabor suave han conquistado desde desayunos hasta cenas, pasando por ensaladas, desayunos y meriendas. En los últimos años, su presencia se ha incrementado notablemente, al punto de transformarse en protagonista de tendencias gastronómicas y en una opción predilecta para quienes buscan una alimentación equilibrada.

Más allá de su versatilidad en la cocina, la palta es reconocida por sus múltiples beneficios para el cuerpo. Su composición nutricional la distingue de otras frutas y ha despertado el interés tanto de profesionales de la salud como de quienes desean mejorar su bienestar general. Este fruto verde, con su generoso aporte de nutrientes esenciales, continúa ganando terreno en todo tipo de dietas y estilos de vida.

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Qué pasa si se come una palta al día

El consumo diario de la palta está relacionado con beneficios concretos sobre la salud, aunque su impacto puede variar según el contexto dietético y las características personales. Según un estudio con 969 adultos, quienes ingirieron una porción al día durante seis meses experimentaron mejor calidad de sueño, perfil de dieta más saludable y niveles más bajos de colesterol LDL (“malo”).

El consumo diario de palta se asocia con mejor calidad de sueño, una dieta más saludable y niveles más bajos de colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Harvard informa que sustituir otras fuentes de grasa animal o saturada por palta puede reducir hasta un 16% el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, Cleveland Clinic resalta que las grasas monoinsaturadas del aguacate ayudan a disminuir el colesterol LDL y, en consecuencia, el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

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Los expertos sugieren usar este fruto como reemplazo de ingredientes menos saludables, en vez de añadirlo sin modificar el total calórico de la dieta. Media palta contiene entre 150 y 160 calorías, por lo que el ajuste de porciones resulta fundamental.

Diversos estudios también señalan mejoras en la diversidad de la microbiota intestinal y en la sensación de saciedad. Verywell Health añade que parte de los beneficios relacionados con el sueño pueden vincularse a los minerales y grasas presentes en la palta.

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Principales beneficios de la palta para la salud

La evidencia científica subraya efectos positivos del aguacate en diferentes áreas del bienestar. Cleveland Clinic indica que las grasas monoinsaturadas presentes disminuyen el colesterol LDL, mientras que mantienen en equilibrio el colesterol total. El alto contenido de fibra favorece el funcionamiento del tránsito intestinal y ayuda a regular tanto la glucosa como el apetito. La fibra soluble contribuye a la eliminación del colesterol “malo”, según subrayan expertos consultados por Verywell Health.

Harvard destaca también su efecto en la regulación de la presión arterial, gracias al potasio, mineral que el aguacate aporta en mayor cantidad que el plátano. Esto ayuda a mantener los valores de presión en niveles adecuados y a proteger la salud cardíaca. Por otro lado, antioxidantes como luteína y zeaxantina juegan un rol central en la prevención de enfermedades oculares asociadas al envejecimiento. Cleveland Clinic indica que estos carotenoides protegen los ojos contra la radiación y los radicales libres.

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El potasio de la palta contribuye a regular la presión arterial y supera en cantidad al de la banana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El folato, presente en cantidades significativas, resulta esencial para la salud celular y adquiere especial relevancia durante el embarazo: media palta cubre aproximadamente el 20% de la ingesta diaria recomendada de este nutriente. Además, la vitamina E contribuye al cuidado de la piel y a la defensa frente al daño oxidativo.

También es reconocida por la densidad y variedad de su perfil nutricional. Según Harvard y Cleveland Clinic, contiene las vitaminas K, E, C, y del grupo B, además del magnesio y cobre. Otro punto fuerte es el aporte de ácido oleico, una grasa monoinsaturada relacionada con la salud cardiovascular y la modulación de los procesos inflamatorios en el organismo. Además, el aguacate proporciona ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, como el ácido alfa-linolénico.

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Verywell Health y Cleveland Clinic resaltan el valor del potasio: una mitad grande brinda 364 miligramos, por encima de lo que contiene una banana. Estos nutrientes y fitoquímicos refuerzan la posición de la palta como una de las frutas más completas para el consumo regular.

Cuándo limitar el consumo de palta

A pesar de los beneficios, no todas las personas pueden consumir la palta sin restricciones. Cleveland Clinic advierte que, por su densidad calórica, excederse podría incidir en el aumento de peso si no se ajusta la energía total de la dieta. Un aguacate grande puede aportar más de 400 calorías, por lo que la moderación y la cantidad recomendada son claves.

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Sustituir grasas animales o saturadas por palta puede reducir hasta un 16% el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes requieren dietas bajas en potasio, como algunos pacientes renales, deben limitar o evitar el consumo y consultar con profesionales de la salud, indica Verywell Health. Además, la vitamina K presente en la palta podría interactuar con medicamentos anticoagulantes, por lo que se aconseja supervisión médica en estos casos.

Personas con síndrome de intestino irritable pueden experimentar molestias por el alto contenido de FODMAP, y quienes sean alérgicos deben evitarla por completo. Los expertos insisten en que la fruta debe integrarse en el marco de una dieta variada y equilibrada, en vez de considerarse un “alimento milagroso”.

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Incluir palta de forma regular puede fortalecer la salud cardiovascular, apoyar la digestión y mejorar el descanso, siempre en el contexto de una alimentación consciente y diversa. Su riqueza en nutrientes la vuelve una opción valiosa, pero el equilibrio y la variedad continúan siendo la base de una dieta saludable.