Detectar el riesgo de diabetes y obesidad ahora es más fácil gracias a un índice genético innovador

El nuevo índice combina información genética y perfiles metabólicos en sangre para anticipar la diabetes tipo 2 y la obesidad (Freepik)

La aparición de un nuevo índice de riesgo genético y metabólico promete transformar la forma en que se anticipan la diabetes tipo 2 y la obesidad, así como sus complicaciones derivadas.

Desarrollado por un equipo internacional de investigadores, este sistema supera a los modelos tradicionales al integrar información genética y perfiles químicos en sangre para identificar, con mayor precisión, a quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar estas enfermedades y sufrir consecuencias clínicas a largo plazo.

Según el estudio publicado en Cell Metabolism por el grupo de Mass General Brigham, el nuevo índice, basado en puntuaciones de riesgo poligénico (PRS) y análisis metabolómicos, duplica la capacidad de predicción frente a herramientas convencionales y permite anticipar no solo el diagnóstico, sino también el riesgo de eventos graves como enfermedades cardiovasculares o la necesidad de tratamientos intensivos. El estudio abarcó a más de 8,5 millones de personas de diferentes orígenes étnicos, lo que consolida su validez y proyección global.

La diabetes tipo 2 representa más del 90% de los casos de esta enfermedad a nivel mundial y se caracteriza por una respuesta ineficiente a la insulina y una alteración progresiva del metabolismo.

Hasta ahora, la predicción del riesgo se apoyaba en variables como la edad, el peso corporal, los antecedentes familiares o el estilo de vida, pero estos factores resultan insuficientes para anticipar el desarrollo y la evolución de la patología, así como sus complicaciones asociadas.

Cómo funciona el nuevo índice de riesgo genético y metabólico

Un perfil químico en sangre permite anticipar la aparición de la diabetes tipo 2 antes de los primeros síntomas clínicos (Freepik)

El avance radica en la construcción de puntuaciones de riesgo poligénico metabólico (MetPRS), que combinan información genética relevante con análisis detallados del metaboloma sanguíneo.

Los investigadores utilizaron estudios de asociación de genoma completo (GWAS) realizados con algunos de los biobancos más extensos del mundo para identificar variantes genéticas asociadas a 20 características metabólicas, entre ellas la distribución de grasa, el control de insulina y glucosa, y la función hepática.

El índice MetPRS se optimizó en dos versiones: una para predecir la obesidad (O-MetPRS) y otra para la diabetes tipo 2 (D-MetPRS). Ambas superan a las puntuaciones previas al incorporar factores genéticos de seis diferentes ascendencias y, gracias a la suma de datos metabolómicos, ofrecen una visión más completa de la disfunción metabólica.

Resultados y precisión: predicción de complicaciones y tratamientos

El estudio fue publicado en la revista científica Cell Metabolism, especializada en investigaciones sobre metabolismo (Freepik)

El nuevo índice permite identificar a individuos con alto riesgo de desarrollar multimorbilidad metabólica y anticipar la probabilidad de recibir tratamientos específicos, como agonistas del receptor de GLP-1 o someterse a cirugía bariátrica.

Según el estudio, quienes se ubicaron en el decil superior de la puntuación MetPRS tenían aproximadamente el doble de riesgo de iniciar estos tratamientos en comparación con los situados en el quintil medio, durante un seguimiento de 5,5 años.

Además, la herramienta predijo de forma más eficaz la aparición de eventos graves como enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, lo que la convierte en una opción potencialmente valiosa para la estratificación de pacientes y la definición de estrategias preventivas en la práctica clínica.

Diversidad, equidad y personalización en la predicción

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- El equipo identificó 44 metabolitos clave que actúan como intermediarios entre genética y estilo de vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los aportes centrales del trabajo fue la inclusión de datos de múltiples ascendencias, especialmente poblaciones no europeas, en la construcción del índice. De esta forma, la MetPRS mostró una capacidad predictiva superior a la de modelos previos en individuos de ascendencia africana, del este y del sur de Asia, un avance clave para mejorar la equidad en la atención y en la prevención de enfermedades metabólicas a escala global.

Según el doctor Akl Fahed, cardiólogo intervencionista del Centro de Investigación Cardiovascular del Hospital General de Massachusetts, el objetivo es que los médicos puedan dejar de depender exclusivamente del índice de masa corporal y consideren la susceptibilidad genética como eje central para anticipar y tratar la patología metabólica.

El papel del metaboloma y el estilo de vida en la predicción

Los resultados muestran que la dieta y la actividad física influyen directamente en el riesgo metabólico reflejado en la sangre (Freepik)

El análisis metabolómico revela cómo las moléculas presentes en la sangre reflejan la interacción entre la genética, la dieta y los hábitos cotidianos. Un estudio previo publicado en Nature Medicine por el Mass General Brigham y el Albert Einstein College of Medicine identificó 44 metabolitos específicos que, combinados, mejoran la predicción del riesgo de diabetes tipo 2 más allá de los factores convencionales.

Estos metabolitos, vinculados a rutas metabólicas como los ácidos biliares, lípidos y aminoácidos, actúan como intermediarios entre el genoma y el comportamiento diario.

La investigación demostró que las variaciones en la dieta, la actividad física y el grado de obesidad se reflejan de forma más intensa en los metabolitos asociados a la diabetes tipo 2, lo que refuerza la importancia de considerar el metaboloma en la predicción y prevención de la enfermedad.

El doctor Jun Li, primer autor de este otro estudio internacional, destacó que los factores de estilo de vida ejercen una influencia decisiva en los perfiles metabolómicos, lo que abre la puerta a intervenciones más personalizadas y efectivas para modificar el riesgo metabólico.

Limitaciones actuales y desafíos para la aplicación clínica

Los investigadores advierten que se requieren más estudios para confirmar la utilidad clínica y validar la causalidad de los hallazgos (Freepik)

A pesar de los avances, los propios autores reconocen la necesidad de ampliar la investigación experimental antes de que el índice se incorpore de forma rutinaria a la práctica médica.

Si bien se establecieron asociaciones robustas entre metabolitos, genética y desarrollo de la diabetes tipo 2, aún resta demostrar la causalidad directa y validar el impacto de las intervenciones personalizadas basadas en estos perfiles.

El equipo planea profundizar en el estudio de subtipos genéticos y metabólicos de la diabetes y la obesidad para desarrollar herramientas de prevención y tratamiento aún más precisas, y evaluar cómo las diferencias individuales explican la respuesta variable a las terapias existentes.

Hacia una prevención personalizada y anticipada de la diabetes tipo 2

La prevención personalizada podría optimizar la selección de pacientes para intervenciones clínicas y ensayos terapéuticos (Europa Press)

El surgimiento del índice MetPRS y la integración del metaboloma marcan un cambio de paradigma en la medicina preventiva. Frente a una enfermedad que avanza silenciosa y afecta a millones de personas, la posibilidad de anticipar el riesgo metabólico antes de la aparición de síntomas permite actuar a tiempo y dirigir los recursos hacia quienes más lo necesitan.

La sangre, convertida en un archivo dinámico de información genética y química, ofrece así una herramienta concreta para intervenir antes de que el daño metabólico sea irreversible.

El desafío ahora consiste en trasladar este conocimiento avanzado a la práctica clínica, garantizando que la innovación científica se traduzca en mejoras reales para la salud pública y la calidad de vida de los pacientes.