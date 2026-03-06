Qué es la sincronía fisiológica interpersonal y cómo influye en la empatía y la cooperación entre las personas

La sincronía fisiológica interpersonal refleja cómo los ritmos biológicos compartidos pueden fortalecer la empatía y la cooperación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano comunica mucho más que palabras o gestos visibles. Durante una conversación, una actividad compartida o incluso un momento de silencio, los ritmos biológicos de dos personas pueden comenzar a sincronizarse de forma sutil. La ciencia denomina a este fenómeno sincronía fisiológica interpersonal.

Una revisión reciente dirigida por la profesora Ilanit Gordon y el profesor Ronny Bartsch, de la Universidad Bar-Ilan en Israel, analiza cómo este alineamiento corporal podría desempeñar un papel clave en procesos sociales como la empatía, la confianza y la cooperación.

Según los investigadores, cuando dos personas interactúan, variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco o la actividad electrodérmica de la piel pueden empezar a mostrar patrones similares. En otras palabras, los sistemas nerviosos autónomos de ambos individuos tienden a reflejarse mutuamente, generando un ritmo biológico compartido.

Este tipo de sincronía se ha observado en distintos contextos: entre parejas, madres e hijos, amistades cercanas e incluso en equipos de trabajo que colaboran estrechamente.

Cómo se realizó la investigación

El trabajo publicado en la revista Nature Reviews Psychology no consistió en un experimento con nuevos participantes, sino en una revisión científica de investigaciones previas sobre sincronía fisiológica interpersonal.

Los autores analizaron numerosos estudios recientes —principalmente publicados en los últimos años— en los que científicos registraron simultáneamente señales fisiológicas de dos o más personas mientras interactuaban entre sí.

En estos experimentos, los participantes suelen conversar, resolver problemas en conjunto, jugar juegos cooperativos o realizar actividades coordinadas mientras sensores registran variables como la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco o la actividad eléctrica de la piel.

Posteriormente, los investigadores comparan esas señales para evaluar si los ritmos corporales tienden a alinearse con el tiempo.

Al revisar los resultados de múltiples investigaciones, Gordon y Bartsch identificaron patrones comunes y analizaron en qué contextos aparece la sincronía fisiológica y qué factores pueden influir en su intensidad.

Cuando los cuerpos entran en el mismo ritmo

La sincronía fisiológica puede surgir durante actividades cotidianas. Cantar juntos, caminar al mismo paso o compartir una conversación emocional son ejemplos de situaciones en las que los ritmos corporales pueden comenzar a alinearse.

Cuando esto ocurre, los cambios en el sistema nervioso de cada persona tienden a reflejarse en el otro. Aunque este proceso suele pasar desapercibido, algunos estudios sugieren que puede influir en la sensación de conexión social y en la facilidad para colaborar.

Las investigaciones revisadas muestran que las actividades que implican ritmo compartido o cooperación tienden a favorecer este fenómeno.

Los autores subrayan que la sincronía fisiológica no es constante ni aparece de la misma manera en todas las interacciones.

Durante tareas cooperativas intensas —como resolver un problema complejo en equipo— la alineación fisiológica puede aumentar. En cambio, en situaciones de competencia, tensión o conflicto, los ritmos corporales suelen divergir.

Además, los estudios muestran que la sincronía puede aparecer solo en determinados momentos de la interacción. Los ritmos corporales pueden acercarse y separarse a lo largo del tiempo, reflejando la dinámica emocional y social del encuentro.

Esta variabilidad explica por qué los resultados de las investigaciones no siempre son idénticos. Factores como el tipo de tarea, la duración de la interacción, los métodos de medición o las características de los participantes pueden influir en los resultados.

Posibles aplicaciones en salud mental

Comprender cómo funciona esta sincronía también podría tener implicaciones en el ámbito clínico. Diversos estudios sugieren que una mayor alineación fisiológica se relaciona con niveles más altos de empatía y comprensión emocional.

Cuando dos personas establecen una conexión profunda, sus sistemas nerviosos pueden empezar a reflejarse mutuamente, facilitando la lectura de estados emocionales y el desarrollo de confianza.

Por el contrario, niveles reducidos de sincronía podrían indicar dificultades en la interacción social. Este fenómeno despertó interés en áreas como el estudio del trastorno del espectro autista (TEA), la ansiedad social y otros trastornos que afectan la comunicación interpersonal.

En el ámbito terapéutico, medir variables fisiológicas podría ayudar a analizar la calidad de la interacción entre paciente y terapeuta y orientar intervenciones destinadas a mejorar la conexión emocional.

Nuevas fronteras en el estudio de la sincronía

Uno de los temas emergentes en este campo es la sincronía fisiológica en grupos. Los científicos intentan comprender cómo equipos de trabajo, audiencias o comunidades pueden mostrar patrones fisiológicos coordinados durante actividades compartidas.

Estudiar este fenómeno podría aportar información sobre procesos colectivos como la cooperación a gran escala, la cohesión social o el comportamiento coordinado en grupos.

Para avanzar en esta línea, los investigadores proponen integrar mediciones fisiológicas con observación conductual y técnicas de neuroimagen, lo que permitiría analizar la interacción humana desde múltiples niveles biológicos.