Brote de Chikungunya en Salta: un acuerdo sanitario regional impulsa acciones para frenar la situación

Sector de emergencias del Hospital de Orán (Fuente: El Tribuno de Salta)

Las autoridades sanitarias de Salta y Tarija pusieron en marcha un operativo binacional para contener el brote de Chikungunya en la región fronteriza, tras un encuentro realizado en la ciudad de Bermejo. El avance del virus, que también impactó a las provincias de Córdoba y Tucumán, generó preocupación entre funcionarios argentinos y bolivianos, quienes acordaron unificar criterios de acción y reforzar la vigilancia epidemiológica, según informó el sitio oficial del Gobierno de Salta.

Este acuerdo, alcanzado el martes, incluye: la vigilancia epidemiológica conjunta, capacitaciones clínicas compartidas y el refuerzo de acciones destinadas a eliminar criaderos de mosquitos, especialmente en zonas comerciales cercanas al río Bermejo. De acuerdo con el reporte oficial de la provincia de Salta, la inspección inicial permitió detectar focos de proliferación de Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores del virus, asociados a la acumulación de neumáticos en desuso y residuos en áreas ribereñas.

La reunión, descrita por el Gobierno de Salta como un avance estratégico, reunió a referentes nacionales, provinciales y municipales, junto a gerentes hospitalarios y técnicos de salud de la región. Los participantes fueron: la Subsecretaría de Medicina Social, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, el Programa de Inmunizaciones, el hospital San Vicente de Paul de Orán, el Municipio de Aguas Blancas y la Dirección de Atención Primaria de la Salud de Salta. Por parte de Bolivia, asistieron: el SEDES Tarija (Servicio Departamental de Salud), la Unidad de Epidemiología, el Programa de Control de Vectores y la Coordinación de la Red de Servicios de Salud de Bermejo.

Durante el encuentro se compartió la distribución georreferenciada de los casos confirmados y los protocolos vigentes en cada país. Los equipos analizaron los criterios diagnósticos, las características clínicas del Chikungunya y las estrategias para investigar los focos activos, con especial atención en la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Según el parte oficial, la región afronta un escenario de circulación viral sostenida, agravada por el tránsito constante de personas entre ambos países.

El director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, dijo: “Debemos fortalecer el trabajo conjunto entre salud y municipios, con intercambio permanente de información y planificación coordinada”. Según la jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montenegro, la circulación constante de personas en la zona requiere “una respuesta articulada”.

La jornada inició con una inspección en áreas comerciales próximas al río Bermejo, donde se detectaron criaderos potenciales de mosquitos. “Por la cercanía con la frontera y la circulación activa en localidades vecinas estamos ante un brote en la región fronteriza”, explicó Francisco García Campos. Posteriormente, en el hospital Virgen de Chaguaya, se intercambiaron datos y se discutieron las estrategias específicas para la aplicación de insecticidas según la normativa de cada jurisdicción.

Cuáles son los síntomas del virus Chikungunya y qué precauciones tomar

Ya suman 51 casos positivos de fiebre Chikungunya según el Ministerio de Salud Pública de Salta. Este virus es trasmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Después de la picadura del insecto, los síntomas suelen aparecer entre cuatro a ocho días después. Algunos de ellos pueden ser:

Fiebre alta

Dolores intensos en las articulaciones (rodillas, hombros, codos y caderas)

Dolor muscular general

Erupciones cutáneas

El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)

Aunque algunos de estos síntomas son similares al dengue, el Chikungunya suele provocar dolores mucho más intensos en las articulaciones. Por otro lado, el dengue presenta mayor dolor muscular y detrás de los ojos.

Las autoridades recomiendan no automedicarse ante la aparición de alguno de estos síntomas y reforzaron las medidas preventivas para realizar en el hogar:

Eliminar recipientes con agua estancada

Usar repelente

Colocar mosquiteros

Utilizar ropa que cubra brazos y piernas