Ciencia

Brote de Chikungunya en Salta: un acuerdo sanitario regional impulsa acciones para frenar la situación

El encuentro permitió establecer medidas para la vigilancia epidemiológica y la capacitación clínica, incluyendo un enfoque en la eliminación de criaderos de mosquitos en áreas ribereñas afectadas

Guardar
Sector de emergencias del Hospital
Sector de emergencias del Hospital de Orán (Fuente: El Tribuno de Salta)

Las autoridades sanitarias de Salta y Tarija pusieron en marcha un operativo binacional para contener el brote de Chikungunya en la región fronteriza, tras un encuentro realizado en la ciudad de Bermejo. El avance del virus, que también impactó a las provincias de Córdoba y Tucumán, generó preocupación entre funcionarios argentinos y bolivianos, quienes acordaron unificar criterios de acción y reforzar la vigilancia epidemiológica, según informó el sitio oficial del Gobierno de Salta.

Este acuerdo, alcanzado el martes, incluye: la vigilancia epidemiológica conjunta, capacitaciones clínicas compartidas y el refuerzo de acciones destinadas a eliminar criaderos de mosquitos, especialmente en zonas comerciales cercanas al río Bermejo. De acuerdo con el reporte oficial de la provincia de Salta, la inspección inicial permitió detectar focos de proliferación de Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores del virus, asociados a la acumulación de neumáticos en desuso y residuos en áreas ribereñas.

La reunión, descrita por el Gobierno de Salta como un avance estratégico, reunió a referentes nacionales, provinciales y municipales, junto a gerentes hospitalarios y técnicos de salud de la región. Los participantes fueron: la Subsecretaría de Medicina Social, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, el Programa de Inmunizaciones, el hospital San Vicente de Paul de Orán, el Municipio de Aguas Blancas y la Dirección de Atención Primaria de la Salud de Salta. Por parte de Bolivia, asistieron: el SEDES Tarija (Servicio Departamental de Salud), la Unidad de Epidemiología, el Programa de Control de Vectores y la Coordinación de la Red de Servicios de Salud de Bermejo.

Durante el encuentro se compartió la distribución georreferenciada de los casos confirmados y los protocolos vigentes en cada país. Los equipos analizaron los criterios diagnósticos, las características clínicas del Chikungunya y las estrategias para investigar los focos activos, con especial atención en la localidad fronteriza de Salvador Mazza. Según el parte oficial, la región afronta un escenario de circulación viral sostenida, agravada por el tránsito constante de personas entre ambos países.

El director general de Coordinación Epidemiológica de Salta, Francisco García Campos, dijo: “Debemos fortalecer el trabajo conjunto entre salud y municipios, con intercambio permanente de información y planificación coordinada”. Según la jefa de Epidemiología del SEDES Tarija, Claudia Montenegro, la circulación constante de personas en la zona requiere “una respuesta articulada”.

La jornada inició con una inspección en áreas comerciales próximas al río Bermejo, donde se detectaron criaderos potenciales de mosquitos. “Por la cercanía con la frontera y la circulación activa en localidades vecinas estamos ante un brote en la región fronteriza”, explicó Francisco García Campos. Posteriormente, en el hospital Virgen de Chaguaya, se intercambiaron datos y se discutieron las estrategias específicas para la aplicación de insecticidas según la normativa de cada jurisdicción.

Cuáles son los síntomas del virus Chikungunya y qué precauciones tomar

Ya suman 51 casos positivos de fiebre Chikungunya según el Ministerio de Salud Pública de Salta. Este virus es trasmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Después de la picadura del insecto, los síntomas suelen aparecer entre cuatro a ocho días después. Algunos de ellos pueden ser:

  • Fiebre alta
  • Dolores intensos en las articulaciones (rodillas, hombros, codos y caderas)
  • Dolor muscular general
  • Erupciones cutáneas
El virus chikungunya es una
El virus chikungunya es una infección vírica transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus (Fuente: World Mosquito Program)

Aunque algunos de estos síntomas son similares al dengue, el Chikungunya suele provocar dolores mucho más intensos en las articulaciones. Por otro lado, el dengue presenta mayor dolor muscular y detrás de los ojos.

Las autoridades recomiendan no automedicarse ante la aparición de alguno de estos síntomas y reforzaron las medidas preventivas para realizar en el hogar:

  • Eliminar recipientes con agua estancada
  • Usar repelente
  • Colocar mosquiteros
  • Utilizar ropa que cubra brazos y piernas

Temas Relacionados

SaltaBrote de Chikungunyaultimas noticiasvirusBolivia

Últimas Noticias

Una dieta alta en grasas podría acelerar la progresión de un tipo de cáncer de mama, según científicos

En un estudio, observaron cómo células tumorales responden a los niveles elevados de lípidos

Una dieta alta en grasas

Un estudio global sobre Alzheimer temprano tendrá un capítulo argentino: “Comienza antes de que aparezcan los síntomas”

La enfermedad neurodegenerativa en pacientes de entre 45 y 50 años capta la atención de los principales científicos del mundo. El centro Fleni es el único de Latinoamérica integrado a esta investigación, llamada iLEADS, que analizará diferencias y semejanzas entre las formas de inicio precoz y tardío. Infobae entrevistó a los expertos líderes del capítulo local

Un estudio global sobre Alzheimer

Cambios epigenéticos y ADN cerebral: un nuevo hallazgo ayuda a entender el avance del Alzheimer

Científicos de Mayo Clinic descubren que ciertos cambios en la actividad genética del cerebro pueden marcar el ritmo del deterioro en personas con esta patología. Cómo este avance puede brindar terapias más eficaces

Cambios epigenéticos y ADN cerebral:

Descubren cómo un tipo de hantavirus de Sudamérica ingresa a las células humanas

El patógeno puede transmitirse a partir de roedores y de otras personas afectadas. Fue estudiado por investigadores de los Estados Unidos. Cómo fue el primer paso hacia una vacuna

Descubren cómo un tipo de

El sueño profundo rompe la sincronía entre la respiración y la actividad cerebral, afirma un estudio

Un avance experimental en modelos animales revela que la desconexión entre ambos procesos ocurre especialmente durante las ondas delta, mientras que en la vigilia y bajo anestesia se mantiene la coordinación

El sueño profundo rompe la
DEPORTES
A los 41 años, se

A los 41 años, se retira el Pulga Rodríguez: cuándo será su partido despedida y la decisión sobre su futuro

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión

La era Chacho Coudet en River: los cambios en el cuerpo técnico y la decisión respecto al mercado de pases

10 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca Juniors ante Lanús: la rebeldía de su equipo, el elogio a Aranda y el abrazo de Merentiel

El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

TELESHOW
El desafortunado comentario de Yanina

El desafortunado comentario de Yanina Zilli contra Daniela de Lucía, tras la muerte de su padre: “Jugamos con lo personal”

La preocupación de Juana Repetto por su cambio físico tras el nacimiento de su hijo: “Engordé un montón”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su paso por la Fashion Week de Milán: su encuentro con el diseñador Adrián Appiolaza

Así quedó la “placa planta” de Gran Hermano: la sentencia de los participantes más silenciosos

Flor de la V contó el consejo que les dio a sus hijos para enfrentar el bullying: “Nunca se avergüencen de mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Canadá evaluó su posible participación

Canadá evaluó su posible participación militar en la guerra de Irán: “Nunca se puede descartar categóricamente”

Dee Bridgewater, leyenda viva del jazz: “He sobrevivido lo suficiente para tener este estatus”

Sonia Ruíz y el monstruoso costumbrismo que desafía al tiempo

Cómo el plástico conquistó el mundo hasta acumularse en los cerebros humanos

El Senado de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la operación contra el régimen iraní