América Latina

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas económicas: “Son tiempos en que hay que cambiar”

Entre las medidas expuestas se incluye la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico, con el objetivo de “explotar” el parque hotelero tras la retirada parcial o total de las principales empresas extranjeras, que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos

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El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/Ernesto Mastrascusa)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comunicó este viernes un paquete de reformas económicas con orientación liberalizadora y descentralizadora, justificando que “son tiempos en que hay que cambiar”.

Díaz-Canel dijo ante medios cubanos, en declaraciones difundidas por la televisión estatal, que estos cambios responden a “las exigencias de los tiempos actuales”, aludiendo a la crisis que atraviesa el país. Expresó que no se trata tanto de responder a las presiones de Washington para impulsar reformas profundas.

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El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad”, manifestó.

Entre las medidas expuestas se incluye la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico, con el objetivo de “explotar” el parque hotelero tras la retirada parcial o total de las principales empresas extranjeras, que buscan evitar las sanciones de Estados Unidos.

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Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)
Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Díaz-Canel también mencionó cambios en el negocio inmobiliario, orientados a la gestión y búsqueda de “nuevas modalidades” y “nuevos actores”, sin ofrecer mayores detalles. El Estado cubano posee grandes empresas dedicadas al alquiler de inmuebles.

Adicionalmente, se plantea aumentar la “autonomía” de las empresas estatales en aspectos como salarios, reinversión de utilidades, importaciones y exportaciones, asociaciones con otros actores económicos, diseño de planes de negocio y acceso al mercado cambiario.

La liberalización alcanzará al sector agrícola, permitiendo a los productores acceso directo a insumos, asociación con distintos actores, cuentas “reales” respaldadas en efectivo, participación en el mercado cambiario y trámites burocráticos más ágiles.

El dictador anunció la eliminación de las importadoras estatales que actuaban como intermediarias obligatorias en el comercio exterior, con la finalidad de dinamizar este sector.

Acumulación de basura en Cuba
Un hombre rebusca entre un montón de basura en busca de objetos que pueda aprovechar en La Habana, Cuba, el lunes 1 de junio de 2026 (Foto AP/Ramón Espinosa)

Díaz-Canel resaltó la intención de “incentivar” la inversión extranjera directa, subrayando la importancia de los cubanos residentes en el exterior, quienes dispondrán de las mismas condiciones que los habitantes de la isla.

Sobre el sector privado, anticipó que se abrirán más sectores económicos a los actores no estatales.

También hizo referencia a la reforma del aparato estatal, que avanzó recientemente con un proyecto de ley para reducir de 27 a 20 ministerios, buscando una estructura estatal “más ágil” y con “menos burocracia”.

Finalmente, señaló que las reformas buscan eliminar las “contradicciones” entre la planificación central y el mercado, así como entre centralización y descentralización.

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