El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

Elementos de Protección Civil asistieron a un habitante durante una evacuación en una zona afectada por inundaciones tras el paso de la tormenta Cristina en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

El Salvador permanece bajo estricta vigilancia meteorológica y operativa después del paso y degradación de la depresión tropical Cristina, que provocó daños materiales y múltiples emergencias, especialmente en la zona costera, aunque no se reportaron víctimas fatales ni personas lesionadas. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil mantienen activa su red institucional a pesar de que la alerta nacional descendió de naranja a amarilla.

Entre el 5 y el 11 de junio, el país enfrentó una serie de incidentes derivados del impacto de la tormenta tropical. Según el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, durante ese periodo se registraron:

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156 árboles caídos

27 deslizamientos o derrumbes

111 vías obstruidas

Dos desbordamientos de ríos

22 inundaciones urbanas

10 muros perimetrales dañados

19 vehículos afectados

170 viviendas anegadas

21 viviendas con daños leves

Una vivienda con daño considerable.

Estos datos fueron compartidos por el director de la institución, Baltazar Solano, durante su participación en el espacio Entrevista AM del Canal Diez, donde subrayó la respuesta coordinada de las distintas entidades involucradas.

La Libertad y Sonsonate figuran entre los territorios más afectados, donde la combinación de lluvias intensas y mar de fondo generó anegaciones, daños en viviendas y afectaciones a la infraestructura turística y comercial de la franja costera. En contraste, en los departamentos orientales, La Unión, San Miguel, Usulután y La Paz, la magnitud de los daños fue menor, de acuerdo con la evaluación oficial brindada por el funcionario.

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Elementos de la Marina Nacional y equipos de rescate trabajaron en la evacuación y apoyo a familias afectadas por inundaciones en zonas rurales tras el paso de la tormenta Cristina en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).

El despliegue institucional incluyó la instalación de puestos de mando y la movilización de equipos, herramientas y vehículos especializados en áreas vulnerables. Las acciones de evacuación preventiva permitieron resguardar a decenas de familias en albergues equipados, lo que evitó la ocurrencia de tragedias personales.

El director Solano enfatizó que “no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas durante la emergencia, lo que consideramos un éxito atribuible a la pronta respuesta y coordinación de todas las instituciones”. Añadió que, durante la emergencia, 81 familias, equivalentes a 224 personas, fueron evacuadas preventivamente y resguardadas en albergues habilitados en distintas zonas del país.

Los datos recabados evidencian que la saturación de los suelos y la persistencia de lluvias mantienen latente el riesgo de nuevos incidentes. Por esta razón, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil continúan desplegadas en el territorio y recomiendan a la ciudadanía acatar las indicaciones emitidas a través de los canales oficiales.

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El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, compartió el balance de emergencias atendidas tras el paso de la tormenta Cristina durante su participación en el espacio Entrevista AM del Canal Diez (Cortesía Entrevista Am).

El MARN advierte sobre llegada de nueva onda tropical

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó el día de ayer, 11 de junio que a partir del domingo 14 se prevé la llegada de una nueva onda tropical que provocará lluvias y tormentas en diversas regiones del país. Esta proyección meteorológica refuerza el llamado de las autoridades a mantener la alerta y seguir las indicaciones de protección civil.

Según el reporte divulgado por el MARN, la influencia de este sistema atmosférico podría incrementar el riesgo de desbordamientos, deslizamientos y anegaciones, especialmente en zonas donde la infraestructura ya resultó afectada por la depresión Cristina. Las autoridades recalcaron que la prevención y la colaboración ciudadana resultan fundamentales para mitigar el impacto de estos fenómenos.

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El Cuerpo de Bomberos y demás integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil insisten en la importancia de atender las recomendaciones de evacuación en caso de advertencia y de evitar arrojar basura en ríos, quebradas o calles, práctica que contribuye a la obstrucción de drenajes y eleva el riesgo de inundaciones urbanas.

El titular, reiteró que la modernización de equipos y la articulación entre instituciones han fortalecido la capacidad de respuesta ante desastres meteorológicos.