Sociedad

Más de 350.000 personas viven sin una plaza cerca de su casa: el desafío que buscan resolver las “plazas de bolsillo”

Frente al déficit, las llamadas “plazas de bolsillo” surgen como una alternativa para recuperar pequeños terrenos urbanos y acercar lugares de encuentro, recreación y descanso a los barrios con menor acceso al verde

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En la Ciudad de Buenos Aires, cerca de 350.000 personas no tienen una plaza o parque a menos de 400 metros de su casa

La ubicación de espacios verdes urbanos accesibles determina en gran medida la calidad de vida en las ciudades. En la Ciudad de Buenos Aires, unas 350.000 personas, lo que representa aproximadamente el 10% de la población, no tienen ninguna plaza ni parque a menos de 400 metros de su vivienda, lo que expone la desigualdad en la distribución de estos espacios y cuestiona los estándares internacionales como la norma 3-30-300.

La distancia ideal entre una vivienda y un parque o plaza es relevante porque el acceso cercano a espacios verdes contribuye de manera significativa a la salud física y mental, fomenta la interacción social y reduce el sedentarismo.

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El consenso internacional señala como recomendable que toda vivienda esté a un máximo de 300 o 400 metros de un espacio verde, aunque muchas ciudades, como Buenos Aires, no alcanzan este objetivo para toda su población.

No importa solamente cuántos metros cuadrados de espacio verde tenés, sino cuán lejos te queda”, explicó en Infobae A las Nueve el analista Emmanuel Ferrario. Según explicó, esa distancia modifica el uso cotidiano del espacio público y condiciona actividades como salir con chicos, pasear al perro o sentarse a leer.

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Algunos barrios, según detalló Ferrario, tienen una oferta muy baja de espacios verdes cercanos. Entre ellos nombró a Santa Rita, Boedo, San Cristóbal y Almagro, y precisó que este último tiene 0,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante.

El acceso cercano a espacios verdes urbanos incide en la salud física y mental, la interacción social y la reducción del sedentarismo (Turismo de Buenos Aires)
El acceso cercano a espacios verdes urbanos incide en la salud física y mental, la interacción social y la reducción del sedentarismo (Turismo de Buenos Aires)

Cómo se mide el espacio verde en una ciudad

El indicador más difundido suele ser la cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante. Durante años, indicó Ferrario, circuló como referencia el piso de nueve metros cuadrados por persona, atribuido a la Organización Mundial de la Salud.

Según indicó el analista, ese documento “nunca apareció”, aunque la cifra siguió en circulación. Agregó que la Unión Europea ubica entre 10 y 20 metros cuadrados por habitante el rango considerado óptimo para una ciudad.

En ese marco, comparó datos de distintas ciudades. Buenos Aires tiene 5,13 metros cuadrados de espacio verde por persona, Rosario tiene 12, Córdoba seis, Santiago del Estero 5,8 y Salta casi cuatro, según precisó Ferrario.

En la comparación internacional, mencionó que Nueva York tiene 13,6 metros cuadrados, Bruselas 30, Santiago cuatro y San Pablo 11,58. Aun así, insistió en que esa medición no alcanza para describir el acceso real de la población.

Ferrario sostuvo que medir solo los metros cuadrados de espacio verde por habitante no alcanza para explicar el acceso real de la población
Ferrario sostuvo que medir solo los metros cuadrados de espacio verde por habitante no alcanza para explicar el acceso real de la población

La cercanía como criterio de acceso

Ferrario sostuvo que la referencia que más le interesa es la norma “3 - 30 -300”. Según detalló, propone que desde una vivienda se puedan ver al menos tres árboles, que el 30% del barrio tenga alguna superficie verde y que exista un espacio verde a 300 metros.

Se trata de una meta aspiracional. A su vez, explicó que ese enfoque busca corregir una limitación de los indicadores tradicionales, porque una ciudad puede tener una superficie verde total aceptable y, al mismo tiempo, sectores con poco acceso cercano.

No es un indicador que realmente te dé una respuesta”, dijo sobre la medición basada solo en metros cuadrados por habitante. En su planteo, la distribución del verde dentro de la ciudad resulta tan importante como la cantidad total.

Ferrario señaló que muchas ciudades ya no cuentan con espacio para crear grandes parques y por eso avanzan con intervenciones de menor escala. En ese punto, mencionó el caso de una organización de vecinos de Almagro que impulsa un proyecto en un terreno de Acuña de Figueroa y Guardia Vieja.

La propuesta apunta a crear una “plaza de bolsillo”, un formato que, según explicó, ya se aplicó en Londres. Dijo que esa ciudad hizo 100 plazas de ese tipo en lotes o terrenos pequeños distribuidos en distintos barrios.

Esas medidas incluyen plantas nativas, bancos y lugares de encuentro. La lógica, dijo, consiste en insertar pequeños puntos de uso público dentro de áreas densamente urbanizadas.

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