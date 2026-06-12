Teleshow

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La diva y su nieta ya definieron los comensales para sus respectivas mesazas, con un menú entre la política, el espectáculo y el deporte

Guardar
Google icon
Mirtha Legrand y Juana Viale listas para un nuevo desafío televisivo
Mirtha Legrand y Juana Viale listas para un nuevo desafío televisivo

En un clásico de la pantalla chica, Mirtha Legrand y Juana Viale presentan cada fin de semana una atractiva y variada propuesta televisiva. En sus ciclos La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, ambos por la pantalla de El Trece, recibirán en esta oportunidad dos propuestas bien diferentes entre sí, pero manteniendo el espíritu de un formato que por estos días cumplió 58 años en el aire: la charla amena, distendida y cada tanto polémica entre los diversos temas de la actualidad.

El sábado 13 de junio, a las 21:30, Mirtha Legrand ofrecerá un menú vinculado a la política y la actualidad, en unas horas marcadas por la polémica en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Junto a La Chiqui estarán Nacho Otero, periodista de TN y conductor de Arriba Argentinos en El Trece; Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica y una de las voces opositoras más activas frente al gobierno de Javier Milei; el periodista Ernesto Tenembaum, conductor de Radio con Vos y figura del periodismo político; y el economista Fausto Spotorno, que en los últimos días analizó la evolución de la inflación y los desafíos del Banco Central en materia de reservas.

PUBLICIDAD

FOTOS ELISA CARRIO
Elisa Carrió vuelve a la mesa de Mirtha Legrand

El domingo 14 de junio, a las 13:45, Juana Viale tendrá una mesa con otro perfil, más orientado al espectáculo y el deporte, en unos días en los que el mundo se encuentra paralizado por el comienzo del Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá. En cuanto al rubro artístico, estarán Rafael Ferro, Julieta Zylberberg y Manuela Pal, figuras recurrentes de la siempre atractiva escena teatral y audiovisual.

En tanto, Carolina Baldini ofrecerá una mirada particular de la experiencia mundialista. La modelo acompañó al Cholo Simeone en su etapa de futbolista de la Selección y actualmente sigue atentamente los pasos de Giuliano, uno de sus hijos, convocado por Lionel Scaloni para defender la estrella lograda en Qatar. Completa la mesa el piloto de automovilismo Manu Urcera, marido de Nicole Neumann y padre de su hijo Cruz, quien, además de su experiencia personal al volante, podrá compartir su visión de otro de los fenómenos deportivos de la actualidad: Franco Colapinto.

PUBLICIDAD

Carolina Baldini, vestida con un abrigo rojo, posa sonriente junto a tres hombres en una calle iluminada de noche, con árboles y un edificio clásico de fondo
Carolina Baldini sonríe junto a sus hijos Gianluca, Giovanni y Giuliano

Almorzando con las estrellas: una idea que se volvió leyenda

El fin de semana llega en un momento especial para Mirtha Legrand. El 3 de junio pasado, cumplió 58 años desde su debut al aire, una marca sin precedentes en la televisión mundial: ningún otro programa cuenta con la misma conductora de manera ininterrumpida durante tanto tiempo.

La propia Legrand lo celebró con un video en sus redes sociales. “58 años, querida. Todo un récord en el mundo. La misma persona conduciendo”, afirmó, y agradeció tanto al público como a los equipos que la acompañaron a lo largo de las décadas. “Todo mi amor para ustedes que me han seguido tantos años, porque el público también me ha acompañado y mis equipos maravillosos”, expresó.

La diva compartió un mensaje festejando el aniversario de su ciclo que comenzó llamándose Almorzando con las estrellas antes de ser renombrado como Almorzando con Mirtha Legrand (Video: Instagram)

El ciclo nació el 3 de junio de 1968 bajo el nombre Almorzando con las estrellas, por iniciativa de Alejandro Romay, entonces director de Canal 9. La propia conductora dudó desde el inicio de su viabilidad: “Bueno, esto durará una semana, veinte días, un mes”, recordó. La respuesta del público desmintió esas dudas desde el primer momento.

Con los años, el programa cambió de nombre y adaptó su formato, pero mantuvo como eje la conversación directa con figuras de la política, el espectáculo, el deporte y la cultura. A pocos meses de cumplir 100 años, Legrand continúa al frente del ciclo que lleva su nombre y que la convirtió en leyenda.

Temas Relacionados

La Noche de MirthaAlmorzando con JuanaMirtha LegrandJuana Viale

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

La Reini reflexionó sobre las presiones sociales, el peso de los mandatos de belleza y las consecuencias de las intervenciones

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

El reality conducido por Santiago del Moro definió los candidatos a dejar la casa, tras una gala con salvaciones y discusiones que levantaron la temperatura

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

El nuevo galardón del teatro comercial argentino cuenta con el respaldo de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La artista relató el momento en redes y mostró cómo se vive el clima futbolero en su hogar, entre la ilusión por la Copa del Mundo y una equivocación que desató una ola de comentarios

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

La panelista de Storytime contó cómo el acoso se volvió constante en su edificio y terminó alterando sus horarios por temor ante el hostigamiento

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

DEPORTES

Tres leyendas de Sudáfrica quedan mudas en televisión tras la derrota ante México en el Mundial y el momento se vuelve viral

Tres leyendas de Sudáfrica quedan mudas en televisión tras la derrota ante México en el Mundial y el momento se vuelve viral

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto cerró una buena práctica al quedar 10° en el GP de Barcelona de Fórmula 1

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Sorpresiva decisión de la F1: le quitó las sanciones a Alpine y le devolvió el podio que Pierre Gasly logró en el GP de Mónaco

TELESHOW

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

El desopilante error de Lizy Tagliani al comprarle la camiseta de la Selección a su hijo: “Antes de ser mami, fui trava”

La preocupación de Alejandra Maglietti por el acoso de una vecina: “Me amenazaba de muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu afirmó estar “totalmente de acuerdo” con Trump en que Irán no adquiera armas nucleares

Netanyahu afirmó estar “totalmente de acuerdo” con Trump en que Irán no adquiera armas nucleares

Uruguay cambia la cúpula policial en medio de escalada de violencia: “Vamos a empujar para recuperar las calles”

Cerca de dos millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras

Ernesto Sabato, escritor argentino: “La verdad está bien en matemáticas, química, filosofía; no en la vida, donde es más importante la ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza”

El régimen chino detuvo a un ciudadano estadounidense tras acusarlo de espionaje