Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale listas para un nuevo desafío televisivo

En un clásico de la pantalla chica, Mirtha Legrand y Juana Viale presentan cada fin de semana una atractiva y variada propuesta televisiva. En sus ciclos La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, ambos por la pantalla de El Trece, recibirán en esta oportunidad dos propuestas bien diferentes entre sí, pero manteniendo el espíritu de un formato que por estos días cumplió 58 años en el aire: la charla amena, distendida y cada tanto polémica entre los diversos temas de la actualidad.

El sábado 13 de junio, a las 21:30, Mirtha Legrand ofrecerá un menú vinculado a la política y la actualidad, en unas horas marcadas por la polémica en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Junto a La Chiqui estarán Nacho Otero, periodista de TN y conductor de Arriba Argentinos en El Trece; Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica y una de las voces opositoras más activas frente al gobierno de Javier Milei; el periodista Ernesto Tenembaum, conductor de Radio con Vos y figura del periodismo político; y el economista Fausto Spotorno, que en los últimos días analizó la evolución de la inflación y los desafíos del Banco Central en materia de reservas.

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Elisa Carrió vuelve a la mesa de Mirtha Legrand

El domingo 14 de junio, a las 13:45, Juana Viale tendrá una mesa con otro perfil, más orientado al espectáculo y el deporte, en unos días en los que el mundo se encuentra paralizado por el comienzo del Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá. En cuanto al rubro artístico, estarán Rafael Ferro, Julieta Zylberberg y Manuela Pal, figuras recurrentes de la siempre atractiva escena teatral y audiovisual.

En tanto, Carolina Baldini ofrecerá una mirada particular de la experiencia mundialista. La modelo acompañó al Cholo Simeone en su etapa de futbolista de la Selección y actualmente sigue atentamente los pasos de Giuliano, uno de sus hijos, convocado por Lionel Scaloni para defender la estrella lograda en Qatar. Completa la mesa el piloto de automovilismo Manu Urcera, marido de Nicole Neumann y padre de su hijo Cruz, quien, además de su experiencia personal al volante, podrá compartir su visión de otro de los fenómenos deportivos de la actualidad: Franco Colapinto.

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Carolina Baldini sonríe junto a sus hijos Gianluca, Giovanni y Giuliano

Almorzando con las estrellas: una idea que se volvió leyenda

El fin de semana llega en un momento especial para Mirtha Legrand. El 3 de junio pasado, cumplió 58 años desde su debut al aire, una marca sin precedentes en la televisión mundial: ningún otro programa cuenta con la misma conductora de manera ininterrumpida durante tanto tiempo.

La propia Legrand lo celebró con un video en sus redes sociales. “58 años, querida. Todo un récord en el mundo. La misma persona conduciendo”, afirmó, y agradeció tanto al público como a los equipos que la acompañaron a lo largo de las décadas. “Todo mi amor para ustedes que me han seguido tantos años, porque el público también me ha acompañado y mis equipos maravillosos”, expresó.

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La diva compartió un mensaje festejando el aniversario de su ciclo que comenzó llamándose Almorzando con las estrellas antes de ser renombrado como Almorzando con Mirtha Legrand (Video: Instagram)

El ciclo nació el 3 de junio de 1968 bajo el nombre Almorzando con las estrellas, por iniciativa de Alejandro Romay, entonces director de Canal 9. La propia conductora dudó desde el inicio de su viabilidad: “Bueno, esto durará una semana, veinte días, un mes”, recordó. La respuesta del público desmintió esas dudas desde el primer momento.

Con los años, el programa cambió de nombre y adaptó su formato, pero mantuvo como eje la conversación directa con figuras de la política, el espectáculo, el deporte y la cultura. A pocos meses de cumplir 100 años, Legrand continúa al frente del ciclo que lleva su nombre y que la convirtió en leyenda.

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