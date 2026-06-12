Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

McLaren y Red Bull dejaron en claro su disgusto por la decisión de la FIA (REUTERS/Yves Herman)

La Fórmula 1 tomó una impactante decisión al quitarle las penalizaciones a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco que lo depositaron en el podio. La medida que tomó la categoría después del pedido a revisión que realizó Alpine generó una fuerte repercusión en el paddock de Barcelona. Sin embargo, McLaren y Red Bull, grandes perjudicados por la decisión, buscarán apelar el cambio.

La polémica se formó por las fallas en la medición de la velocidad en los boxes del Principado, donde Gasly recibió dos penalizaciones por exceder el límite. Tras el pedido formal de revisión de Alpine, la FIA aceptó cambiar el resultado por las pruebas otorgadas por el team francés. La decisión de los comisarios modificó el resultado de varios pilotos. El francés, que había caído del tercer al séptimo puesto tras recibir dos sanciones de cinco segundos, recuperó el podio; Oscar Piastri, de McLaren, volvió del cuarto al quinto lugar, e Isack Hadjar perdió el último lugar del podio que había heredado tras las penalizaciones.

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Según informaron medios especializados como Motorsport y The Race, de acuerdo con las normas judiciales y disciplinarias de la FIA y con el artículo 15.4 del Código Deportivo Internacional de la entidad, McLaren y Red Bull tenían una hora para comunicar su intención de recurrir y ahora disponen de 96 horas para decidir si siguen adelante o retiran la acción de apelar contra Alpine.

“Algunos equipos consideran que era su responsabilidad mantener un margen suficiente en el pit lane basándose en los datos de los entrenamientos libres”, destacó Motorsport respecto a la falla de la medición en los pits. En la audiencia ante la FIA, McLaren sostuvo que no era necesario cambiar el resultado porque el riesgo de discrepancias en el cálculo de velocidad en el pit lane es conocido y los equipos y pilotos ajustan de manera habitual sus procedimientos. También se planteó que la medición del pit lane busca siempre la distancia más corta, en referencia a que Gasly cortó la calle del box en la entrada y la salida.

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El francés superó el límite en dos oportunidades. El Alpine recortó distancias en el inicio y en la salida

“El director deportivo de Red Bull, Stephen Knowles, argumentó que el proceso de cronometraje en el pit lane fue consistente durante todo el fin de semana y que los equipos ajustaron sus propios sistemas en consecuencia, conscientes de que el cálculo de la velocidad no es perfecto”, sumó el medio citado.

Will Courtenay, por McLaren, defendió la posición de mantener los resultados. Oscar Piastri fue uno de los seis pilotos sancionados, pero el australiano cumplió el castigo durante la carrera, por lo que esa penalización no podía ser revertida. Por su parte, el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, señaló que la gran mayoría de los 22 coches de la parrilla de la F1 lograron completar la carrera sin supuestas infracciones por exceso de velocidad.

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Los comisarios anularon las sanciones después de que Alpine pidiera una revisión y de que se detectara un error de medición vinculado con la distancia de boxes utilizada para calcular la velocidad. La revisión se apoyó en pruebas aportadas por Formula One Management, el organismo encargado del cronometraje de la Fórmula 1. Esa documentación sostuvo que una discrepancia en la medición de la velocidad en la entrada del pit lane de Mónaco provocó que Gasly y otros cuatro pilotos fueran penalizados de manera incorrecta.

El festejo de Gasly y Briatore por el podio de Alpine

Alpine celebró públicamente la decisión de los comisarios. En un comunicado, el equipo afirmó: “Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA de considerar admisible nuestro recurso tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios han anulado las dos sanciones de cinco segundos impuestas al coche n.º 10, lo que restablece el tercer puesto del equipo”.

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En ese mismo mensaje, Alpine añadió: “Queremos agradecer a la FIA y a Formula One Management su transparencia y cooperación a lo largo del proceso de revisión, así como por haber tomado esta decisión. El equipo está ahora totalmente enfocado en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana y en luchar por el mejor resultado posible con sus dos autos”.

De esta manera, Gasly ahora ostenta un total de 35 puntos, lo que lo posiciona en la octava posición en el campeonato de pilotos. Por su parte, Alpine cuenta con 50 y se mantiene firme en la quinta posición en el certamen de constructores.

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