Economía

SpaceX comienza a cotizar en Wall Street, en vivo: el minuto a minuto de la histórica operación de la compañía de Elon Musk

La empresa debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker “SPCX”, en una operación que supera todas las marcas previas registradas

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✅ Debut histórico en el mercado

Hoy, SpaceX comenzará a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq bajo el símbolo SPCX, tras realizar la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, recaudando 75.000 millones de dólares.

✅ Alta demanda y participación minorista

La oferta de acciones estuvo cuatro veces sobresuscrita, lo que muestra un enorme interés de inversores. SpaceX apunta a que el 30% de las acciones se asignen a inversores minoristas, mucho más que en la mayoría de las IPOs.

✅ El mercado define el valor real

Aunque el precio inicial de cada acción se fijó en 135 dólares, el verdadero valor de SpaceX se conocerá cuando comiencen las operaciones. El precio de apertura y cierre de hoy marcarán si el debut es considerado exitoso.

15:17 hsHoy

¿Qué es una oferta pública inicial (IPO)?

Una oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en inglés, es el proceso por el cual una empresa vende acciones al público por primera vez en la bolsa de valores. Esto permite que cualquier persona pueda comprar una parte de la compañía y convertirse en accionista. Además, la empresa obtiene fondos que puede usar para crecer, invertir o pagar deudas. Después de la IPO, el valor de la empresa lo determina el mercado según la oferta y la demanda de sus acciones.

15:03 hsHoy

¿Cuándo comienza a cotizar la acción de SpaceX?

Las acciones de SpaceX (SPCX) hacen este viernes su histórico debut en bolsa, y aunque la campana del Nasdaq sonó a las 9:30 horas de Nueva York (10:30 de Argentina), la negociación real se retrasó. Esto es lo que necesitas saber sobre el cronograma:

-Período de “Determinación de Precios”: antes de que comience la negociación minorista, los suscriptores deben emparejar manualmente las órdenes de compra y venta para establecer el precio de apertura (se espera que ronde los $175 por acción, por encima del precio de salida a bolsa de $135).

-Tiempo estimado de negociación: las grandes ofertas públicas como esta generalmente tardan algunas horas en equilibrar la oferta y la demanda. Se espera que SpaceX comience a negociarse entre las 11:30 y las 14 horas de Nueva York (12:30 y 15 horas de la Argentina).

13:19 hsHoy

SpaceX logró la mayor salida a la bolsa de la historia: la empresa espacial de Elon Musk recaudó USD 75.000 millones

La firma vendió 555,6 millones de acciones a USD 135 y superó por más del doble la colocación de Saudi Aramco en 2019. La empresa fijó su precio hoy y comenzará a cotizar formalmente en Wall Street desde mañana viernes

Uno de los cohetes espaciales de SpaceX Super (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)
Uno de los cohetes espaciales de SpaceX Super (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

SpaceX hizo historia con la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos, impulsándose a la élite de las empresas cotizadas más grandes del mundo y colocando a su fundador, Elon Musk, al borde de convertirse en la primera persona con una fortuna de USD 1 billón.

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13:19 hsHoy

SpaceX debuta en Wall Street: la carrera hacia Marte y el rol de la Argentina, según el autor de un libro sobre “capitalismo espacial”

En la antesala de lo que se espera será el lanzamiento bursátil más grande de la historia, Infobae entrevistó al historiador, sociólogo y economista Rainer Zitelmann, autor de un libro sobre la “nueva carrera espacial” y el protagonismo de Elon Musk

SpaceX comenzará a cotizar en Wall Street (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
SpaceX comenzará a cotizar en Wall Street (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Quien crea que la aventura espacial empezó en 1957, cuando la nave soviética no tripulada Sputnik se posó sobre la Luna, o al año siguiente, cuando, acicateado por el “momento Sputnik”, que sugería la derrota de Occidente a manos de la entonces Unión Soviética, EEUU creó la NASA e inició el desarrollo del programa Apolo que el 20 de julio de 1969 puso por primera vez astronautas sobre la superficie lunar, se equivoca.

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13:19 hsHoy

SpaceX hace historia en Wall Street: la empresa de Elon Musk rompe todos los récords financieros

SpaceX debutó en el mercado bursátil bajo el símbolo SPCX y logró captar 75.000 millones de dólares en su primer día

SpaceX hace historia al salir a la bolsa y recaudar 75.000 millones de dólares en su primer día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo
SpaceX hace historia al salir a la bolsa y recaudar 75.000 millones de dólares en su primer día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La entrada de SpaceX en el mercado bursátil ya forma parte de los grandes hitos de la historia financiera. La compañía fundada por Elon Musk debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker SPCX, en una operación que supera todas las marcas previas registradas en Wall Street y que convierte a la firma aeroespacial en una de las empresas más valiosas del planeta desde su primer día como compañía pública.

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13:19 hsHoy

SpaceX protagonizará la mayor salida a Bolsa de la historia: ¿cómo invertir desde Argentina?

La compañía aeroespacial de Elon Musk empezará a cotizar en Wall Street el 12 de junio y fijó un precio de USD 135 por acción

La demanda de acciones de SpaceX ya supera las previstas en su oferta inicial.
La demanda de acciones de SpaceX ya supera las previstas en su oferta inicial.

Uno de los acontecimientos financieros más importantes de este año es la salida a cotización de las acciones de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, que se producirá este viernes 12 de junio.

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