✅ Debut histórico en el mercado
Hoy, SpaceX comenzará a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq bajo el símbolo SPCX, tras realizar la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, recaudando 75.000 millones de dólares.
✅ Alta demanda y participación minorista
La oferta de acciones estuvo cuatro veces sobresuscrita, lo que muestra un enorme interés de inversores. SpaceX apunta a que el 30% de las acciones se asignen a inversores minoristas, mucho más que en la mayoría de las IPOs.
✅ El mercado define el valor real
Aunque el precio inicial de cada acción se fijó en 135 dólares, el verdadero valor de SpaceX se conocerá cuando comiencen las operaciones. El precio de apertura y cierre de hoy marcarán si el debut es considerado exitoso.
¿Qué es una oferta pública inicial (IPO)?
Una oferta pública inicial, o IPO por sus siglas en inglés, es el proceso por el cual una empresa vende acciones al público por primera vez en la bolsa de valores. Esto permite que cualquier persona pueda comprar una parte de la compañía y convertirse en accionista. Además, la empresa obtiene fondos que puede usar para crecer, invertir o pagar deudas. Después de la IPO, el valor de la empresa lo determina el mercado según la oferta y la demanda de sus acciones.
¿Cuándo comienza a cotizar la acción de SpaceX?
Las acciones de SpaceX (SPCX) hacen este viernes su histórico debut en bolsa, y aunque la campana del Nasdaq sonó a las 9:30 horas de Nueva York (10:30 de Argentina), la negociación real se retrasó. Esto es lo que necesitas saber sobre el cronograma:
-Período de “Determinación de Precios”: antes de que comience la negociación minorista, los suscriptores deben emparejar manualmente las órdenes de compra y venta para establecer el precio de apertura (se espera que ronde los $175 por acción, por encima del precio de salida a bolsa de $135).
-Tiempo estimado de negociación: las grandes ofertas públicas como esta generalmente tardan algunas horas en equilibrar la oferta y la demanda. Se espera que SpaceX comience a negociarse entre las 11:30 y las 14 horas de Nueva York (12:30 y 15 horas de la Argentina).
SpaceX hizo historia con la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos, impulsándose a la élite de las empresas cotizadas más grandes del mundo y colocando a su fundador, Elon Musk, al borde de convertirse en la primera persona con una fortuna de USD 1 billón.
Quien crea que la aventura espacial empezó en 1957, cuando la nave soviética no tripulada Sputnik se posó sobre la Luna, o al año siguiente, cuando, acicateado por el “momento Sputnik”, que sugería la derrota de Occidente a manos de la entonces Unión Soviética, EEUU creó la NASA e inició el desarrollo del programa Apolo que el 20 de julio de 1969 puso por primera vez astronautas sobre la superficie lunar, se equivoca.
La entrada de SpaceX en el mercado bursátil ya forma parte de los grandes hitos de la historia financiera. La compañía fundada por Elon Musk debutó este viernes en el Nasdaq bajo el ticker SPCX, en una operación que supera todas las marcas previas registradas en Wall Street y que convierte a la firma aeroespacial en una de las empresas más valiosas del planeta desde su primer día como compañía pública.
Uno de los acontecimientos financieros más importantes de este año es la salida a cotización de las acciones de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, que se producirá este viernes 12 de junio.