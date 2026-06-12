SpaceX comienza a cotizar en Wall Street, en vivo: el minuto a minuto de la histórica operación de la compañía de Elon Musk

✅ Debut histórico en el mercado

Hoy, SpaceX comenzará a cotizar en la bolsa de valores Nasdaq bajo el símbolo SPCX, tras realizar la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, recaudando 75.000 millones de dólares.

✅ Alta demanda y participación minorista

La oferta de acciones estuvo cuatro veces sobresuscrita, lo que muestra un enorme interés de inversores. SpaceX apunta a que el 30% de las acciones se asignen a inversores minoristas, mucho más que en la mayoría de las IPOs.

✅ El mercado define el valor real

Aunque el precio inicial de cada acción se fijó en 135 dólares, el verdadero valor de SpaceX se conocerá cuando comiencen las operaciones. El precio de apertura y cierre de hoy marcarán si el debut es considerado exitoso.