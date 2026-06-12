Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Carolina Baldini sonríe feliz mientras comparte un tierno momento con sus nietos Faustino y Tullio en un ambiente hogareño y lúdico

La vida de Carolina Baldini atraviesa una etapa de intensos cambios y reencuentros, marcada por la presencia de sus nietos, momentos familiares y una fuerte búsqueda personal. La modelo y exesposa de Diego Simeone compartió en redes sociales una serie de imágenes que resumen esta vivencia multifacética de los últimos dos meses: desde instantes íntimos con sus nietos hasta producciones profesionales y viajes transformadores.

Entre las fotos publicadas destacan escenas de convivencia diaria y afecto con los más pequeños de la familia. Se observa a Caro alimentando a uno de sus nietos en un entorno hogareño, rodeada de una decoración lúdica, y también en el piso, jugando junto a los dos bebés. Los nietos, Faustino Simeone y Tullio Simeone, nacieron con pocos meses de diferencia: Faustino, hijo de Gianluca y Eva Bargiela, llegó a fines de 2025, mientras que Tullio, hijo de Giovanni y Giulia Coppini, nació el 11 de enero de 2026.

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Carolina Baldini, ex de Diego Simeone, comparte un entrañable momento alimentando a su nieto Faustino

En otra de las imágenes, ambos bebés aparecen juntos, sentados sobre una manta. La naturalidad de la escena transmite la cotidianeidad y la alegría de esos momentos compartidos. Otra postal muestra a Carolina junto a sus tres hijos, en una salida nocturna, todos de pie sobre la vereda, con la madre luciendo un abrigo rojo. Este retrato familiar, capturado en un entorno urbano y otoñal, refuerza la idea de reencuentro y unidad tras etapas de distancia y cambios personales.

La naturalidad y calidez que transmiten esas fotos reflejan el valor que otorga a estos días en familia, como lo expresó en sus propias palabras: “¡Lo que fueron estos dos meses! Mucho amor, viajes, trabajo, risas, amigos. La casa volvió a estar llena de vida, de asados, de fútbol, de besos, de charlas hasta la madrugada, de abrazos, de miradas que dicen ‘Maaa ¿me ayudás?’... dos meses de todo este tesoro que no tiene precio. Los amo”.

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Faustino, hijo de Gianluca Simeone, y Tullio, hijo de Giovanni Simeone, los nietos de Carolina Baldini, posan juntos en una entrañable fotografía que revela la alegría familiar

Estas escenas cotidianas, lejos de la exposición mediática y las luces de los eventos sociales, muestran a una mujer enfocada en reconstruir el círculo íntimo y fortalecer lazos genuinos. La familia, y en particular sus nietos, se convierten en una fuente de energía y motivación para transitar esta nueva etapa.

El vínculo con sus nietos no solo se ve en los gestos de cuidado, sino también en la complicidad y el juego. Las imágenes de ambos bebés sentados junto a Carolina en el suelo rodeados de juguetes, transmiten una atmósfera de disfrute y simpleza. En ese espacio, la tambíen influencer encuentra una rutina distinta, marcada por el afecto y el contacto directo con los niños.

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Gianluca y Giovanni Simeone posan sonrientes junto a sus hijos Faustino y Tullio

El contexto de estos reencuentros familiares está atravesado por el proceso de transformación personal que vive Baldini. Poco después de confirmar su separación de Pablo Pereyra, la influencer decidió tomar distancia de la rutina diaria y buscar un cambio. El reencuentro en Torino con su hijo Giovanni, su nuera Giulia y su nieto Tullio fue un punto de inflexión. Ese viaje representó un espacio de calma y nuevos afectos, funcionando como antesala a una etapa distinta, más enfocada en el disfrute personal y la introspección.

Tras la separación, optó por abrirse a nuevas experiencias y priorizar los vínculos afectivos. En su relato, la casa vuelve a llenarse de vida y se multiplican los momentos compartidos, desde asados hasta charlas nocturnas. Esa búsqueda de conexión y sentido se refleja en la manera en que Carolina se involucra en la vida de sus hijos y nietos, eligiendo estar presente de una forma activa en sus rutinas y celebraciones.

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Carolina Baldini, sonriente, señala con orgullo la camiseta de su hijo Giovanni

Los cambios personales también se manifiestan en la decisión de recorrer nuevos caminos, tanto en lo profesional como en lo emocional. El viaje en moto por Europa y el regreso a la actividad como modelo son parte de este proceso de reinvención, en el que la familia ocupa un lugar central como sostén y motor.

Entre las experiencias que definen este periodo, destaca el viaje en moto desde Croacia hasta Grecia. En una de las imágenes, Carolina aparece sonriente junto a una motocicleta, luciendo una musculosa y un pañuelo con los colores de la bandera argentina.

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Más allá de su rol de abuela, Carolina Baldini no olvida su trabajo de modelo y realizó una sensual campaña durante su viaje

Este viaje no solo representó una aventura física, sino también una oportunidad para la reflexión y el autodescubrimiento. Según relató, la travesía estuvo marcada tanto por el desafío de la ruta como por el contexto emocional que la acompañaba. La ruta en dos ruedas se convirtió en un relato público de transformación, donde la libertad y la superación de etapas personales se entrelazaron con el reencuentro familiar.

En el ámbito profesional, mostró también su faceta más activa y renovada. Una de las imágenes la retrata en pleno set de fotografía, vestida con un body negro y botas altas, sosteniendo un secador de pelo como parte de una producción para un salón de belleza. Su postura, con el cabello en movimiento y una expresión de seguridad, evidencia el regreso al modelaje en un contexto cuidado y profesional.

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Carolina Baldini posa sonriente desde su motocicleta durante uno de sus viajes personales, compartiendo momentos de su aventura

Este regreso al trabajo, combinado con la vida familiar y los viajes, configura un presente en el que integra lo personal y lo laboral. Las producciones de fotos y colaboraciones con marcas de belleza se suman a la rutina diaria, aportando una dimensión creativa y de autovaloración. La combinación de estos ámbitos refleja una etapa de plenitud, donde la familia y el trabajo encuentran un equilibrio renovado.

El proceso de reinvención profesional no implica dejar de lado el rol materno y de abuela, sino que ambas dimensiones conviven y se potencian. La imagen de Carolina en el set fotográfico convive con las escenas hogareñas y familiares, mostrando la diversidad de facetas que componen su actualidad.

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