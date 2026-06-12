Cuáles son los síntomas de un ACV y cómo reconocerlo a tiempo

Por año, más de 50 mil argentinos sufren un ACV: reconocer los síntomas, actuar sin demora y acceder a una red de atención especializada constituyen los ejes centrales para mejorar el pronóstico de quienes lo padecen

En una entrevista en Infobae a las Nueve, la médica neuróloga Virginia Pujol, jefa del Servicio de Neurología Vascular de FLENI, explicó cómo prevenir el accidente cerebrovascular (ACV), una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en adultos.

En Argentina, 50 mil personas por año sufren un accidente cerebrovascular (ACV), según datos del Ministerio de Salud.

Durante el diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Pujol subrayó la importancia de actuar sin demora ante los primeros síntomas.

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“Lamentablemente el ACVC nos da síntomas que anteceden. Ocurre de un momento a otro. Entonces, lo importante es reconocer esos síntomas que ocurren para actuar rápido”, sostuvo.

Los síntomas que deben activar la alerta

Los síntomas de un ACV incluyen falta de fuerza en la cara, el brazo o la pierna, problemas para hablar, alteraciones en la visión, dificultad para coordinar y dolor fuerte de cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pujol enumeró los síntomas básicos a los que hay que prestar atención: “Falta de fuerza en la cara, brazo o pierna; problemas para hablar, que no pueda hablar; problemas para ver, perder la visión de un ojo o de un lateral; problemas para coordinar y dolor fuerte de cabeza. Recordar eso”.

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También recomendó procedimientos simples para detectar de inmediato una alteración. “Si estamos con una persona y empieza a tener un síntoma, decirle ‘Sonreí’ y ver si de un lado de la sonrisa no lo puede hacer. O levantar los brazos, ver que no lo puede hacer. Preguntarle ‘¿Estás viendo bien?’”, explicó.

La neuróloga aclaró que no es necesario que se presenten todos los signos al mismo tiempo para activar la alerta. “Con uno solo de esos síntomas nos tiene que disparar el alerta. La sonrisa, los brazos, ver y hablar. Y con eso ya activar ese tema de emergencias”, indicó.

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Y agregó: “Llamar y decir: ‘Puedo estar teniendo un ACV’. Y esto pasa a ser una urgencia, un código rojo”.

Pujol insistió en que, ante la sospecha, es fundamental llamar a los servicios de emergencia: “Al SAME, al 107 o al 911, depende de donde estemos. Si sabés el número de tu obra social o prepaga, también. A veces el SAME es lo más fácil que uno recuerda”.

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Gran parte del riesgo de ACV se relaciona con hipertensión, tabaquismo, diabetes, colesterol alto, estrés y sedentarismo, y remarcó que caminar y sumar fuerza también protege (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué cada minuto cuenta en el tratamiento del ACV

La neuróloga explicó el mecanismo detrás del ACV: “Hay dos tipos de ACV. El más frecuente es que se ocluya una arteria, o sea, que un trombo vaya y tape una arteria del cerebro. El otro es que esa arteria se rompa y haga una hemorragia. En cualquiera de los dos casos, deja de llegar sangre correctamente al cerebro”.

En ese sentido, remarcó la dinámica del daño neurológico: “Las neuronas empiezan a fallar y a morirse. Esto pasa minuto a minuto, millones de neuronas cada minuto”.

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Según Pujol, el tiempo de llegada al hospital es decisivo. “En las guardias, si llegan rápido, nosotros podemos dar medicación que desobstruye esas arterias, que la destapa. Te salva la vida, te da más posibilidades de sobrevivir sin secuelas”, afirmó.

Detalló el límite temporal para la intervención: “Cuatro coma cinco horas. Mientras antes, mejor. Se calcula que el 30 % de los pacientes podrían acceder a este tratamiento, si llegasen a tiempo, porque ese es el gran problema, llegar a tiempo”.

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Pujol insistió en la consulta médica ante cualquier duda: “Si vos tenés dudas de que algo que nunca te pasó te está pasando, consultá. No tenés que perder esa oportunidad”.

La especialista detalló una prueba simple con la sonrisa, los brazos, la vista y el habla para reconocer una urgencia médica en minutos y avisar al sistema de emergencias sin demora

Factores de riesgo y prevención: cómo prevenir el ACV

Pujol advirtió que “el 80 por ciento del riesgo de tener un ACV está asociado a factores de riesgo”.

Señaló como principal a la hipertensión y enumeró otros: fumar, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, problemas cardíacos, estrés. “Todo eso se va sumando para ir enfermando las arterias del cerebro y del corazón”, explicó.

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Aclaró que no todos los casos obedecen a antecedentes familiares: “Lo más frecuente, que es asociado a estos factores de riesgo, uno no hereda el riesgo de ACV. Sí puede haber una relación al riesgo de los factores, como la diabetes”.

Consultada sobre prevención, enfatizó la importancia de los hábitos. “La medicación hace una parte, pero no me alcanza con darte una pastilla. Actividad física, superdemostrado que baja mucho el riesgo. Ahora no solo es lo aeróbico, le sumamos la musculación”, señaló.

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Sobre la cantidad recomendada, detalló: “Por lo menos cinco días a la semana de una actividad moderada intensa. De la nada, ir empezando progresivamente, todo ayuda. Empezá a salir a caminar. Tres días a la semana, media hora. Una vez que llegás a eso, vamos a sumar”.

Acerca de la vida después de un ACV, Pujol sostuvo: “Lo ideal y lo que todos luchamos es para que si transitamos un ACV, quedemos sin secuelas. Si lamentablemente tenemos secuelas, saber que podemos hacer mucho para rehabilitar”.

Por último, advirtió sobre el aneurisma y el tabaco: “El principal factor para que el aneurisma crezca y se rompa es el tabaco, es el cigarrillo”.

Virginia Pujol agradeció la oportunidad de difundir el tema y alentó a compartir la información: “Me encanta que esté mucha gente escuchándolo porque es la idea, difundir”.

La entrevista completa sobre ACV

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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