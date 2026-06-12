Cultura

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

La organización que representa a creativos visuales publicó un mensaje inusual contra el director y advirtió que su vínculo con Black Forest Labs legitima prácticas que ponen en jaque la autoría

Guardar
Google icon
Martin Scorsese
El sindicato de directores de arte criticó la promoción de FLUX por parte de Martin Scorsese y cuestionó el uso de inteligencia artificial en el cine (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El Art Directors Guild, sindicato que agrupa a artistas gráficos y diseñadores de producción en Hollywood, emitió un comunicado criticando la promoción del producto de inteligencia artificial FLUX por parte de Martin Scorsese. El director, recientemente nombrado asesor de la compañía Black Forest Labs para su sistema de generación visual por IA, validó públicamente su uso en procesos de storyboarding. La reacción sindical releva un dato de tensión de industria: es la primera vez que este gremio acusa a un director de renombre de “dar la espalda a los artistas que colaboraron en las obras más recordadas de su carrera” y de legitimar la sustitución de profesionales humanos por herramientas generativas.

El pronunciamiento lleva por título “Mr. Scorsese, The Business is not in flux” (“Sr. Scorsese, el negocio no está en crisis”) y se centra en la jurisdicción que el sindicato reclama sobre trabajos tradicionalmente realizados por directores de arte, ilustradores, diseñadores gráficos y escenógrafos. La organización sostuvo que “la promoción de un producto de IA generativa elude deliberadamente el aporte de artistas sindicalizados”, una acusación no habitual en reclamos públicos contra figuras del calibre de Scorsese.

PUBLICIDAD

El comunicado cuestionó la legitimidad ética y legal de las tecnologías como FLUX: señaló que estos sistemas producen “inteligencia cinematográfica” solo tras analizar “grandes volúmenes de obra protegida por derechos”, probablemente extraída “de internet sin consentimiento, crédito, compensación ni transparencia”. Para el gremio, sugerir que las contribuciones profesionales pueden ser igualadas o superadas por IA generativa representa “una traición a la naturaleza colaborativa del cine”.

La controversia se enmarca en un debate mayor sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood. En declaraciones recientes, James Cameron reconoció estar explorando formas para que la IA ayude a la industria a “reducir costos a la mitad” sin necesariamente “despedir a la mitad del personal”. Por su parte, Morgan Freeman ha iniciado acciones legales frente a clones de voz desarrollados por inteligencia artificial, mientras que otros actores públicos han advertido sobre los riesgos de la tecnología.

PUBLICIDAD

El rol de FLUX y la respuesta gremial

La intervención de Scorsese como asesor de Black Forest Labs para FLUX y su declaración sobre la necesidad de estar abiertos a “cómo puede evolucionar el cine”, han redefinido el tono del debate sobre herramientas de previsualización asistidas por IA. El gremio planteó que el acuerdo y la promoción del realizador “circunvalan” décadas de colaboración exitosa entre directores, diseñadores y artistas humanos.

James Cameron planteó que la inteligencia artificial podría reducir costos en la industria sin implicar despidos masivos (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)
James Cameron planteó que la inteligencia artificial podría reducir costos en la industria sin implicar despidos masivos (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

El comunicado remarca que el valor de los artistas sindicalizados “es insustituible para cualquier producción de cine o televisión” e instala la discusión sobre la autoría y los derechos en un terreno inédito: por primera vez, una figura ganadora del Oscar enfrenta una acusación pública de legitimar el uso de materiales generados con posibles infracciones al derecho de autor.

La escalada sindical contra la IA

Este episodio amplifica la presión sobre los grandes estudios y plataformas respecto al uso de inteligencia artificial en tareas creativas clave. El planteo del Art Directors Guild se inscribe en la serie de acciones gremiales y legales que han buscado limitar el alcance de herramientas que, según los sindicatos, podrían afectar los términos de contratación colectiva y el reconocimiento de la autoría.

La declaración publicada tras la aparición del video promocional de FLUX concluyó: “Pensar que los aportes profesionales pueden ser copiados o superados por IA, construida sobre obra probablemente sustraída a artistas de todo el mundo, es una traición al carácter colaborativo del cine”.

Temas Relacionados

Martin ScorseseDerechos de autorCineIAInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Frente a la ironía de Andy Warhol y Gerhard Richter, la obra del artista británico convirtió el hedonismo y la vida cotidiana en un programa estético propio, con ecos de Picasso y Henri Matisse

La singular mirada de David Hockney sobre la modernidad deja una huella en la historia del arte

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

El pintor que capturó la sensación del mundo contemporáneo con un placer visual sin precedentes, falleció en Londres a los 88 años. Deja como legado una obra prolífica y multimedia

Murió David Hockney, maestro del arte pop británico

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

La película de Gabriel Ripstein arranca con la carrera para organizar aquel mundial de Maradona, pero pronto cambia de foco y apuesta por una historia sobre lucha libre, poder televisivo y maniobras políticas

‘México 86′ pone a Diego Luna como un vendedor de sueños entre la FIFA, el dinero y el poder

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el divulgador Daniel Mecca impulsa una propuesta que combina literatura, música y cultura pop para renovar la forma de leer al autor

Borgespalooza: el festival que busca “rockear a Borges” y acercarlo a las nuevas generaciones

El pasaje a mito del Indio Solari disparó las ventas de sus memorias en librerías de todo el país

Tras el impacto por la noticia, ’Recuerdos que mienten un poco’ agotó ejemplares y la editorial prepara una nueva tirada. “Leerlo es como si fuera un homenaje o un consuelo”, dice una librera

El pasaje a mito del Indio Solari disparó las ventas de sus memorias en librerías de todo el país

DEPORTES

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Furor por el futbolista de Corea del Sur que llegó al estadio tomando mate en el Mundial 2026

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Tres leyendas de Sudáfrica quedan mudas en televisión tras la derrota ante México en el Mundial y el momento se vuelve viral

TELESHOW

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

INFOBAE AMÉRICA

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas

En Panamá urge una planificación territorial para que el capital privado crezca con rentabilidad y responsabilidad social, afirma el sector privado

Extraditan a un nicaragüense acusado de coordinar pasaportes y dólares falsos hacia Florida

El Ministerio de Salud ampliará vacunación contra el sarampión en cuatro departamentos de Guatemala

El primer mapa global de hongos subterráneos reveló dónde está la red viva más extensa del planeta