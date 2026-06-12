El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El sindicato de directores de arte criticó la promoción de FLUX por parte de Martin Scorsese y cuestionó el uso de inteligencia artificial en el cine (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El Art Directors Guild, sindicato que agrupa a artistas gráficos y diseñadores de producción en Hollywood, emitió un comunicado criticando la promoción del producto de inteligencia artificial FLUX por parte de Martin Scorsese. El director, recientemente nombrado asesor de la compañía Black Forest Labs para su sistema de generación visual por IA, validó públicamente su uso en procesos de storyboarding. La reacción sindical releva un dato de tensión de industria: es la primera vez que este gremio acusa a un director de renombre de “dar la espalda a los artistas que colaboraron en las obras más recordadas de su carrera” y de legitimar la sustitución de profesionales humanos por herramientas generativas.

El pronunciamiento lleva por título “Mr. Scorsese, The Business is not in flux” (“Sr. Scorsese, el negocio no está en crisis”) y se centra en la jurisdicción que el sindicato reclama sobre trabajos tradicionalmente realizados por directores de arte, ilustradores, diseñadores gráficos y escenógrafos. La organización sostuvo que “la promoción de un producto de IA generativa elude deliberadamente el aporte de artistas sindicalizados”, una acusación no habitual en reclamos públicos contra figuras del calibre de Scorsese.

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El comunicado cuestionó la legitimidad ética y legal de las tecnologías como FLUX: señaló que estos sistemas producen “inteligencia cinematográfica” solo tras analizar “grandes volúmenes de obra protegida por derechos”, probablemente extraída “de internet sin consentimiento, crédito, compensación ni transparencia”. Para el gremio, sugerir que las contribuciones profesionales pueden ser igualadas o superadas por IA generativa representa “una traición a la naturaleza colaborativa del cine”.

La controversia se enmarca en un debate mayor sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood. En declaraciones recientes, James Cameron reconoció estar explorando formas para que la IA ayude a la industria a “reducir costos a la mitad” sin necesariamente “despedir a la mitad del personal”. Por su parte, Morgan Freeman ha iniciado acciones legales frente a clones de voz desarrollados por inteligencia artificial, mientras que otros actores públicos han advertido sobre los riesgos de la tecnología.

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El rol de FLUX y la respuesta gremial

La intervención de Scorsese como asesor de Black Forest Labs para FLUX y su declaración sobre la necesidad de estar abiertos a “cómo puede evolucionar el cine”, han redefinido el tono del debate sobre herramientas de previsualización asistidas por IA. El gremio planteó que el acuerdo y la promoción del realizador “circunvalan” décadas de colaboración exitosa entre directores, diseñadores y artistas humanos.

James Cameron planteó que la inteligencia artificial podría reducir costos en la industria sin implicar despidos masivos (Foto: REUTERS/Aude Guerrucci)

El comunicado remarca que el valor de los artistas sindicalizados “es insustituible para cualquier producción de cine o televisión” e instala la discusión sobre la autoría y los derechos en un terreno inédito: por primera vez, una figura ganadora del Oscar enfrenta una acusación pública de legitimar el uso de materiales generados con posibles infracciones al derecho de autor.

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La escalada sindical contra la IA

Este episodio amplifica la presión sobre los grandes estudios y plataformas respecto al uso de inteligencia artificial en tareas creativas clave. El planteo del Art Directors Guild se inscribe en la serie de acciones gremiales y legales que han buscado limitar el alcance de herramientas que, según los sindicatos, podrían afectar los términos de contratación colectiva y el reconocimiento de la autoría.

La declaración publicada tras la aparición del video promocional de FLUX concluyó: “Pensar que los aportes profesionales pueden ser copiados o superados por IA, construida sobre obra probablemente sustraída a artistas de todo el mundo, es una traición al carácter colaborativo del cine”.

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