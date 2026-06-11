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Estados Unidos declaró oficialmente que el fenómeno de El Niño llegó y emitió señales de alerta

El patrón meteorológico global amenaza con agravar las inundaciones y las olas de calor, según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)

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Terreno agrícola seco con una grieta central profunda, flanqueado por hileras de cultivos marchitos. Cielo claro y soleado visible en el horizonte.
La NOAA confirmó la formación de El Niño en el Pacífico tropical y anticipó temperaturas más altas y fenómenos meteorológicos más extremos en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los meteorólogos dijeron el jueves que se ha formado el fenómeno de El Niño en el Pacífico tropical y que probablemente se intensificará en los próximos meses, lo que provocará condiciones meteorológicas más extremas y temperaturas más altas en todo el mundo.

El Niño es el nombre que se le da a un fenómeno natural que se produce cada pocos años cuando cambian los vientos alisios y se calienta el océano Pacífico.

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Afecta los patrones climáticos a nivel mundial y tiene el potencial de agravar las inundaciones y las sequías que ya se están han acentuado debido al cambio climático.

La declaración realizada el jueves por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) significa que, técnicamente hablando, las temperaturas en el Pacífico ecuatorial se han mantenido 0,5 grados Celsius (0,9 grados Fahrenheit) arriba del promedio a largo plazo durante varios meses, y que los científicos han observado cambios atmosféricos propicios para la aparición de un fenómeno de El Niño.

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Cielo oscuro y tormentoso con lluvia intensa y un relámpago en la distancia, palmeras azotadas por el viento y terreno visiblemente inundado.
Los meteorólogos advirtieron que El Niño puede agravar inundaciones y sequías que ya se han acentuado por el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOAA dijo que hay un 63 por ciento de probabilidades de que las temperaturas de la superficie del mar suban 2 grados centígrados por encima de lo usual, lo que daría lugar a un fenómeno “muy intenso”.

Muchas previsiones sugieren también que el fenómeno de El Niño de este año podría alcanzar niveles aún más elevados, arriba de los 3 grados Celsius, lo que lo convertiría en el más intenso registrado en la historia.

Realmente no tenemos un caso análogo a eso”, dijo Malte Stuecker, director del Centro Internacional de Investigación del Pacífico y profesor asociado de oceanografía en la Universidad de Hawái en Manoa. “En un mundo en calentamiento, eso sería bastante catastrófico”.

Los fenómenos de El Niño suelen alcanzar su máxima intensidad durante el invierno en el hemisferio norte y provocan un aumento de las temperaturas a nivel mundial hasta bien entrado el año siguiente. El anterior episodio de El Niño, en 2023 y 2024, coincidió con los dos años más calurosos de los que se tiene constancia.

Los grandes fenómenos de El Niño anteriores también han tenido un enorme impacto económico a nivel mundial.

Aunque no hay dos fenómenos iguales, aumentan la probabilidad de condiciones húmedas en algunas partes de América y tienden a causar sequía en el sur y el sudeste de Asia, Australia y el sur de África.

Vista aérea de un campo agrícola afectado por la sequía, con tierra agrietada, plantas de maíz marchitas, un lecho de río seco y un agricultor en el fondo.
Algunas previsiones sostienen que El Niño podría superar los 3 grados Celsius y convertirse en el episodio más intenso registrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Estados Unidos, un fenómeno de El Niño puede tener un aspecto positivo, al reducir la temporada de huracanes en el Atlántico. El jueves, la Universidad Estatal de Colorado, uno de los principales centros de predicción de huracanes, bajó sus previsiones anteriores para la temporada atlántica y ahora prevé los niveles de actividad más bajos desde 2015.

Sin embargo, la NOAA dijo que los fenómenos de El Niño también pueden aumentar el riesgo de inundaciones por mareas altas y de proliferación de algas a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos.

A nivel mundial, los países más pobres son vulnerables a las crisis alimentarias y las sequías, un riesgo que resulta agravado por vulnerabilidades preexistentes. Este año, entre ellas se incluyen la escasez de fertilizantes derivada del cierre de facto del estrecho de Ormuz, así como los recortes en la financiación de la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos y otros países.

Un fenómeno de El Niño significa “lluvias que no llegan, cosechas que se pierden, subida de los precios de los alimentos y familias llevadas al límite una vez más”, dijo Mohamed Adow, director del grupo de expertos en clima y energía Power Shift, con sede en Nairobi. “En África Oriental, especialmente, esto afectará a comunidades que ya se han visto afectadas por sequías e inundaciones en los últimos años”.os últimos años”.

©The New York Times 2026

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