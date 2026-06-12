La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Sofi Gonet habló sobre sus experiencias con intervenciones estéticas

La influencer Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, abrió un debate incómodo al compartir su experiencia y arrepentimiento sobre las intervenciones estéticas que marcaron su vida desde la adolescencia. La influencer dejó de lado su personaje habitual y habló desde un lugar de honestidad, al relatar con detalle cómo la presión por encajar en estándares de belleza la llevó a tomar decisiones de las que hoy se distancia.

A los 18 años se sometió a su primera cirugía estética: una operación de busto que, lejos de ser la última, dio inicio a una serie de procedimientos que incluyeron rellenos faciales y múltiples retoques. La preocupación por su imagen, confesó, la acompañó desde chica y se intensificó en la etapa previa a su exposición pública como “La Reini”.

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En una entrevista con Resumido, Gonet fue clara al describir el malestar que hoy le genera gran parte de las modificaciones que realizó sobre su cuerpo. “Me arrepiento un montón de haberme hecho intervenciones estéticas, de haberme tocado la cara. Todo lo que tenga que ver con el ácido hialurónico no lo recomiendo”, expresó, planteando una autocrítica poco frecuente entre figuras públicas.

La influencer remarcó que su postura no es hipócrita ni desconoce sus propios antecedentes: “Yo ya me hice ochocientas intervenciones, ¿entendés? Primero, no siempre queda bien, casi siempre queda mal. Segundo, hay algo de las facciones naturales de uno que es lo que es realmente bello”. Su relato se apoya en la experiencia directa y en la insatisfacción que, con el tiempo, reemplazó a la expectativa de lograr una apariencia “mejorada”.

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Su personaje nació en pandemia como una manera de escapar a una relación violenta y se convirtió en su trabajo de todos los días (Gustavo Gavotti)

A propósito de las consecuencias de estos procedimientos, Gonet detalló: “Ahora estoy en una especie de break esperando que se disuelva todo. No me quiero seguir inyectando, la verdad”. Rechazó la posibilidad de continuar, especialmente luego de experiencias negativas como la migración de relleno en el labio superior. “A mí me pasa que hoy me veo, yo me disolví hace poco el labio de arriba porque me había migrado, ¿viste? Y ahora no me quiero volver a inyectar nada, quiero que se vaya solo”.

El relato de Gonet está atravesado por la presión social que sintió desde joven. “Siempre el tema de los mandatos de belleza me pesaron desde chica, o sea, desde cuando no existía la Reini, era yo, que siempre me preocupó mucho estar linda, siempre hubo cosas que quería cambiar, que quería modificar y siempre me pesó mucho el tema de la belleza en sí”. Reconoce que el deseo de modificar su imagen surgió mucho antes de su popularidad en redes, en una etapa en la que la exposición era menor pero el peso de los estándares seguía presente.

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La conversación con Nicolás Barral permitió profundizar sobre la influencia de los modelos de belleza impuestos y cómo estos modelan la autoimagen desde edades tempranas. La presión por encajar y la búsqueda de aprobación llevaron a Sofía a someterse a procedimientos que, con el tiempo, le generaron arrepentimiento y un sentimiento de haber puesto en riesgo su propio bienestar. “Eso es un poco de lo que te decía, de ponerme en riesgo, ¿viste? Como de mutilar mi cuerpo, de ponerte en esas situaciones que después decís: ‘¿Por qué hice esto?’”, reflexionó.

Su relación con la belleza estuvo marcada por un deseo persistente de alcanzar un ideal, aún cuando ese ideal implicara cambios constantes y el sometimiento a intervenciones. “Incluso me parece que me pesaba mucho más antes que hoy por hoy”, reconoció, sugiriendo una transformación interna que la llevó a cuestionar la validez de esos mandatos.

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Tras su reconocimiento en las redes sociales, en la pantalla chica explotó su perfil tras su participación en Masterchef

Un punto central en la crítica de Gonet es la naturalización de los procedimientos estéticos y el efecto de “copy paste” que observa en la apariencia de muchas mujeres jóvenes. “Hoy en día todas tenemos más o menos la misma cara y es un garrón”, sintetizó, al aludir a la pérdida de diversidad facial y la uniformidad que generan los mismos procedimientos aplicados en serie.

La influencer señaló que la tendencia a replicar un modelo único de belleza, alimentado por redes sociales y filtros digitales, lleva a que “los procedimientos son los mismos, entonces realmente es un copy paste en todas las caras”. Esta homogeneización le resulta preocupante y la llevó a revalorizar la singularidad de los rasgos naturales: “Por eso hoy lo que es más bello son las caras distintas, o sea, las que se mantienen naturales hoy son las que son más lindas”.

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Fue entonces que compartió ejemplos personales sobre los efectos no deseados de los retoques, como el caso de sus pómulos: “Hay procedimientos que no defiendo para nada. Los pómulos, por ejemplo, no se lo hagan nunca”. Además, relató cómo al mirarse al espejo tras algunos retoques sentía insatisfacción: “Me pasa muchas veces que me veo al espejo o que veo historias mías de cuando habían pasado pocos días de que recién me inyectaba y digo: ‘No, qué horror, qué espanto’”.

La influencia de los modelos de belleza y la facilidad para acceder a procedimientos cosméticos generó una cultura de la intervención rápida, un fenómeno que Gonet observa con distancia y autocrítica. Su testimonio ofrece un contrapunto a la narrativa dominante en redes sociales, poniendo en primer plano las consecuencias emocionales y físicas que pueden acarrear estos procesos.

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