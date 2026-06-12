A cuánto podría llegar el índice de inflación de junio tras el aumento del 2,1% de mayo

En lo que va del año, la inflación acumuló un aumento del 14,7% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de alcanzar el 2,1% en mayo, las consultoras privadas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga en el mismo nivel o incluso perfore ese umbral. Los factores que en los últimos meses estuvieron generando presiones adicionales comienzan a mermar y abren la puerta a la posibilidad de una nueva desaceleración.

En lo que va del año, la inflación acumuló un aumento del 14,7%, marcada por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente, los ajustes de tarifas y el aumento de la carne.

PUBLICIDAD

Puntualmente en mayo, los principales impulsores del índice de precios fueron comunicación (3,4%), educación (2,9%), recreación y cultura (2,8%) y salud y vivienda, agua, luz, gas y combustible (2,6%).

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, dijo: “El dato resulta muy favorable si consideramos que durante el mes hubo ajustes en precios regulados y aumentos estacionales que ejercieron presión sobre el índice general”.

PUBLICIDAD

En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el IPC de junio se ubicará en 2,1%, en julio 2% y perforará ese umbral en agosto, al situarse en 1,8 por ciento.

“Para junio, nuestros relevamientos apuntan a una nueva baja que podría llevar la inflación por debajo del 2% mensual. Las razones: buena parte del impacto del shock de precios internacionales ya se habría trasladado, los Regulados subirían menos que en mayo y el precio de la carne sigue estable”, calculó Equilibra.

PUBLICIDAD

Vale mencionar también que la consultora estimó que con el IPC actualizado, cuya publicación fue postergada hasta nuevo aviso, el dato de mayo se hubiera ubicado en 2,3%.

Por su parte, de acuerdo a la última medición, Analytica espera una inflación de 2,2% durante junio.

El relevamiento de precios de C&T Asesores Económicos muestra una leve moderación en el arranque de junio. De acuerdo a la consultora, los servicios regulados, que impactan en su mayoría en la primera semana, volvieron a tener aumentos suaves, y en el caso del transporte público, menores que los de la primera semana de mayo.

PUBLICIDAD

“Las prepagas, que vienen ajustando por la inflación en forma demorada, van a tomar la inflación de abril, menor a la de marzo. Los alimentos y bebidas subieron más que en el arranque de mayo pero menos que en el final de dicho mes, con moderación de las verduras pero algo más de dinamismo en carnes”, enumeró C&T.

Así, la inflación de cuatro semanas móviles, que había cerrado en 2,2% en mayo, bajó a 2,1%.

En junio, según C&T, los alimentos y bebidas subieron más que en el arranque de mayo pero menos que en el final de dicho mes, con moderación de las verduras pero algo más de dinamismo en carnes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una visión más optimista, el economista Fernando Marull proyecta que la inflación de junio se ubicará en 1,9%. En retrospectiva, en diálogo con Infobae en Vivo, dijo que “el efecto de la suba de la carne fue tremendo. Subió casi 30%”.

PUBLICIDAD

En su visión, ese tipo de aumentos extraordinarios explicó parte importante de la aceleración inflacionaria observada meses atrás. “Eso no se va a repetir. La suba de la nafta no se va a repetir, la suba de educación no se va a repetir”, señaló.

En LCG, señalaron que pasado el shock de febrero y marzo, “la inflación vuelve a estacionarse en la zona del 2% mensual, apalancada en el ancla cambiaria, la apertura comercial y una actividad pobre que no habilita la puja distributiva”.

PUBLICIDAD

A su criterio, consolidar el proceso de desinflación va a demandar algo más que prudencia fiscal y monetaria y una actividad poco pujante. Posiblemente, aseguran, sean necesarias otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones, y llevará más tiempo.

“Del lado de los riesgos al alza siguen el calendario de tarifas y el ajuste de combustibles, y habrá que ver cuál será la dinámica cambiaria, especialmente después de julio. Proyectamos inflación en el rango 31-33% para diciembre, sin cambios respecto de nuestros últimos informes”, concluyeron.

PUBLICIDAD