Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán

El ejército de Ucrania realizó ataques aéreos durante la madrugada contra dos refinerías en la región rusa de Tatarstán y una planta química en la región de Samara, según informó el Estado Mayor ucraniano.

Una de las refinerías, identificada como TANEKO, tiene una capacidad de procesamiento superior a 16 millones de toneladas anuales y produce, entre otros derivados, gasóleo y combustible para aviones.

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La otra, TANF-NK, procesa petróleo pesado con alto contenido de sulfuro y condensados de gas. Ambas instalaciones están localizadas en la ciudad de Nizhnekamsk, en Tatarstán.

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara (Captura de video)

La planta química atacada se sitúa en la ciudad de Toliati, en la región de Samara, y produce material sintético empleado en la fabricación de misiles.

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El Estado Mayor ucraniano comunicó que los ataques generaron incendios en las tres instalaciones.

También se reportaron ataques contra puntos de observación y mando en la región rusa de Kursk y en áreas del este de Ucrania ocupadas por Rusia. Allí, las fuerzas ucranianas golpearon concentraciones de tropas rusas, un depósito de material de artillería y centros logísticos.

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De acuerdo al Estado Mayor, Ucrania ejecuta ataques nocturnos de forma casi diaria contra refinerías y otros objetivos energéticos, industriales y militares dentro de la Federación Rusa.

Los ataques generaron incendios en las tres instalaciones (Captura de video)

Ucrania interrumpió el suministro de combustible a Crimea

La crisis de combustible en Crimea alcanzó niveles que no se veían desde la anexión rusa en 2014, tras una serie de bombardeos ucranianos que conmocionaron a la península del Mar Negro. Los bombardeos con drones y las acciones directas contra refinerías, depósitos, oleoductos y camiones cisterna en la ruta terrestre que conecta Rusia con Crimea desataron un escenario de escasez y largas filas en las estaciones de servicio, justo cuando la región esperaba el inicio de la temporada turística de verano.

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El impacto de estas acciones se refleja en el ambiente de tensión entre la población local, que enfrenta restricciones severas para acceder a gasolina, y en la creciente presión sobre el Kremlin para encontrar soluciones rápidas.

Mientras tanto, Moscú admitió públicamente la magnitud del problema, una señal inusual de reconocimiento ante una situación que amenaza tanto a la economía regional como a la logística militar en el área.

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Los coches hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible debido a la escasez de suministro provocada por la invasión rusa en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Alexey Pavlishak)

Las fuerzas ucranianas intensificaron sus ofensivas contra la infraestructura que abastece de energía a Crimea y a otras regiones ocupadas, lo que dejó a Moscú en una posición incómoda y con dificultades para reaccionar. La campaña militar ucraniana logró paralizar rutas consideradas seguras por Rusia y obligó a las autoridades a improvisar soluciones, como el uso de puentes flotantes y la limitación del suministro de combustible a través de cupones y racionamiento.

El colapso de la logística de combustible en Crimea se convirtió en una de las consecuencias más visibles de la guerra en Ucrania. Los residentes y turistas sufren la escasez y la incertidumbre respecto al acceso a servicios básicos, mientras que los especuladores aprovechan la situación para vender gasolina a precios exorbitantes. La crisis provocó la cancelación de miles de reservas hoteleras, lo que afectó gravemente a la principal fuente de ingresos de la península.

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Las autoridades rusas registraron la venta de gasolina a 20 litros por vehículo a la semana, medida que se implementó mediante cupones prepago que se agotaron apenas fueron ofrecidos en canales oficiales. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo información sobre dónde encontrar combustible, y se habilitó una línea de ayuda para turistas varados.