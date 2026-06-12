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Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara

El Estado Mayor comunicó que las operaciones generaron incendios en las tres instalaciones. También se reportaron ataques contra puntos de observación y mando en la región rusa de Kursk

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Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán

El ejército de Ucrania realizó ataques aéreos durante la madrugada contra dos refinerías en la región rusa de Tatarstán y una planta química en la región de Samara, según informó el Estado Mayor ucraniano.

Una de las refinerías, identificada como TANEKO, tiene una capacidad de procesamiento superior a 16 millones de toneladas anuales y produce, entre otros derivados, gasóleo y combustible para aviones.

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La otra, TANF-NK, procesa petróleo pesado con alto contenido de sulfuro y condensados de gas. Ambas instalaciones están localizadas en la ciudad de Nizhnekamsk, en Tatarstán.

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán
Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara (Captura de video)

La planta química atacada se sitúa en la ciudad de Toliati, en la región de Samara, y produce material sintético empleado en la fabricación de misiles.

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El Estado Mayor ucraniano comunicó que los ataques generaron incendios en las tres instalaciones.

También se reportaron ataques contra puntos de observación y mando en la región rusa de Kursk y en áreas del este de Ucrania ocupadas por Rusia. Allí, las fuerzas ucranianas golpearon concentraciones de tropas rusas, un depósito de material de artillería y centros logísticos.

De acuerdo al Estado Mayor, Ucrania ejecuta ataques nocturnos de forma casi diaria contra refinerías y otros objetivos energéticos, industriales y militares dentro de la Federación Rusa.

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán
Los ataques generaron incendios en las tres instalaciones (Captura de video)

Ucrania interrumpió el suministro de combustible a Crimea

La crisis de combustible en Crimea alcanzó niveles que no se veían desde la anexión rusa en 2014, tras una serie de bombardeos ucranianos que conmocionaron a la península del Mar Negro. Los bombardeos con drones y las acciones directas contra refinerías, depósitos, oleoductos y camiones cisterna en la ruta terrestre que conecta Rusia con Crimea desataron un escenario de escasez y largas filas en las estaciones de servicio, justo cuando la región esperaba el inicio de la temporada turística de verano.

El impacto de estas acciones se refleja en el ambiente de tensión entre la población local, que enfrenta restricciones severas para acceder a gasolina, y en la creciente presión sobre el Kremlin para encontrar soluciones rápidas.

Mientras tanto, Moscú admitió públicamente la magnitud del problema, una señal inusual de reconocimiento ante una situación que amenaza tanto a la economía regional como a la logística militar en el área.

Los coches hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible debido a la escasez de suministro provocada por la invasión rusa en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Alexey Pavlishak)
Los coches hacen cola para repostar en una gasolinera después de que las autoridades restringieran la venta de combustible debido a la escasez de suministro provocada por la invasión rusa en la ciudad turística de Yevpatoriya, en Crimea, a orillas del mar Negro, el 3 de junio de 2026 (REUTERS/Alexey Pavlishak)

Las fuerzas ucranianas intensificaron sus ofensivas contra la infraestructura que abastece de energía a Crimea y a otras regiones ocupadas, lo que dejó a Moscú en una posición incómoda y con dificultades para reaccionar. La campaña militar ucraniana logró paralizar rutas consideradas seguras por Rusia y obligó a las autoridades a improvisar soluciones, como el uso de puentes flotantes y la limitación del suministro de combustible a través de cupones y racionamiento.

El colapso de la logística de combustible en Crimea se convirtió en una de las consecuencias más visibles de la guerra en Ucrania. Los residentes y turistas sufren la escasez y la incertidumbre respecto al acceso a servicios básicos, mientras que los especuladores aprovechan la situación para vender gasolina a precios exorbitantes. La crisis provocó la cancelación de miles de reservas hoteleras, lo que afectó gravemente a la principal fuente de ingresos de la península.

Las autoridades rusas registraron la venta de gasolina a 20 litros por vehículo a la semana, medida que se implementó mediante cupones prepago que se agotaron apenas fueron ofrecidos en canales oficiales. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo información sobre dónde encontrar combustible, y se habilitó una línea de ayuda para turistas varados.

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