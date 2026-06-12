Sorpresa en el fútbol de Europa: Demichelis dejaría Mallorca para dirigir un equipo alemán que jugará la Champions League

Martín Demichelis dejaría Mallorca para entrenar al RB Leipzig (EFE/Cati Cladera)

El fútbol europeo se encuentra ante una posible e inesperada salida de Martín Demichelis del Real Mallorca para convertirse en el nuevo entrenador de un club alemán que disputará la próxima edición de la Champions League. Según informó Radio Marca, el entrenador argentino se perfila como candidato principal para asumir el mando del RB Leipzig, en la Bundesliga, tras la inminente salida de Ole Werner.

De acuerdo con información de Goal, RB Leipzig busca reemplazar a Ole Werner y ha puesto la mira en una figura con pasado reciente en el fútbol español: Martín Demichelis, quien actualmente ocupa el cargo de entrenador del Mallorca. El propio medio señaló que el club alemán prioriza a un técnico joven, con experiencia internacional y conocimiento del fútbol europeo, cualidades que el argentino cumple tras su paso por el fútbol español y su breve, pero significativa, etapa en la dirección técnica de River Plate y en el fútbol alemán como jugador y entrenador en las inferiores del Bayern Munich.

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El objetivo es fichar a un entrenador que no solo aporte una visión renovada, sino que también tenga el respaldo de una trayectoria relevante en competiciones europeas. La nota resalta que el argentino podría convertirse en el segundo entrenador sudamericano en la historia del club, lo que representaría un salto significativo en su carrera profesional, tras haber dirigido en la liga argentina y en la española.

El interés del fútbol alemán en Demichelis se produce luego de que el Real Mallorca lograra mostrar solidez táctica y capacidad de adaptación ante rivales de mayor presupuesto, pese al descenso a la Segunda División. Radio Marca añade que el argentino mantiene una buena relación con la dirigencia del club español, pero que la posibilidad de disputar la Champions League y regresar a la Bundesliga —donde jugó siete temporadas como defensor del Bayern Múnich— resulta difícil de rechazar.

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Goal detalló que en las oficinas del RB Leipzig se considera que Demichelis puede aportar un perfil ideal: joven, con conocimiento de la Bundesliga y proyección internacional. Además, su experiencia como jugador en el Bayern Múnich le otorga un conocimiento profundo del fútbol alemán y del entorno competitivo al que se enfrentaría en la máxima competencia europea de clubes.

En su paso por el Real Mallorca, Demichelis ha conseguido transformar la estructura táctica del equipo, apostando por un esquema equilibrado y efectivo. Su gestión permitió que el equipo balear pelea por mantener la categoría hasta la última jornada, sino que además alcanzara resultados destacados frente a rivales como el Real Madrid.

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La información de COPE Mallorca agrega que la decisión final no depende únicamente del interés del RB Leipzig. El futuro de Demichelis está sujeto a negociaciones contractuales y a la postura del Real Mallorca, que busca retenerlo para la próxima temporada. El medio indica que la directiva mallorquina ya ha iniciado conversaciones para mejorar el vínculo contractual del entrenador, aunque no se descarta la posibilidad de una salida si se presenta una oferta formal desde Alemania.

El proyecto deportivo del RB Leipzig para la próxima temporada incluye el objetivo de posicionarse como uno de los protagonistas de la Bundesliga y avanzar a instancias decisivas en la Champions League. Para ello, la dirigencia considera clave la llegada de un técnico con visión moderna, capacidad de liderazgo y experiencia internacional, atributos por los que Demichelis aparece como la opción más atractiva en el mercado.

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En caso de concretarse el traspaso, Demichelis se sumaría a la selecta lista de entrenadores argentinos que han dirigido en la Bundesliga, un desafío que potenciaría su carrera y le permitiría competir al máximo nivel continental. Además, la noticia ha generado repercusión tanto en España como en Alemania, donde se aguarda una definición en los próximos días.