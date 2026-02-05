Ciencia

Cómo evitar las lesiones al correr: la ciencia expone los errores menos evidentes y las claves para prevenirlas

Especialistas internacionales advierten sobre la importancia de respetar los límites del cuerpo, incorporar descansos y adaptar el entrenamiento para reducir el riesgo de daños repentinos

Guardar
La ciencia advierte que hasta
La ciencia advierte que hasta el 50% de los corredores sufre lesiones por errores invisibles en su entrenamiento de running (Imagen ilustrativa Infobae)

El running es una actividad accesible, pero exige mucho al cuerpo. Según Rasmus Nielsen, científico deportivo, entre el 30% y el 50% de los corredores sufre alguna lesión cada año. Esta situación suele deberse a errores invisibles de entrenamiento, según datos citados por Der Spiegel.

Aunque correr aporta beneficios a la salud, la ciencia advierte sobre la necesidad de una prevención planificada de lesiones.

“La única forma realmente segura de evitar lesiones al correr es dejar de correr. Claro que no lo recomendaría. Correr es una actividad maravillosa con numerosos beneficios para la salud”, explicó Nielsen, profesor asociado en el Instituto de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Aarhus, Dinamarca.

Tipos de lesiones y nuevos hallazgos científicos

Los estudios de Rasmus Nielsen
Los estudios de Rasmus Nielsen identifican que el 80% de las lesiones al correr se debe al sobreuso y no a golpes directos (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

El especialista diferencia dos categorías principales de lesiones: por sobrecarga y por sobreuso. Las lesiones por sobrecarga suelen deberse a golpes o torceduras, como un esguince de tobillo tras pisar un hoyo.

Sin embargo, el 80% de los casos corresponde a lesiones por sobreuso, que Nielsen define como una sobrecarga progresiva sin un momento claro, provocada por errores en el entrenamiento, según su entrevista en Der Spiegel.

La investigación reciente de Nielsen desafía la idea de que todas las lesiones por sobreuso surgen de manera gradual. “Los libros de texto describen las lesiones por sobreuso como un proceso gradual: la fatiga y los microtraumatismos se acumulan durante semanas hasta que finalmente se produce la lesión. Sin embargo, nuestra investigación sugiere un mecanismo diferente”, subrayó el científico.

Una lesión por sobreuso en
Una lesión por sobreuso en el running puede surgir de manera repentina en una sesión, según datos de más de 5.000 corredores globales (Imagen ilustrativa Infobae)

Para este hallazgo, Nielsen y su equipo analizaron datos de más de 5.000 corredores de 87 países. A través de informes regulares, detectaron que muchas lesiones no evolucionan lentamente, sino que pueden aparecer en una sola sesión de entrenamiento. “Muchos corredores de nuestro estudio respondieron regularmente preguntas sobre su estado de lesión.

De este conjunto de datos surgió un patrón claro: muchas lesiones por sobreuso no se desarrollan gradualmente a lo largo de semanas, sino durante una sola sesión de entrenamiento”, expuso el profesor.

Sobre la posibilidad de microtraumatismos previos, Nielsen reconoció que “no se puede descartar por completo”, pero destacó: “Los corredores no reportaron problemas antes de la lesión, lo que sugiere una aparición bastante repentina”. Der Spiegel informó que estos resultados se confirmaron con otros estudios aún inéditos, reforzando la validez científica del hallazgo.

Reglas para prevenir lesiones y el papel de la autodisciplina

El incremento semanal total en
El incremento semanal total en el volumen de running no debe superar el 10%, distribuido en varias sesiones para evitar lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia aporta reglas precisas para prevenir lesiones. “En cuanto a la distancia, los datos revelan un umbral crítico: una carrera un diez por ciento más larga que la carrera más larga del mes anterior aumenta significativamente el riesgo de lesión”, puntualizó.

“Para aumentar el volumen de entrenamiento de forma segura, recomiendo esta regla general: una sola carrera no debe ser más de un cinco por ciento más larga que la carrera más larga del mes anterior”, agregó Nielsen.

Además, indicó que el volumen semanal total puede incrementarse en un diez por ciento, pero siempre distribuido en varias sesiones: Incluso una sola carrera en la que se exceda ese límite puede causar una lesión por sobreuso.

Superar en más del 10%
Superar en más del 10% la distancia máxima del mes anterior incrementa significativamente el riesgo de lesiones en el entrenamiento de running (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cumplimiento de estas pautas requiere mucha autodisciplina. Nielsen admitió: “Llevo 25 años corriendo, investigo las lesiones, y aun así sigo cometiendo errores. No es que esté completamente libre de lesiones”, señaló.

La experiencia tampoco ofrece inmunidad total: “A veces, en cuanto me ato los cordones, lo sé: no es buena idea. Pero, por alguna razón, no le hago caso a mi cuerpo y salgo a correr de todos modos”, relató al medio alemán.

Factores de riesgo y errores habituales en el entrenamiento

Respecto a los factores de riesgo, Nielsen remarcó que los principiantes son especialmente vulnerables: “Suelen someter sus cuerpos a un esfuerzo excesivo con demasiada rapidez”, advirtió.

La vulnerabilidad a las lesiones
La vulnerabilidad a las lesiones al correr aumenta en principiantes y en personas con un alto índice de masa corporal, según la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso también incide: “Las personas con un índice de masa corporal alto tienen un mayor riesgo de lesiones en comparación con los corredores más delgados”. Un estudio citado por el especialista sugiere que quienes tengan un índice superior a 30 deberían limitarse a menos de tres kilómetros en la primera semana de entrenamiento.

El equipamiento influye de manera determinante. “Ten cuidado si has comprado zapatillas nuevas. La mayoría de las personas está muy motivada en ese momento y corre demasiado. Esto puede provocar lesiones con mayor rapidez de lo habitual, ya que las zapatillas nuevas distribuyen el impacto de forma diferente por el cuerpo, lo que genera una tensión inusual”, agregó Nielsen.

Ignorar factores ajenos al entrenamiento es otro error frecuente. Nielsen señaló que muchas personas no consideran la fatiga acumulada de actividades cotidianas: Por ejemplo, alguien que pasa todo el día pintando su casa y luego sale a correr tiene menos resistencia de lo habitual.

Las zapatillas nuevas y los
Las zapatillas nuevas y los cambios bruscos en superficie, ritmo o altitud pueden incrementar la probabilidad de lesiones en corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, advirtió sobre cambios bruscos en ritmo, distancia, tipo de superficie o altitud, y recomendó introducir cualquier modificación de forma gradual: “Cada cambio puede ser crucial.

Por ejemplo, alguien que suele correr sobre asfalto y de repente entrena sobre una superficie arenosa somete su cuerpo a un esfuerzo diferente. Lo mismo ocurre con la altitud: alguien acostumbrado a terreno llano que corre en la montaña durante las vacaciones expone su cuerpo a un tipo de estrés completamente diferente”.

Nielsen explicó que “los corredores que aumentan su ritmo de forma repentina y significativa suelen experimentar problemas musculares en las pantorrillas, los isquiotibiales y el tendón de Aquiles. Por el contrario, aumentar la distancia recorrida incrementa el riesgo de padecer rodilla de corredor”.

Tecnología y prevención: límites de los relojes inteligentes

La mejor prevención de lesiones
La mejor prevención de lesiones en el running reside en la autodisciplina y la capacidad de escuchar las señales corporales, más allá de la tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la tecnología, el experto se mostró escéptico sobre el uso de relojes inteligentes para evitar lesiones: “No me basaría en absoluto en estas cifras. Actualmente, los algoritmos se basan principalmente en la llamada relación de estrés agudo-crónico”, recalcó.

“Esta calcula un valor que se supone que es un indicador del riesgo de lesión. Sin embargo, esta fórmula se desarrolló para deportes de equipo. No hay evidencia de que también ayude a los corredores a mantenerse libres de lesiones”, agregó Nielsen.

Finalmente, el científico insistió en que la verdadera prevención reside tanto en la información como en la capacidad de escuchar las propias señales corporales antes de calzarse las zapatillas para correr. Para muchos, el mayor desafío no está en el entrenamiento, sino en reconocer y atender a tiempo los límites individuales.

Temas Relacionados

Rasmus NielsenDinamarcaUniversidad de AarhusCiencia Del RunningLesiones Por SobreusoSalud DeportivaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué el envejecimiento cerebral no siempre significa pérdida de funciones, según un reciente estudio

El trabajo encabezado por científicos de Alemania y Estados Unidos demuestra que algunos cambios celulares y bioquímicos forman parte de la adaptación natural del cerebro, y permiten conservar la memoria y el aprendizaje a pesar del paso del tiempo

Por qué el envejecimiento cerebral

Cómo la detección precoz y la prevención logran curar casi la mitad de los casos de cáncer

Expertos señalan que estos factores mejoran de manera decisiva la sobrevida y permite tratamientos menos agresivos

Cómo la detección precoz y

Científicos identifican 16 enfermedades que podrían aumentar el riesgo de desarrollar demencia

Una revisión sistemática de más de 200 investigaciones señaló que cerca de un tercio de los casos presentan relación estadística con estas afecciones

Científicos identifican 16 enfermedades que

La OMS advierte sobre la “epidemia de silencio” en mujeres mayores

Casi dos tercios enfrentan dificultades emocionales sin buscar apoyo profesional por prejuicios y presión social

La OMS advierte sobre la

La ubicación de la grasa en el cuerpo influye en la longevidad

Científicos descubrieron que el lugar donde se acumula el tejido adiposo, más allá de la cantidad, influye directamente en la función cognitiva

La ubicación de la grasa
DEPORTES
En un dramático final, Juan

En un dramático final, Juan Manuel Cerúndolo ganó y avanzó a los cuartos de final del Rosario Challenger

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Italia neutralizó un ciberataque ruso

Italia neutralizó un ciberataque ruso contra los Juegos Olímpicos de Invierno: buscaron saturar los servidores de sitios online

Siria firmó un acuerdo histórico junto a Chevron y Qatar para crear su primer campo de petróleo y gas en alta mar

Jair Bolsonaro volvió a presentar complicaciones de salud en prisión: nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo “acentuadas”

La ONU calificó como “un momento grave para la paz y la seguridad” mundial la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas

EEUU respaldó al primer ministro de Haití en medio de la incertidumbre política por el fin del Consejo Presidencial de Transición