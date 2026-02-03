La ciencia desmiente el mito: el té negro mantiene la hidratación

Dos estudios recientes descartan que el té negro cause deshidratación cuando se consume de manera moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rompiendo una creencia extendida, dos investigaciones recientes han descartado que el consumo moderado de té negro cause deshidratación. Según datos de Sport Life y del British Journal of Nutrition, al integrarse de forma equilibrada con el café y el agua, dicha infusión no solo no afecta la hidratación, sino que puede aportar beneficios para la salud y reducir la mortalidad.

Una creencia popular cuestionada: el té no deshidrata

Durante mucho tiempo, se afirmó que la presencia de cafeína en el té generaba efectos diuréticos y, por tanto, facilitaba la pérdida de líquidos. Esta idea se originó principalmente en experimentos donde se emplearon píldoras de cafeína en dosis elevadas, que sí demostraron cierto efecto diurético, de acuerdo con Sport Life.

Sin embargo, otros estudios con cantidades habituales de bebidas calientes y dosis menores de cafeína evidenciaron que los resultados son diferentes. El té negro no muestra el mismo impacto sobre la hidratación en contextos cotidianos.

El experimento: comparar té y agua en la hidratación

Para analizar el efecto real del té negro, un grupo de científicos diseñó un estudio con 21 hombres, quienes, en diferentes jornadas, consumieron entre 4 y 6 tazas de té negro con leche, de 240 mililitros cada una, o igual cantidad de agua. Según Sport Life, la cantidad diaria de cafeína osciló entre 168 y 252 miligramos.

El consumo habitual de té negro en combinación con café y agua ofrece beneficios adicionales para la salud general y la mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niveles de hidratación se evaluaron mediante análisis de sangre y orina antes y después de la ingesta de las bebidas. Al concluir la prueba, “los investigadores no encontraron diferencias significativas en los niveles de hidratación en sangre y orina entre el té negro y el agua”, explicó Sport Life.

La investigación concluyó que el riesgo de deshidratación vinculado al consumo de té negro es mínimo. Así, la idea de que el té deshidrata pierde fuerza ante pruebas científicas actuales.

Más allá de la hidratación: té y café como aliados de la salud

El análisis presentado por el British Journal of Nutrition, utilizando datos del UK Biobank, va más allá de la cuestión de la hidratación y profundiza en los posibles efectos de estas bebidas en la salud general. El estudio examinó la relación entre el consumo de café, té y agua y la mortalidad en una amplia población.

El dato clave, según el British Journal of Nutrition, es que la combinación equilibrada de café y té, con aproximadamente dos partes de café por tres de té, se relaciona con una reducción cercana al 45% en el riesgo de fallecimiento por cualquier causa.

Además, se observaron descensos en la mortalidad por cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas cuando esa relación era equilibrada y la ingesta total diaria alcanzaba al menos 7 u 8 bebidas.

Cuánto y cómo consumir: recomendaciones de los estudios

Balancear la proporción y cantidad de café, té y agua permite una hidratación óptima y refuerza el bienestar a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos investigaciones coinciden en que la cantidad y el equilibrio son factores decisivos para obtener beneficios claros. El British Journal of Nutrition destaca que, una vez superadas las 4 bebidas al día, puede ser beneficioso reemplazar parte del agua por té o café, siempre que el consumo total alcance entre 7 u 8 bebidas diarias.

Este planteamiento enfatiza no solo la importancia de sumar líquidos, sino también de repartirlos adecuadamente entre té, café y agua, adaptando la proporción según las preferencias y tolerancia individual.

El mito de la cafeína y la salud: lo que revelan los datos

Sport Life resalta que el supuesto poder diurético de la cafeína en el té negro se basaba en circunstancias poco habituales, como el uso de píldoras en dosis altas. Los estudios actuales indican que el efecto del té negro sobre la hidratación se equipara al del agua y no implica riesgos relevantes.

El British Journal of Nutrition concluye que un consumo racional y balanceado de estas bebidas, lejos de ser perjudicial, puede asociarse a menores riesgos de fallecimiento, lo que respalda la necesidad de desmontar mitos y priorizar pautas avaladas por la investigación científica.

Cuidar la proporción y cantidad total de café, té y agua a lo largo del día permite tomar decisiones informadas que favorecen una hidratación óptima y contribuyen al cuidado de la salud a largo plazo.