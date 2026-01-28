La regularidad del sueño como factor clave de salud: qué dicen los estudios y por qué los noctámbulos enfrentan más riesgos

Las investigaciones destacan que la regularidad del sueño es más importante para la salud y longevidad que la cantidad total de horas dormidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones científicas más recientes advirtieron que la regularidad del sueño es más determinante para la salud y la longevidad que la cantidad total de horas dormidas.

Estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unido señalaron que las personas con horarios constantes de sueño y vigilia presentan un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mayores probabilidades de vivir más tiempo.

Tanto Inc. como The Independent subrayaron que los noctámbulos, personas activas hasta altas horas de la noche, enfrentan mayor vulnerabilidad ante problemas cardiacos.

Regularidad del sueño y su impacto en la salud

La consistencia en las horas de acostarse y levantarse influye de forma significativa en la salud general. Según distintos estudios y expertos consultados por Inc., la regularidad del sueño se considera un predictor más sólido de la mortalidad por todas las causas que las horas totales descansadas.

Estudios en Estados Unidos y Reino Unido revelan que mantener horarios constantes de sueño puede reducir hasta en 48% el riesgo de muerte prematura

Aunque adaptar los horarios suele ser sencillo, mantenerlos estables resulta complicado para quienes trabajan por turnos o enfrentan demandas sociales variables.

Estudios presentados en foros internacionales mostraron que mantener horarios regulares de descanso reduce entre un 20% y un 48% el riesgo de fallecimiento por cualquier causa. Esta diferencia se mantiene aunque las horas dormidas sean las mismas; la irregularidad incrementa la probabilidad de muerte prematura de manera notable.

Qué concluyen los estudios sobre salud y longevidad

Diversas investigaciones publicados desde 2018 hasta 2026 respaldan la importancia de la regularidad del sueño. Inc. informó que personas que duermen entre siete y nueve horas por noche ven reducido su riesgo de mortalidad general en 18%.

La productividad y las capacidades cognitivas también se ven afectadas. Dormir menos de cinco horas cada noche reduce la productividad en casi 30% y limita la toma de decisiones acertada, según el estudio publicado en Journal of Business Venturing.

La irregularidad en los horarios de descanso incrementa la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y afecta el bienestar general

A su vez, mantener un patrón regular para dormir y despertar puede asociarse a una disminución de hasta 57% en el riesgo de fallecimiento por causas cardiometabólicas, de acuerdo con cifras citadas por Inc.

En este contexto, los especialistas coinciden en que la regularidad del sueño predice la salud y la longevidad con mayor precisión que el simple conteo de horas dormidas.

Ser noctámbulo y los riesgos para el corazón

Dentro de este marco general, los estudios identificaron a los noctámbulos, personas más activas durante la noche, como uno de los grupos más expuestos a los efectos negativos de la irregularidad del sueño.

The Independent destacó que estos individuos suelen organizar su vida cotidiana en horarios opuestos a los socialmente establecidos, lo que dificulta sostener rutinas cardiosaludables.

Las mujeres noctámbulas mostraron un peor estado cardiovascular general y mayor probabilidad de sufrir un infarto, según estudios

El investigador Sina Kianersi, del Hospital Brigham and Women’s y la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que “el problema radica en el desajuste entre el reloj interno y los horarios diarios habituales, lo que dificulta seguir hábitos cardiosaludables”.

Un estudio basado en datos de más de 300.000 adultos del Reino Unido reveló que los noctámbulos tienen un 16% más de probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular en comparación con el promedio de la población.

El reloj biológico y los hábitos de vida saludables

Este mayor riesgo se explica, en gran parte, por la alteración del ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula funciones esenciales como la somnolencia, la presión arterial, el metabolismo y la producción hormonal.

Kianersi advirtió que cuando este sistema se desajusta, las consecuencias se extienden más allá del sueño y afectan de forma directa la salud cardiovascular.

La científica Kristen Knutson, de la Universidad Northwestern, señaló que vivir en desacuerdo con los propios ritmos biológicos dificulta incluso actividades cotidianas como desayunar a horario o elegir alimentos saludables, y puede alterar el metabolismo.

Alterar el ritmo circadiano impacta negativamente en la presión arterial, el metabolismo y la producción hormonal, afectando la salud cardiovascular

En este sentido, controlar los factores identificados por la Asociación Estadounidense del Corazón, actividad física, alimentación, descanso, presión arterial, colesterol, glucosa, peso corporal y evitar el tabaco, resulta clave para proteger el corazón.

Medidas prácticas y desafíos para mejorar la salud a través del sueño

Los expertos consultados por Inc. y The Independent coincidieron en que priorizar la regularidad en los horarios de descanso es clave para proteger la salud, incluso cuando no se alcanzan las siete horas de sueño por noche.

Limitar compromisos sociales o laborales que alteren de forma reiterada las rutinas se presenta como una de las estrategias más efectivas.

Entre las principales recomendaciones figuran conservar horarios fijos para acostarse y levantarse, evitar el tabaco y procurar realizar actividad física a diario. Aun cuando no se logra la cantidad ideal de horas, mantener un patrón estable de sueño y vigilia continúa ofreciendo un nivel relevante de protección para la salud.

Adoptar horarios fijos para acostarse y levantarse, junto con evitar el tabaco y realizar actividad física, protege el corazón y la salud general

Sin embargo, el trabajo por turnos, los eventos sociales y determinadas condiciones del entorno pueden dificultar la constancia. Frente a estos obstáculos, Inc. subrayó que la disciplina y la perseverancia resultan esenciales.

Ajustar el entorno personal, reducir las distracciones nocturnas y priorizar el bienestar facilita sostener la regularidad del descanso y mejorar las perspectivas de salud a largo plazo.