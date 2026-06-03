El mensaje de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

La estrella del fútbol Lionel Messi, vestido con el uniforme de Argentina, agradece emocionado el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, destacando su enorme orgullo.

Lionel Messi expresó su gratitud tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, compartiendo un mensaje en su cuenta de Instagram en el que calificó el reconocimiento como un orgullo enorme. La noticia fue confirmada en la mañana del miércoles por la Fundación Princesa de Asturias, que eligió al futbolista argentino entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades. El jurado destacó su trayectoria, su impacto deportivo sostenido y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y la salud de niños desfavorecidos.

En una historia publicada en su perfil oficial, el capitán de la selección argentina y estrella del Inter Miami escribió: “Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme”.

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La Fundación Princesa de Asturias resaltó que el galardón premia trayectorias que representan un ejemplo para la sociedad a través del fomento y desarrollo del deporte y su dimensión social. En la edición 2026, el jurado estuvo compuesto por personalidades del ámbito deportivo.

El jurado ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Lionel Messi, destacando su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable labor solidaria.

Según el acta oficial, Messi fue seleccionado por su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. El jurado también valoró su comportamiento ejemplar, su constancia y su humildad dentro y fuera del campo.

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Messi, actual jugador del Inter Miami CF y capitán de la Selección Argentina, suma este reconocimiento a un palmarés sin precedentes. Durante su carrera, alzó 35 trofeos con el FC Barcelona entre 2005 y 2021, incluyendo cuatro Champions League, diez Ligas de España, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. Además, con la camiseta albiceleste conquistó dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar 2022, lo que consolidó su legado internacional.

“El jurado a destacado, además de su talento, su excepcional trayectoria deportiva, su formidable y continuo labor solidario para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi , el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo, su constancia, su humildad y compromiso por el juego colectivo”, manifestaron.

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En el plano individual, Messi acumula ocho Balones de Oro, tres premios The Best FIFA Men’s Player y seis Botas de Oro europeas. El jurado también subrayó su influencia más allá del campo: “Ha representado un modelo de superación, tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento, y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

La ceremonia de entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 se celebrará el 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida por los Reyes de España y la princesa Leonor de Borbón. El galardón consiste en una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros, de acuerdo con lo estipulado por la Fundación.

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Con este reconocimiento, Messi sucede a la tenista estadounidense Serena Williams, ganadora en 2025, y se suma a una lista que incluye figuras como Eliud Kipchoge, Pau Gasol, Marc Gasol, la selección sudafricana de rugby, el Tour de Francia y el atleta Carl Lewis. El fútbol solo había sido distinguido en cuatro ocasiones previas desde 1987: la selección brasileña en 2002, la española en 2010 y, en 2021, Iker Casillas y Xavi Hernández.

Lionel Messi, por su parte, actualmente se encuentra en Kansas junto a la selección argentina ultimando detalles de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en la que buscarán retener el título de Qatar 2026

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