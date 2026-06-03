Iniciativa universitaria promueve reducción de plásticos con estaciones de hidratación

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La Universidad César Vallejo (UCV) implementó estaciones de hidratación en sus campus como parte de una iniciativa orientada a reducir el uso de plásticos desechables y promover prácticas sostenibles dentro de su comunidad universitaria.

La medida se desarrolla en un contexto en el que, según datos del Ministerio del Ambiente (Minam), en el Perú se generan aproximadamente 950 mil toneladas de residuos plásticos al año, y Lima Metropolitana y el Callao concentran el 46 % de estos, lo que evidencia la magnitud del problema ambiental.

Los primeros dispensadores de agua purificada ya se encuentran operativos en los campus de Los Olivos, Moyobamba y Chiclayo, como parte de una fase inicial que, de acuerdo con la universidad, será extendida progresivamente a sus 12 sedes a nivel nacional.

Acceso a agua potable y reducción de residuos

Los bebederos han sido instalados en zonas de alta circulación y brindan acceso gratuito a agua potable purificada para estudiantes, docentes y personal administrativo, facilitando su uso durante la jornada académica y laboral.

Según lo informado por la institución, la iniciativa busca disminuir la dependencia de envases de un solo uso, promoviendo el uso de botellas reutilizables como alternativa para reducir la generación de residuos plásticos.

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Promoción de hábitos sostenibles

“La sostenibilidad se construye a partir de acciones concretas. Cada acción que promueve el cuidado del entorno contribuye a formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con los desafíos ambientales que enfrenta nuestra sociedad”, señaló Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la UCV.

La universidad indicó que el proyecto tiene como objetivo incorporar prácticas sostenibles en la vida cotidiana de la comunidad universitaria, promoviendo un cambio de hábitos en torno al consumo y el uso responsable de recursos.

Expansión a nivel nacional

Tras su implementación inicial, la UCV prevé extender la instalación de estaciones de hidratación a otros campus ubicados en Chepén, Huaraz, Chimbote, San Juan de Lurigancho, Tarapoto, Trujillo, Ate, Piura y Callao, con el fin de ampliar el alcance de la iniciativa.

De acuerdo con la institución, cada uso de una botella reutilizable en estas estaciones representa un envase plástico menos en circulación, en línea con su estrategia de sostenibilidad.