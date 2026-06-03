Ciencia

La inteligencia artificial podría permitir que personas ciegas reconozcan objetos a través de prótesis visuales

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana desarrollaron modelos capaces de predecir patrones de estimulación cerebral que evocan imágenes complejas, superando las limitaciones de los implantes actuales y abriendo el camino a futuras aplicaciones en visión y audición

Guardar
Google icon
Cerebro humano luminoso conectado a un ojo que proyecta hologramas de rostros, casas, bombillas y objetos abstractos sobre un fondo azul con circuitos.
El modelo IA del NeuroAI Lab de EPFL logra identificar patrones de estimulación cerebral que evocan imágenes complejas como rostros y casas, superando las limitaciones de las prótesis actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) desarrolló modelos de inteligencia artificial que acercan la posibilidad de una prótesis visual capaz de restaurar visión con nivel de objetos en personas ciegas, al predecir con precisión dónde estimular el cerebro para evocar imágenes como rostros o casas en lugar de simples destellos de luz, informó el portal especializado en ciencia y tecnología TechXplore.

El avance apunta a una limitación central de las prótesis actuales: todavía no logran generar percepciones visuales complejas y útiles para quienes tienen déficits irreparables a lo largo de la vía visual, desde la retina en adelante, explicó Johannes Mehrer, científico del NeuroAI Lab de EPFL.

PUBLICIDAD

Los resultados preliminares ya se probaron en ensayos en vivo con dos monos con visión, realizados por investigadores neerlandeses a partir de los modelos desarrollados en EPFL. Esos resultados se presentaron en abril en Río de Janeiro, Brasil, durante la International Conference on Learning Representations de 2026. El trabajo se encuentra disponible en arXiv.

Mehrer, que lideró la investigación, afirmó que el proyecto parte de un problema clínico concreto: hay muchas personas con déficits visuales que no pueden repararse. Una de las vías para enfrentar ese cuadro, señaló, es desarrollar una prótesis visual.

PUBLICIDAD

Infografía sobre inteligencia artificial y prótesis visuales. Muestra un cerebro, un ojo, y diagramas de limitaciones y avances, incluyendo experimentos con monos
Esta infografía detalla cómo el modelo desarrollado predice patrones cerebrales para que prótesis visuales logren evocar imágenes como rostros o casas, superando las limitaciones actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema de las prótesis corticales

Existen prótesis visuales de varios tipos: retinianas, del nervio óptico y corticales, detalló el portal. Las retinianas se colocan en la retina; las del nervio óptico se usan cuando la retina está demasiado dañada para un implante, pero el nervio aún puede estimularse; y las corticales se emplean cuando no puede implantarse ni la retina ni el nervio óptico.

Las prótesis corticales eluden por completo la retina y el nervio óptico y funcionan mediante electrodos que “dibujan” imágenes sobre la corteza visual. El problema es que hasta ahora este enfoque se concentra en regiones cerebrales de nivel bajo, donde solo es posible proyectar destellos de luz y formas sencillas.

A esa limitación se suman restricciones de hardware: se necesitan múltiples electrodos para estimular distintas áreas al mismo tiempo, pero solo puede utilizarse una cantidad determinada de electrodos en una misma zona. Mehrer resumió: “Las imágenes que pueden evocar, en este caso símbolos simples, están realmente muy limitadas en su complejidad”.

El investigador agregó que los métodos existentes no podían provocar la percepción de un objeto visual más complejo, como una casa o un automóvil. Esa es la pregunta central que este trabajo intenta responder: cómo pasar de destellos y símbolos a percepciones con significado.

Las regiones visuales de nivel superior del cerebro procesan objetos más complejos y por eso podrían convertirse en el blanco de una nueva generación de prótesis capaces de evocar rostros, casas y otros objetos. El obstáculo es que esas regiones son menos accesibles porque todavía no se sabe con exactitud dónde ni cómo estimularlas.

Cabeza humana en corte sagital con corteza visual vibrante, mostrando haces de luz desde los ojos y formas geométricas abstractas en un fondo azul biomédico.
La nueva generación de prótesis visuales busca estimular regiones de la corteza cerebral de nivel superior, responsables del procesamiento de objetos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el modelo de IA para estimulación cortical

Para abordar ese problema, los investigadores usaron una red neuronal artificial topográfica con la que probaron distintos patrones de estimulación cerebral en regiones visuales de nivel superior y simularon sus resultados. Ese enfoque permite ejecutar muchas simulaciones con combinaciones de parámetros que, de otro modo, exigirían mucho tiempo experimental y un costo elevado.

El equipo de NeuroAI Lab trabajó enteramente en computadora y construyó un modelo capaz de elegir la mejor combinación entre imágenes y patrones específicos de estimulación. A partir de esos resultados, un grupo de investigadores en Ámsterdam decidió poner a prueba las predicciones del modelo en dos monos que ya tenían implantes por otros experimentos ajenos a EPFL.

Martin Schrimpf, director del NeuroAI Lab de EPFL, sostuvo que el modelo fue “bastante eficiente” para predecir qué patrón de estimulación produciría un efecto fuerte en la conducta de los monos respecto del reconocimiento visual de objetos. También precisó al medio que el sistema no solo puede seleccionar imágenes, sino indicar cuál es el patrón óptimo de estimulación para obtener una conducta deseada ante una imagen dada.

Hasta ahora, el trabajo mostró que los investigadores pueden moldear la percepción de objetos, es decir, sesgar cómo se representa un estímulo visual en el cerebro cuando ese estímulo ya está presente. Todavía no pueden crear la percepción de un objeto a partir de la nada.

Visualización abstracta de una red de nodos y filamentos luminosos naranjas y azules contra un fondo oscuro, con un efecto de profundidad de campo y múltiples conexiones ramificadas.
La red neuronal artificial empleada por EPFL simula infinitas combinaciones de parámetros para optimizar la estimulación cerebral en regiones visuales superiores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schrimpf describió: “El mono ya estaba viendo una imagen, y luego pudimos básicamente distorsionarla para cambiar la percepción de maneras algo predecibles”. El próximo paso, añadió al medio, será “evocar una percepción desde cero: hacer que alguien vea algo con significado incluso cuando sus ojos no estén entregando una imagen utilizable”.

El objetivo de fondo es restaurar una visión con significado en personas ciegas mediante estimulación cortical guiada por modelos. Esa misma lógica también podría aplicarse a prótesis auditivas.

Gracias a una subvención de la Horton Health Foundation, Schrimpf y su equipo investigarán ahora si este tipo de modelado también funciona para la estimulación auditiva. El investigador señaló que los implantes cocleares son muy buenos, pero no son perfectos y no restauran por completo el procesamiento auditivo.

La nueva meta, explicó, es desarrollar modelos topográficos que puedan predecir qué efecto tiene la estimulación sobre la actividad neuronal en el procesamiento auditivo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialNeurocienciaSalud visualNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El vapeo daña los genes de la boca de una manera más compleja que el cigarrillo convencional

Investigadores de los Estados Unidos analizaron las células bucales de vapeadores, fumadores y no usuarios. Los resultados reabren el debate sobre los riesgos reales de los dispositivos electrónicos

El vapeo daña los genes de la boca de una manera más compleja que el cigarrillo convencional

Cuál es la cantidad adecuada de tiempo para el entrenamiento de resistencia

Una investigación citada por el especialista en longevidad Eric Topol, siguió durante 30 años a un grupo de personas y analizó cuánto tiempo dedicaban a distintos tipos de entrenamiento. El estudio identificó que las rutinas de ejercicio, cuando se practican de manera regular, se relacionan con una menor mortalidad

Cuál es la cantidad adecuada de tiempo para el entrenamiento de resistencia

“Supergripe” H3N2: cuáles son los síntomas, diferencias con el resfrío común y cómo prevenir el contagio

Es la principal causa de infecciones respiratorias durante el otoño argentino. Aunque comparte síntomas con otras enfermedades, la intensidad, la duración y su impacto obligan a un enfoque distinto para el diagnóstico y la prevención

“Supergripe” H3N2: cuáles son los síntomas, diferencias con el resfrío común y cómo prevenir el contagio

Una inmunoterapia inhalada muestra resultados alentadores contra el cáncer de pulmón avanzado

En un primer ensayo en Cleveland Clinic, un medicamento administrado con nebulizador, combinado con pembrolizumab, logró achicar tumores en algunos pacientes que ya no respondían a los tratamientos disponibles

Una inmunoterapia inhalada muestra resultados alentadores contra el cáncer de pulmón avanzado

Cuántas calorías se queman al utilizar pesas: qué determina el gasto energético

La intensidad de la rutina, el peso de la persona y el tipo de ejercicios realizados inciden en los resultados del entrenamiento de fuerza, tanto durante la actividad como en el proceso de recuperación

Cuántas calorías se queman al utilizar pesas: qué determina el gasto energético

DEPORTES

El mensaje de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El mensaje de Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El emotivo gesto de los fanáticos del Arsenal con Gabriel tras fallar el penal decisivo de la Champions League

El dispositivo que lucieron los jugadores de Inglaterra en la previa del Mundial 2026: el vínculo con Cristiano Ronaldo y la polémica que protagonizó el portugués

De un campo de refugiados al Mundial 2026: la historia de Awer Mabil, una de las figuras de Australia

Nico Rosberg y el costo de vencer a Lewis Hamilton: “Cuando luchas por un campeonato, siempre vas a sacrificar la amistad”

TELESHOW

El detrás de escena del beso viral entre Wanda Nara y Maxi López: bromas, reproches y una pregunta sin respuesta

El detrás de escena del beso viral entre Wanda Nara y Maxi López: bromas, reproches y una pregunta sin respuesta

Jugate Conmigo, el programa que cambió la televisión para adolescentes: el recuerdo de Cris Morena a 35 años del debut

El fallo de la Justicia italiana que complica a Wanda Nara en la disputa con Mauro Icardi: qué dice el documento

La emoción de Zaira Nara por el paso que dio su hijo Viggo: “¿Te puedo decir algo?“

Fabián Mazzei contó el motivo de su ausencia en el reencuentro de Araceli González y Adrián Suar en el teatro

INFOBAE AMÉRICA

Olas de 35 metros en el Pacífico: la ciencia detrás de los “muros de agua” que desafían la lógica

Olas de 35 metros en el Pacífico: la ciencia detrás de los “muros de agua” que desafían la lógica

Iniciativa universitaria promueve reducción de plásticos con estaciones de hidratación

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año