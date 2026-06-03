“Supergripe” H3N2: cuáles son los síntomas, diferencias con el resfrío común y cómo prevenir el contagio

La influenza A H3N2 se consolidó como el virus respiratorio predominante del invierno 2026 en Argentina, superando ampliamente al resfrío común (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses fríos, la congestión nasal, el dolor de garganta y el malestar general ocupan un lugar común en las consultas médicas. Sin embargo, detrás de síntomas similares pueden esconderse cuadros muy diferentes.

Como publicó Infobae, el Ministerio de Salud de la Nación comunicó en el último Boletín Epidemiológico Nacional que el crecimiento de los virus respiratorios en Argentina se intensificó durante las semanas recientes. La influenza A (H3N2), conocida como “supergripe”, representó la mayoría de los casos registrados: “Entre la semana 1 de 2025 y la 18 de 2026, el subclado J.2.4.1/(K) de H3N2 fue el más frecuente, con presencia en todas las regiones del país y mayor concentración de casos en el Noroeste y Centro durante lo que va de 2026”, señala el boletín.

PUBLICIDAD

Distinguir entre gripe A H3N2 y resfrío común es fundamental para controlar la transmisión, saber cuándo consultar y evitar complicaciones.

La mayoría de los cuadros respiratorios virales se resuelven espontáneamente, pero la clave está en observar la evolución de los síntomas y reconocer señales de alerta. “La diferencia no siempre está en qué síntomas aparecen, sino en la intensidad y persistencia”, explican desde Mayo Clinic.

PUBLICIDAD

Mientras el resfrío se presenta como una molestia leve y pasajera, la gripe puede generar un agotamiento corporal intenso y fiebre alta de aparición brusca.

Cómo reconocer la “supergripe” H3N2 y distinguirla del resfrío común

Infografía presenta diferencias clave entre la gripe H3N2 y el resfrío común, su impacto en la vida diaria, duración de síntomas y las medidas de prevención prioritarias para el escenario epidemiológico en Argentina 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gripe y resfrío son dos de las consultas más frecuentes durante los meses de bajas temperaturas, cuando crece la circulación de virus respiratorios. Aunque muchas personas usan ambos términos como sinónimos, se trata de cuadros diferentes que presentan síntomas, intensidad y evolución distinta.

PUBLICIDAD

El resfrío suele iniciar con molestias leves en la garganta, estornudos frecuentes y secreción nasal acuosa. En los días siguientes, es común que aparezca mayor congestión y que las secreciones se vuelvan más espesas, pero este cambio forma parte del proceso normal de recuperación. Los síntomas alcanzan intensidad máxima entre el segundo y tercer día y luego disminuyen progresivamente. El color del moco puede pasar a blanco, amarillo o verdoso sin que esto indique una complicación bacteriana.

La gripe, en cambio, presenta un inicio brusco, con fiebre alta, dolores musculares intensos, agotamiento y sensación de decaimiento general. “La gripe puede alterar el funcionamiento cotidiano en apenas unas horas. Una persona que por la mañana se siente bien puede terminar el día con fiebre, dolores musculares intensos, agotamiento y la necesidad de permanecer en cama”, explican los especialistas.

PUBLICIDAD

La fiebre alta de inicio brusco y el agotamiento intenso son síntomas que diferencian a la gripe H3N2 del resfrío según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto físico es una diferencia clave: mientras una persona resfriada puede mantener buena parte de su rutina, quien padece gripe suele experimentar una disminución marcada de la energía y dificultades para realizar actividades normales.

El doctor Gregory Poland, profesor de medicina y director del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic, indicó: “Te sentirás relativamente bien y, de repente, te sentirás agotado, con dolores musculares y articulares”.

PUBLICIDAD

La fiebre suele durar entre dos y cuatro días, mientras el cansancio puede prolongarse una semana o más. “Es posible que no se sienta completamente recuperado hasta pasadas dos semanas”, añadió Poland.

El margen de tiempo para iniciar antivirales también marca una diferencia decisiva. El doctor Scott Braunstein recomendó buscar atención médica temprana en adultos mayores de 65 años, niños menores de cinco, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma o diabetes. Señales de alerta que justifican consulta médica incluyen fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor en el pecho o empeoramiento después de varios días.

PUBLICIDAD

La capacidad de contagio de la gripe es mayor que la del resfrío. Una persona puede transmitir el virus desde un día antes del inicio de los síntomas hasta cinco o siete días después.

En niños, el período contagioso puede prolongarse más de una semana. Por eso, los especialistas recomiendan permanecer en casa mientras existan síntomas como fiebre o tos y adoptar medidas básicas de prevención como lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse la cara.

PUBLICIDAD

El avance de la influenza A H3N2

El resfrío suele iniciar con molestias leves, estornudos y secreción nasal acuosa mientras la gripe obliga al reposo por su intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación informó en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana 20 de 2026 que el aumento de los virus respiratorios en Argentina se aceleró en las últimas semanas y la “supergripe” o influenza A (H3N2) concentró la mayor parte de los casos. Se detectó una suba sostenida de enfermedad tipo influenza (ETI) y neumonía, superando el umbral de brote desde la semana 11.

El escenario coincide con la transición estacional en el Cono Sur, cuando comienza el período de mayor circulación viral, y Argentina mostró el repunte más marcado de la región.

PUBLICIDAD

El reporte oficial confirmó que la influenza A —y dentro de ella el subtipo H3N2— predomina tanto en pacientes ambulatorios como en quienes requieren internación por infección respiratoria aguda grave (IRAG).

“En las últimas cuatro semanas analizadas, se observó un predominio de detecciones de influenza, con 185 casos positivos entre los 870 casos de IRAG estudiados, seguida por VSR (virus sincicial respiratorio) y SARS-CoV-2 (covid)”, indicó el Ministerio de Salud. A nivel nacional, las detecciones de influenza mantuvieron valores estables hasta la semana 9, pero desde la semana 10 se observa un crecimiento sostenido en número de casos y porcentaje de positividad.

El subclado J.2.4.1 K de H3N2 fue el más frecuente en todas las regiones del país durante 2026 según la vigilancia genómica oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación persistente de influenza A(H3N2) —cuyo inicio de actividad se remonta a las últimas semanas del año anterior— concentra el 98% de los casos de influenza A identificados por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS/Malbrán.

“Entre la semana 1 de 2025 y la 18 de 2026, el subclado J.2.4.1/(K) de H3N2 fue el más frecuente, con presencia en todas las regiones del país y mayor concentración de casos en el Noroeste y Centro durante lo que va de 2026”, precisa el documento.

En las primeras 18 semanas del año se reportaron 2.243 internaciones por IRAG y 834 internaciones por IRAG extendida, cifras en ascenso desde la semana 11. El incremento coincide con el aumento de casos positivos de influenza. Las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA) detectaron un aumento de casos y positividad a partir de la semana 12, con un 31,5% de muestras positivas para influenza en la semana 19.

Niños menores de diez años concentraron el 46 por ciento de los casos de influenza reportados por el Laboratorio Nacional de Referencia (Freepik)

El documento destacó que la circulación de otros virus respiratorios como el VSR y el SARS-CoV-2 continúa en niveles bajos, aunque el VSR muestra un leve aumento en las últimas semanas. De los 1518 testeos realizados en UMA para VSR en 2026, solo tres resultaron positivos. SARS-CoV-2 se mantiene en registros bajos tras el repunte entre las semanas 34 y 46 de 2025.

El BEN también analizó la distribución por edades: los menores de 10 años concentran el 46% de los diagnósticos de influenza recibidos en el Laboratorio Nacional de Referencia, seguidos por adolescentes y adultos jóvenes. En cuadros graves, la mayor positividad para influenza corresponde a mayores de 60 años, mientras que el VSR afecta con más frecuencia a menores de un año, en especial entre seis y once meses.

La secuenciación genómica confirmó la supremacía del subclado J.2.4.1/(K) de H3N2 en todas las regiones, tanto en pacientes ambulatorios como internados. El análisis regional mostró un ascenso simultáneo de la influenza A (H3N2) en todas las jurisdicciones, con mayor incidencia en el Noroeste (NOA) y la región Centro. En las primeras 20 semanas de 2026, se detectaron 453 casos de influenza A en UMA, de los cuales 185 correspondieron a H3N2 y uno a H1N1.

El Ministerio de Salud recomendó a los equipos sanitarios fortalecer la vigilancia de ETI, IRAG y el envío de muestras positivas de influenza al Laboratorio Nacional de Referencia para tipificación y estudios genéticos, con el fin de identificar cambios en los patrones de circulación viral y detectar precozmente la eventual introducción de variantes.

Permanecer en casa durante la fiebre y la tos ayuda a reducir la transmisión de la gripe y protege a los grupos más vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y vacunación: claves para reducir el riesgo de contagio

Durante el otoño e invierno, la transmisión de virus respiratorios aumenta considerablemente. Tanto la gripe como el resfrío se contagian con facilidad, especialmente durante los primeros días de síntomas. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.

El Ministerio de Salud subraya que mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y VSR es prioritario. La vacunación antigripal anual se considera la estrategia central para reducir complicaciones y hospitalizaciones, principalmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades preexistentes.

La vacunación antigripal anual figura como herramienta central para evitar complicaciones y hospitalizaciones en grupos de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento oficial también resalta medidas de autocuidado como evitar compartir objetos personales, limpiar y desinfectar superficies de contacto y restringir el contacto con otras personas hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre, sin uso de antitérmicos.

Para quienes viajan o regresan de países con circulación de influenza, se aconseja mantener medidas preventivas durante el viaje y consultar al sistema de salud ante síntomas o pertenencia a grupos de alto riesgo. El uso de antivirales como oseltamivir es más efectivo dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas, aunque puede aportar beneficios en cuadros graves incluso si se administra más tarde.

La vigilancia epidemiológica y la colaboración entre laboratorios y equipos de salud resultan decisivas para contener el avance de los virus respiratorios en la temporada otoño-invierno 2026. Reconocer las diferencias entre gripe y resfrío permite transitar estas enfermedades con mayor tranquilidad y adoptar medidas adecuadas para favorecer la recuperación y evitar alarmas innecesarias.