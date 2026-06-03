Una inmunoterapia inhalada muestra resultados alentadores contra el cáncer de pulmón avanzado

La inmunoterapia inhalada KB707 muestra respuestas alentadoras en cáncer de pulmón avanzado resistente a tratamientos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inmunoterapia administrada por inhalación mostró resultados alentadores en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado que ya no respondían a los tratamientos disponibles.

Los primeros datos de un ensayo clínico realizados en el Taussig Cancer Institute de Cleveland Clinic, en Estados Unidos, indican que la combinación del fármaco experimental KB707 con pembrolizumab logró reducir tumores en parte de los participantes y presentó un perfil de seguridad considerado manejable.

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La estrategia busca potenciar la respuesta inmunitaria directamente en el pulmón, donde se encuentra el tumor. A diferencia de otros tratamientos que distribuyen sustancias estimuladoras del sistema inmune por todo el organismo, KB707 se administra mediante nebulización para concentrar su acción en el órgano afectado y limitar los efectos adversos sistémicos.

El ensayo clínico combina KB707 y pembrolizumab para potenciar la respuesta inmunitaria directa en los pulmones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según investigadores de Cleveland Clinic, este enfoque podría ofrecer una nueva alternativa para personas con enfermedad avanzada que desarrollaron resistencia a la inmunoterapia convencional, una situación frecuente en este tipo de cáncer.

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Los datos fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO), uno de los congresos más importantes del mundo en investigación sobre cáncer, mientras el estudio continúa incorporando pacientes y evaluando nuevas combinaciones terapéuticas.

Por qué administrar la inmunoterapia directamente en el pulmón

KB707 es una inmunoterapia experimental basada en un herpesvirus tipo 1 modificado e incapaz de replicarse. Su función es transportar instrucciones genéticas para producir dos moléculas clave del sistema inmunitario: las interleucinas 12 y 2, proteínas que ayudan a activar y coordinar la respuesta de las defensas contra las células tumorales.

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En términos sencillos, funciona como un correo biológico programado. En lugar de provocar una infección, transporta un mensaje genético que ordena a las células producir sustancias capaces de “despertar” y dirigir las defensas hacia el cáncer.

La principal diferencia respecto de otros enfoques es la vía de administración. En lugar de aplicarse por vía intravenosa, el tratamiento se administra mediante nebulización para alcanzar concentraciones elevadas directamente en el pulmón.

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La administración por nebulización de KB707 busca limitar los efectos adversos sistémicos en pacientes con cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores esperan que esta estrategia permita reforzar la actividad inmunológica en el entorno del tumor y, al mismo tiempo, reducir los efectos adversos que pueden aparecer cuando estas sustancias circulan por todo el organismo.

“Esperamos que al limitar las citocinas a los pulmones, podamos evitar los efectos secundarios sistémicos”, explicó el Dr. Wen Wee Ma, oncólogo médico e investigador principal del estudio en Cleveland Clinic.

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La combinación con pembrolizumab busca potenciar ese efecto. Mientras este fármaco elimina algunos de los mecanismos que utilizan los tumores para evadir al sistema inmune, KB707 intentaría aumentar la activación local de las células defensivas dentro del pulmón.

Cómo se realizó el estudio

Los datos corresponden a un ensayo clínico fase 1/2, abierto y multicéntrico. Participaron 21 personas con CPCNP en estadios III o IV que habían recibido previamente inmunoterapia —tratamientos que estimulan o ayudan al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células tumorales— y, en algunos casos, quimioterapia basada en platino, uno de los esquemas más utilizados contra el cáncer de pulmón avanzado.

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Se trata de una población con alta necesidad médica, ya que los pacientes habían dejado de responder a las opciones terapéuticas estándar o habían experimentado una progresión de la enfermedad pese a recibir estos tratamientos.

El estudio continúa incorporando participantes y evaluará combinaciones con docetaxel y el potencial efecto abscopal sobre metástasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo evaluado incluyó KB707 inhalado cada dos semanas junto con pembrolizumab cada seis semanas. La mediana de edad de los primeros pacientes evaluados fue de 72 años, con un rango comprendido entre los 50 y los 88 años.

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El objetivo principal del ensayo fue analizar la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento, mientras que la eficacia se evaluó como un criterio secundario.

Qué resultados obtuvieron los investigadores

Hasta el 1 de enero de 2026, cinco de los primeros 16 pacientes evaluables para eficacia alcanzaron una respuesta parcial, lo que equivale a una tasa de respuesta del 31,3%.

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Por otra parte, siete pacientes lograron estabilizar la enfermedad y cuatro presentaron progresión tumoral. En conjunto, el control de la enfermedad alcanzó el 75%.

KB707 obtuvo designaciones Fast Track y Terapia Avanzada en Medicina Regenerativa por la FDA para acelerar su desarrollo clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al momento del análisis, todos los participantes continuaban con vida y aún no se habían alcanzado los valores medios de duración de respuesta ni de supervivencia libre de progresión. Para los investigadores, estos resultados son especialmente relevantes porque se observaron en pacientes que ya habían progresado tras recibir inmunoterapia.

Qué efectos adversos se observaron

En cuanto a la seguridad, 14 de los 21 participantes presentaron al menos un evento adverso relacionado con el tratamiento.

Los efectos secundarios más frecuentes fueron:

Dificultad para respirar.

Vómitos.

Tos.

Escalofríos.

Fatiga.

Fiebre.

Síntomas similares a los de una gripe.

La mayoría fueron leves o moderados y se resolvieron sin secuelas. Solo se registró un caso de síndrome de liberación de citocinas de grado 1, una complicación que preocupa especialmente en este tipo de terapias por su potencial gravedad cuando la activación inmunitaria es excesiva.

Según el equipo, los acontecimientos observados fueron compatibles con el perfil conocido de las interleucinas y no aparecieron problemas inesperados de seguridad.

Las preguntas que el estudio intenta responder

Los investigadores continúan reclutando participantes para nuevas cohortes. Una de las próximas etapas evaluará la combinación de KB707 con docetaxel, un quimioterápico utilizado en distintos escenarios del cáncer de pulmón avanzado.

Además, el equipo analizará si el tratamiento puede beneficiar a tumores que inicialmente no responden a pembrolizumab, ampliando así el número de pacientes que podrían obtener ventajas de la inmunoterapia.

La administración por nebulización de KB707 busca limitar los efectos adversos sistémicos en pacientes con cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra cuestión relevante es determinar si KB707 puede generar un llamado efecto abscopal, un fenómeno en el que la activación inmunitaria local ayuda también a controlar tumores ubicados fuera del pulmón, incluidas metástasis en órganos distantes.

El programa ya obtuvo algunos respaldos regulatorios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). En febrero de 2024 recibió la designación Fast Track (Vía Rápida), destinada a acelerar el desarrollo de tratamientos para enfermedades graves con necesidades médicas no cubiertas.

Posteriormente, en febrero de 2026, obtuvo la Designación de Terapia Avanzada en Medicina Regenerativa, otro mecanismo diseñado para facilitar el avance clínico de terapias innovadoras.

Qué importancia tiene este avance

El cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo. Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad provoca cerca de 1,8 millones de muertes cada año y representa una de las mayores cargas para los sistemas de salud a nivel global.

Los primeros resultados revelan un 31,3% de respuesta parcial y un 75% de control de la enfermedad en la cohorte inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la inmunoterapia transformó el tratamiento de muchos pacientes, una proporción significativa desarrolla resistencia y deja de responder con el tiempo. En ese contexto, la posibilidad de estimular el sistema inmunitario directamente en el órgano afectado representa una estrategia novedosa que podría complementar los tratamientos existentes.

Los investigadores subrayan que los resultados siguen siendo preliminares y que el ensayo fue diseñado principalmente para evaluar seguridad. Será necesario incorporar más pacientes y realizar seguimientos más prolongados para determinar si los beneficios observados se traducen en mejoras sostenidas de supervivencia.