Dolores que nunca se deben ignorar: 6 señales de alerta para detectar emergencias médicas

El dolor agudo funciona como un sistema de alerta vital y puede advertir sobre emergencias médicas graves que requieren atención inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor cumple una función esencial al alertar sobre un posible daño en el organismo. Pero no todas las molestias físicas tienen el mismo significado ni exigen la misma respuesta. Ignorar una señal puede derivar en consecuencias graves o fatales. La dificultad principal reside en distinguir cuándo se trata de un malestar pasajero y cuándo de una emergencia médica.

El médico de urgencias del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), Suraj Kukadia, detalló a The Telegraph qué tipos de dolores nunca deben minimizarse y cuáles exigen atención urgente.

Con formación médica en el Imperial College de Londres, donde obtuvo la Licenciatura en Medicina y Cirugía (MBBS) con distinción y una Licenciatura en Ciencias Cardiovasculares con honores, Kukadia cuenta con experiencia directa en servicios de emergencias, ámbito en el que trabajó durante años.

Infartos, derrames cerebrales, trombosis y hemorragias cerebrales pueden manifestarse inicialmente a través de síntomas dolorosos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de su práctica clínica, el especialista describió síntomas claves que pueden advertir sobre infartos, derrames cerebrales, trombosis, hemorragias cerebrales y otras afecciones potencialmente mortales, y subrayó la importancia de reconocer a tiempo aquellas manifestaciones del dolor que requieren evaluación médica inmediata.

1. Dolor agudo: señal de alerta

“El dolor agudo es la forma que tiene el cuerpo de advertirnos de que algo anda mal”, afirmó Kukadia a The Telegraph. Según el médico, suele aparecer de manera repentina y se manifiesta como una sensación intensa, punzante o palpitante.

Muchas molestias agudas se vinculan con causas benignas, como esguinces, quemaduras o cólicos menstruales, y pueden aliviarse con analgésicos comunes o medidas simples. Sin embargo, existen cuadros que nunca deben ignorarse. En esos casos, retrasar la consulta puede agravar la situación clínica y poner en riesgo la vida.

2. Dolor en el pecho: una línea que no debe cruzarse

El dolor torácico figura entre los síntomas más sensibles. Kukadia advirtió que un dolor o malestar repentino en el pecho, persistente durante más de 15 minutos y que no cede con el descanso, especialmente si se irradia hacia la mandíbula o el brazo izquierdo, requiere contactar inmediatamente a los servicios de emergencia.

Síntomas como dolor torácico intenso y dificultad para respirar pueden relacionarse con una embolia pulmonar, una afección que compromete la vida (Crédito: Freepik)

“Este tipo de dolor es clásico en el infarto de miocardio. Podrías estar sufriendo un ataque cardíaco que requiera atención médica para salvar tu vida”, señaló el médico.

Además, alertó sobre el dolor torácico agudo que empeora al respirar o toser, sobre todo si se acompaña de dificultad respiratoria o tos con sangre. Esa situación puede indicar una embolia pulmonar, una afección grave causada por un coágulo en los pulmones.

3. Abdomen: cuándo el dolor exige una evaluación urgente

El dolor abdominal puede tener múltiples causas, pero ciertas situaciones demandan atención médica inmediata. Un dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen que se irradia hacia el hombro derecho puede indicar colecistitis, una inflamación de la vesícula biliar.

“Si no se trata, puede provocar gangrena o perforación”, advirtió Kukadia, quien recomendó consultar sin demora, especialmente ante fiebre o ictericia.

Dolores intensos en la parte baja del abdomen de mujeres jóvenes pueden indicar embarazo ectópico, una emergencia médica que requiere intervención inmediata (Crédito: Freepik)

Calambres abdominales intensos en oleadas, acompañados de vómitos y ausencia total de evacuaciones, pueden ser indicio de una obstrucción intestinal, un cuadro que exige atención en urgencias.

En mujeres jóvenes, el dolor pélvico intenso o abdominal bajo unilateral puede asociarse a un embarazo ectópico, una emergencia que requiere intervención inmediata para evitar complicaciones graves.

4. Espalda: señales neurológicas críticas

Aunque el dolor de espalda suele ser benigno, ciertos síntomas representan una urgencia. El especialista explicó que el dolor lumbar acompañado de entumecimiento en la zona genital o anal, alteraciones en la vejiga o el intestino, o ciática bilateral puede corresponder al síndrome de la cola de caballo. “Requiere una cirugía de emergencia para prevenir la parálisis permanente o la incontinencia”, indicó el especialista.

El dolor lumbar acompañado de entumecimiento genital o intestinal, conocido como síndrome de la cola de caballo, precisa cirugía urgente para evitar parálisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dolor repentino, intenso y desgarrante entre los omóplatos puede señalar una disección aórtica, una afección potencialmente mortal que exige asistencia inmediata.

5. Dolor de cabeza: cuándo es una emergencia neurológica

La mayoría de los dolores de cabeza responden a causas comunes, aunque existen excepciones claras. Kukadia destacó al medio británico que aquellos que aparecen de forma súbita y se describen como el peor dolor experimentado, figuran como posibles señales de hemorragia cerebral.

Otro signo de alarma es el surgimiento de un nuevo dolor de cabeza intenso en personas mayores de 50 años, así como el dolor unilateral en sienes asociado a arteritis temporal, una afección inflamatoria que puede provocar pérdida de visión.

6. Pantorrilla y ojos: señales menos evidentes

Un dolor intenso en una sola pantorrilla, acompañado de calor o brillo en la piel, puede indicar una trombosis venosa profunda, especialmente tras períodos prolongados de inmovilidad. El tratamiento temprano evita que el coágulo migre a los pulmones.

Un dolor repentino en una pantorrilla tras reposo prolongado puede advertir de una trombosis venosa profunda, que requiere tratamiento médico precoz (Crédito: Freepik)

En relación al dolor ocular, el médico de urgencias advirtió sobre el dolor intenso con náuseas, vómitos o dificultad para mover los ojos, lo que puede corresponder a un glaucoma agudo de ángulo cerrado.

También mencionó la uveítis anterior, que se asocia a enrojecimiento y pupila contraída, como una condición que requiere atención especializada urgente.

En todos los casos, el especialista subrayó un principio central: ante la duda, priorizar la seguridad y buscar evaluación médica sin demora.