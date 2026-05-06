Ciencia

Qué es la ciclogénesis, el proceso meteorológico que provocará tormentas fuertes en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para distintas zonas del país por precipitaciones y vientos intensos. Se espera un descenso abrupto de temperatura

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Dos personas caminan por una calle mojada de la ciudad bajo la lluvia, una con paraguas rojo y otra con paraguas negro, con coches y edificios de fondo.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa así una semana de cambios intensos en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de una ciclogénesis sobre el centro y el este de Argentina llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alertas amarillas y naranjas por tormentas y vientos intensos en distintas regiones del país.

El aviso abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras 13 provincias, e indica un cambio abrupto en el clima hasta el fin de semana, con lluvias, descensos de temperatura y posibilidad de ráfagas superiores a 50 km/h.

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¿Qué es una ciclogénesis?

Infografía sobre ciclogénesis con un mapa de Argentina bajo un ciclón con relámpagos y lluvia, y paneles explicativos del fenómeno y sus efectos.
La ciclogénesis es un proceso meteorológico que provoca tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la consulta de Infobae, el meteorólogo y doctor en Geografía Mauricio Saldivar precisó: “Llamamos ciclogénesis al proceso de formación, desarrollo o intensificación de un sistema de baja presión (llamado ciclón o borrasca en algunos países)".

Según explicó Saldívar, “este fenómeno actúa como una especie de ‘licuadora’ atmosférica que genera inestabilidad —movimientos de ascenso del aire— que favorecen el desarrollo de nubosidad, y cuanto más intenso es, tenemos la chance de tormentas más fuertes, vientos intensos, lluvias abundantes y actividad eléctrica notoria".

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La ciclogénesis con frecuencia da lugar a eventos de tiempo severo, que incluyen ráfagas extremas, granizo y precipitaciones localizadas muy fuertes, enumeró el meteorólogo.

“La ciclogénesis es un proceso, no un fenómeno. Remite a que se está formando un sistema de baja presión (ciclo: ciclón, génesis: nacimiento)”, explicó en una nota de Infobae la meteoróloga Cindy Fernández.

Pronóstico de tormentas en el AMBA

Calle urbana bajo la lluvia nocturna. El pavimento mojado refleja luces de neón y faroles. Se ve una persona con paraguas al fondo.
Este miércoles comenzará un sistema de precipitaciones que afectará a toda la región central del país y se extenderá hasta el fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN prevé para el jueves lluvias y tormentas en el AMBA, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 70%. Las temperaturas oscilarán entre 16°C y 20°C acompañadas de vientos del sur y sudeste con ráfagas de hasta 59 km/h.

El viernes se espera un descenso térmico, con máximas de 14°C y mínimas de 8°C, manteniéndose condiciones ventosas.

El sábado persistirán los vientos fuertes, temperaturas bajas —entre 9°C y 14°C— y posibilidades de ráfagas superiores a 50 km/h, principalmente en áreas costeras como Mar del Plata.

Saldivar destacó en Meteored que este episodio no equivale simplemente al paso de un frente frío, ya que pueden interactuar hasta tres centros de baja presión simultáneamente, lo que incrementa el riesgo de impactos severos. El SMN recomienda precaución ante el peligro de anegamientos, especialmente en zonas urbanas con suelos saturados tras semanas de lluvias.

Se espera que las condiciones mejoren a partir del domingo, con cielos despejados y un ascenso gradual de la temperatura. Para el lunes y martes, el pronóstico indica máximas cercanas a 18°C  y menor intensidad del viento.

¿Es habitual la ciclogénesis en Argentina?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una alerta amarilla por fuertes tormentas (Europa Press)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una alerta amarilla por fuertes tormentas (Europa Press)

Saldívar explicó a Infobae que la ciclogénesis es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia, especialmente entre el otoño y principios de la primavera.

La formación de ciclones extratropicales es normal y frecuente en las latitudes medias del país, siendo responsables de muchos temporales en otoño e invierno. Los ciclones tropicales, como huracanes o tifones, típicos de otras regiones, no inciden en Argentina.

La intensidad de estos procesos puede variar considerablemente. La mayoría sigue patrones predecibles, pero algunos eventos pueden ser de gran magnitud por la fuerza del viento, el volumen de agua acumulada y la persistencia de las precipitaciones.

Las autoridades insisten en atender los avisos del SMN y reforzar la vigilancia ante lluvias intensas, vientos y posibles inundaciones urbanas, sobre todo cuando los suelos continúan saturados.

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