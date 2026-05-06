Ciencia

Reducir la grasa abdominal ayuda a prevenir el deterioro cerebral en adultos, según un estudio

Se trata de una investigación publicada en Nature que analizó a más de 500 participantes. Los detalles

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Quienes redujeron la grasa visceral durante 18 meses conservaron mejor el volumen cerebral cinco y diez años después, incluso con pérdida de peso modesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación internacional publicada en Nature Communications reveló que la reducción sostenida de grasa abdominal puede preservar la función cognitiva en la mediana edad tardía, con implicancias directas para la prevención del deterioro cerebral relacionado con la edad.

El estudio empleó evaluaciones por resonancia magnética durante periodos de entre cinco y 16 años, y estableció por primera vez que la grasa visceral acumulada se vincula específicamente con la atrofia cerebral y la declinación cognitiva, asociando esta relación a mecanismos metabólicos independientes de la pérdida total de peso.

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La doctora Dafna Pachter, primera autora, explicó que “el peso por sí solo no es un marcador sensible de los profundos cambios metabólicos que ocurren en el cuerpo. Descubrimos que incluso cuando la pérdida de peso es modesta, una reducción sostenida de la grasa visceral —medida a lo largo de todo el periodo— se asocia con la preservación de la estructura cerebral y una menor tasa de atrofia“.

Los autores sostienen que esta es la investigación más grande y prolongada hasta la fecha que integra mediciones repetidas de grasa abdominal, estructuras cerebrales y función cognitiva a través de resonancias magnéticas, permitiendo identificar por primera vez un objetivo metabólico específico —y no la obesidad general— como factor de riesgo cerebral modificable.

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Cómo descubrieron la relación grasa visceral y deterioro cognitivo

Consulta médica por obesidad, paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La grasa visceral acumulada en el abdomen se vincula con atrofia cerebral y declinación cognitiva, según un estudio con 533 adultos seguidos hasta 16 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la investigación participaron 533 mujeres y hombres en seguimiento longitudinal tras completar cuatro grandes ensayos clínicos controlados de intervención dietética: DIRECT, CASCADE, CENTRAL y DIRECT-PLUS.

El equipo, dirigido por la profesora Iris Shai de la Ben-Gurion University of the Negev y con colaboración de Harvard University, Leipzig University y Tulane University, utilizó pruebas repetidas de resonancia magnética tanto en abdomen como en cerebro, además de evaluaciones cognitivas mediante el test MoCA.

El trabajo, que se extendió hasta 16 años de observación, mostró que los participantes con menor acumulación de grasa visceral a lo largo del tiempo presentaron mayores puntajes en las pruebas cognitivas MoCA y una conservación más marcada del volumen cerebral total, del volumen de sustancia gris y del Hippocampal Occupancy Score, indicador sensible de envejecimiento cerebral y memoria.

El estudio reveló que los sujetos con reducciones mantenidas en la grasa visceral durante una intervención alimentaria de 18 meses lograron una preservación significativa de la estructura cerebral cinco y diez años después, incluso después de ajustar por la pérdida de peso y otros factores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Niveles elevados de grasa visceral se asociaron con expansión acelerada de los ventrículos cerebrales, un marcador ampliamente aceptado de atrofia cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ni el tejido subcutáneo, superficial o profundo, ni el índice de masa corporal mostraron correlaciones comparables con el envejecimiento cerebral, lo que refuerza la especificidad biológica de la grasa visceral como variable de riesgo.

En la cohorte que recibió tres resonancias cerebrales en cinco años, los resultados fueron consistentes: niveles persistentemente elevados de grasa visceral se asociaron con una tasa más rápida de pérdida de volumen cerebral, sobre todo en el hipocampo, junto con una expansión acelerada de los ventrículos cerebrales. Este proceso es un marcador ampliamente aceptado de atrofia cerebral.

Las mediciones repetidas durante el seguimiento permitieron construir trayectorias individuales y confirmar que los beneficios sobre la estructura cerebral no dependen de la reducción de peso general, sino específicamente del control y descenso sostenido de grasa abdominal interna.

Representación 3D de un cerebro humano grisáceo sobre un fondo negro. El hipocampo, una sección del cerebro, está resaltado en rojo brillante.
El hipocampo, zona cerebral clave para la memoria, mostró mayor deterioro en participantes con niveles persistentemente elevados de grasa abdominal interna (Imagen Ilustrativa Infobae)

En opinión de Shai, “los hallazgos señalan el control glucémico y la reducción de grasa abdominal visceral como objetivos meta, medibles y modificables en la mediana edad, con potencial real de ralentizar la degeneración cerebral y reducir el riesgo de declive cognitivo“.

El análisis de biomarcadores metabólicos precisó que el equilibrio glucémico, reflejado en los niveles de glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada (HbA1c), predijo los cambios estructurales cerebrales a lo largo del tiempo. Los marcadores lipídicos o inflamatorios no mostraron una asociación similar, consolidando la hipótesis de que la resistencia a la insulina y la desregulación crónica del metabolismo glucídico dañan la perfusión cerebral y facilitan la degeneración de la sustancia gris y el hipocampo.

Las futuras estrategias preventivas

Una mujer con sobrepeso se encuentra en una consulta médica, buscando asesoramiento sobre su salud, cuidado, nutrición y alimentación. La imagen muestra a una mujer sentada frente a un médico, con una expresión de preocupación en su rostro. La obesidad es un problema de salud que afecta a muchas personas y requiere atención médica y cambios en los hábitos alimenticios y de estilo de vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
El control glucémico y la reducción de grasa visceral fueron identificados como objetivos medibles y modificables con potencial para ralentizar la degeneración cerebral (Imagen ilustrativa Infobae)

El hallazgo de que las reducciones en grasa visceral abdominal predicen una mejor conservación cerebral cinco y diez años después, aun en ausencia de una baja de peso considerable, implica que el destino cognitivo podría modificarse con intervenciones objetivas y medibles en la mediana edad, según el equipo dirigido por Shai.

La identificación de la glucosa y la HbA1c como únicos marcadores predictores entre varios biomarcadores evaluados —y la ausencia de vínculo con lípidos o marcadores inflamatorios— refuerza que el riesgo de atrofia cerebral puede controlarse primordialmente mediante el manejo del metabolismo glucídico y la grasa abdominal interna. Esta especificidad fue validada tanto en la totalidad de los 533 participantes seguidos hasta 16 años, como en el subgrupo con estudios de imagen cerebral longitudinales.

Los resultados establecen una base científica para futuras estrategias preventivas centradas en objetivos metabólicos precisos, más allá de la reducción de peso global, para preservar la estructura cerebral y las capacidades cognitivas en la mediana edad avanzada y entrada en la vejez.

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