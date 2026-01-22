Golpes y moretones: cuál es el uso correcto del hielo, según la ciencia

El uso correcto del hielo ayuda a reducir la inflamación y el dolor tras golpes y lesiones musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de hielo sigue siendo una de las primeras medidas sugeridas para tratar golpes y lesiones cotidianas. Sin embargo, la eficacia del hielo depende del momento y la forma en que se utiliza. ¿Cuándo conviene aplicarlo, cuánto tiempo y en qué situaciones podría no ser lo más adecuado?

¿Qué ocurre en el cuerpo tras un golpe?

Un moretón (hematoma) surge cuando un impacto rompe pequeños vasos sanguíneos bajo la piel, permitiendo que la sangre se filtre hacia los tejidos circundantes.

Esta acumulación provoca dolor, hinchazón y el característico cambio de coloración en la piel, que puede ir del azul al violeta o amarillo con el paso de los días. Se trata de una respuesta inflamatoria natural del cuerpo, que busca reparar el daño, pero que también puede resultar molesta o limitante diariamente.

La aplicación de hielo resulta más eficaz en las primeras seis horas posteriores a un traumatismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del dolor y el cambio de color, la zona afectada puede presentar sensibilidad al tacto y cierta restricción de movimiento, especialmente si el golpe fue intenso o compromete una articulación. La inflamación inicial forma parte del proceso de curación, aunque en algunos casos puede resultar excesiva y dificultar la recuperación temprana.

¿Por qué se recomienda el hielo?

De acuerdo con la National Library of Medicine (NIH) y la Mayo Clinic, el hielo actúa como un agente antiinflamatorio y analgésico local. La aplicación de frío reduce la temperatura de la piel y los tejidos subyacentes, provocando la contracción de los vasos sanguíneos. Este proceso limita el flujo de sangre hacia la zona lesionada, lo que ayuda a controlar la inflamación y el dolor.

El hielo limita el tamaño del moretón al evitar que la sangre se siga filtrando en los tejidos lesionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de hielo no solo proporciona alivio inmediato, sino que también ayuda a limitar la extensión del hematoma y la hinchazón. Al reducir el flujo sanguíneo, el frío evita que la sangre se siga filtrando en el tejido, disminuyendo así el tamaño del moretón y favoreciendo una recuperación más rápida y menos molesta para el paciente.

¿Cuándo y cómo aplicar hielo tras una lesión?

La evidencia clínica indica que el hielo resulta más útil durante las primeras seis horas posteriores a la lesión. En ese periodo inicial, el frío ayuda a controlar el daño, especialmente en lesiones musculo-esqueléticas como golpes, esguinces o torceduras. Aprovechar este “ventana terapéutica” permite maximizar los beneficios del hielo y minimizar las molestias asociadas al traumatismo.

Para su correcta aplicación, se recomienda envolver el hielo o la compresa fría en una toalla fina, evitando el contacto directo con la piel. El frío debe aplicarse durante unos 20 minutos, retirarse y, si es necesario, repetir el procedimiento cada dos o tres horas durante las primeras 24 a 48 horas. Este enfoque disminuye el riesgo de irritaciones o quemaduras, y permite que los tejidos descansen entre cada sesión de frío.

La aplicación de hielo resulta más eficaz en las primeras seis horas posteriores a un traumatismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pasa si se usa hielo después de las primeras horas?

Transcurridas las seis primeras horas tras el golpe, la eficacia del hielo disminuye y su uso prolongado puede incluso resultar contraproducente. De acuerdo con la National Library of Medicine (NIH), continuar enfriando el tejido más allá de las 12 horas posteriores puede dificultar los procesos naturales de regeneración y cicatrización. El frío constante puede reducir el flujo sanguíneo necesario para la reparación celular, retrasando la recuperación.

Por este motivo, los especialistas recomiendan limitar el uso de hielo a las primeras horas tras la lesión. Pasado ese periodo, lo más conveniente es dejar que el cuerpo continúe su proceso de curación sin interferencias externas.

¿Cuándo evitar el uso de hielo?

El hielo no debe aplicarse sobre heridas abiertas ni en zonas donde la piel esté dañada o presente sensibilidad reducida. Mayo Clinic advierte que el frío puede agravar lesiones existentes o generar nuevas complicaciones, como quemaduras por congelación. Además, no se recomienda el uso de hielo en casos de problemas circulatorios graves o en personas con ciertas condiciones neurológicas que alteren la percepción del dolor o la temperatura.

El uso prolongado de hielo o fuera del periodo recomendado puede ralentizar la recuperación natural del tejido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el moretón está acompañado de fiebre, signos de infección (como enrojecimiento, calor excesivo o pus) o si no mejora tras varios días de cuidados, es fundamental consultar a un médico.

¿Qué factores aumentan la aparición de hematomas?

La tendencia a desarrollar moretones varía entre personas y puede estar relacionada con factores como la edad, la herencia genética y la toma de medicamentos anticoagulantes o antiinflamatorios.

A medida que se envejece, los tejidos se vuelven más frágiles y los vasos sanguíneos más susceptibles a romperse frente a golpes leves, lo que incrementa la frecuencia de hematomas. Además, ciertas enfermedades que afectan la coagulación o el funcionamiento del hígado pueden favorecer la aparición de hematomas extensos o frecuentes.

No se debe aplicar hielo sobre heridas abiertas ni en personas con problemas circulatorios o sensibilidad alterada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres claves sobre el uso de hielo en lesiones

El hielo es más efectivo en las seis horas iniciales tras el golpe: Pasadas las primeras horas, su beneficio disminuye considerablemente y puede incluso ser perjudicial si se prolonga en exceso. La aplicación prolongada o fuera del periodo recomendado puede retrasar la recuperación: Utilizar hielo más allá de lo aconsejado puede entorpecer la regeneración natural del tejido y alargar el tiempo de curación. Siempre debe usarse envuelto y nunca sobre heridas abiertas: Ante cualquier duda, dolor persistente o síntomas inusuales, se debe consultar con un profesional.

En síntesis, el momento de aplicación del hielo es fundamental. Usado correctamente, el frío local puede aliviar el dolor y limitar los daños iniciales tras un golpe. Sin embargo, su uso inadecuado o excesivo puede entorpecer la recuperación. La clave está en saber cuándo, cómo y durante cuánto tiempo aplicar este recurso para favorecer la salud y evitar complicaciones.