Cómo el cerebro bloquea los ronquidos durante el sueño, según la neurociencia

Recientes investigaciones revelan que ciertos mecanismos neurobiológicos bloquean la percepción de sonidos habituales durante el descanso nocturno. Por qué muchas personas pueden dormir pese al ruido, destaca National Geographic

Hay personas que, pese a emitir ronquidos estruendosos durante el sueño, no se despiertan por ello, aunque sí reaccionan ante sonidos externos mucho más débiles. Este fenómeno, que suele desesperar a quienes comparten habitación, tiene una base científica clara: el cerebro aplica un filtro selectivo que permite al roncador dormir pese al ruido que genera.

Explicación neurocientífica de por qué los roncadores no se despiertan con sus propios ronquidos

Según estudios recientes citados por National Geographic, los grandes roncadores poseen una capacidad neurobiológica que les permite ignorar el sonido de sus propios ronquidos. Como resultado, pueden mantener el sueño profundo incluso cuando el volumen del ronquido es suficiente para perturbar a quienes los rodean.

El cerebro reconoce estos sonidos como habituales, lo que impide que se conviertan en una señal de alarma capaz de interrumpir el descanso. De esta manera, aunque el entorno pueda verse afectado, el roncador permanece ajeno a su propio ruido.

Rol del tálamo y el sistema auditivo en la tolerancia al ronquido propio

El tálamo, una región cerebral encargada de gestionar los estímulos sensoriales, actúa como filtro y clasifica los ronquidos como irrelevantes para el descanso. Esta función lo convierte en un guardián, permitiendo que solo los ruidos externos potencialmente peligrosos lleguen a las áreas conscientes del cerebro.

De acuerdo con Manish Shah, especialista en medicina del sueño, el sistema auditivo se adapta poco a poco a la vibración compleja de los ronquidos. Así, el cuerpo desarrolla tolerancia frente al sonido propio, mientras que permanece alerta ante ruidos ajenos, como el llanto de un bebé o el crujido de una puerta.

Consecuencias para la calidad del sueño y la salud del roncador

Aunque el tálamo evita que el roncador despierte por sus propios sonidos, esto no significa que el descanso sea saludable. El esfuerzo respiratorio y las alteraciones constantes en los ciclos de sueño afectan la calidad del reposo. Investigaciones citadas en el artículo muestran que quienes roncan sufren múltiples interrupciones nocturnas de las que no guardan recuerdo al despertar.

El cerebro prioriza la continuidad del sueño y reconoce el ronquido propio como seguro, impidiendo que el cuerpo reaccione a la señal. No obstante, este mecanismo puede derivar en un descanso poco reparador y problemas de salud, especialmente en el sistema cardiovascular.

Comparación con otros mecanismos de adaptación cerebral a ruidos habituales

El filtro sensorial que permite ignorar los ronquidos no es exclusivo de este fenómeno. El cerebro utiliza estrategias similares en la vida cotidiana, como cuando una persona se concentra en el trabajo y logra ignorar el zumbido constante de un ventilador o el aire acondicionado.

Este proceso de adaptación biológica es útil para evitar distracciones, aunque puede tener consecuencias negativas cuando impide que el cuerpo reaccione ante problemas internos, como los ronquidos intensos.

Microdespertares y su impacto en la memoria y el descanso reparador

Las investigaciones muestran que los microdespertares generados por los ronquidos suelen durar tan solo unos segundos, un lapso insuficiente para que la memoria registre el evento antes de volver al estado de sueño profundo. Por eso, muchas personas afectadas no recuerdan haber tenido interrupciones, aunque su descanso se vea alterado.

En los casos más graves, como la apnea del sueño, estos microdespertares pueden llegar a ser cientos durante la noche, lo que provoca un agotamiento físico persistente y eleva el riesgo de problemas de salud mayores.

Soluciones prácticas y abordaje médico de los ronquidos

Para mitigar los ronquidos, se recomienda evitar dormir boca arriba y preferir la posición lateral, lo que suele reducir la intensidad del ruido. Si la situación persiste, podría tratarse de una patología mayor, como la apnea del sueño, que requiere atención médica especializada.

Las máquinas CPAP, por ejemplo, ayudan a estabilizar la respiración y mejorar la oxigenación, aunque generan hasta 30 decibelios de ruido. Aun así, el tálamo suele aplicar el mismo filtro y permite que el usuario descanse sin interrupciones relevantes. De todos modos, es esencial realizar una consulta con un profesional de la salud ante esta situación.

