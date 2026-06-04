República Dominicana: Presentan herramienta que identifica territorios críticos para el trabajo infantil

Durante un acto oficial, autoridades lanzaron el MIRTI, un sistema diseñado para detectar zonas críticas de trabajo infantil y fortalecer la respuesta estatal mediante datos precisos y políticas públicas dirigidas a la protección de menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Trabajo presentó, este miércoles, el Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI). Durante el evento se mostró cómo la herramienta, elaborada junto la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), permite visualizar las áreas más vulnerables en la isla caribeña.

El análisis realizado con el modelo identificó que 71,237 menores de 5 a 17 años viven en municipios catalogados con niveles alto o muy alto de riesgo de trabajo infantil. El estudio abarcó los 158 municipios del país y utilizó información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2019) y del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, de acuerdo con Acento.

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La presentación de la iniciativa se realizó en una ceremonia liderada por la primera dama, Raquel Arbaje, y el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

La incidencia del trabajo infantil se ha reducido al 3.8% en el país, reflejando un avance respecto a años anteriores, según lo mencionado por Arbaje.

La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, destacó el compromiso del país con la protección de la niñez y la reducción del trabajo infantil al 3.8%. (Cortesía: Raquel Arbaje)

De igual forma, Arbaje participó en el lanzamiento de la campaña Tarjeta Roja contra el Trabajo Infantil, una iniciativa que busca visibilizar la problemática y movilizar a diversos sectores. “Hoy participé en la presentación del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) y en el lanzamiento de la campaña Tarjeta Roja contra el Trabajo Infantil, iniciativas que fortalecen los esfuerzos para proteger a nuestros niños y niñas”, declaró la primera dama en sus plataformas oficiales.

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Además, la primera dama valoró los resultados, pero insistió en que las cifras representan historias de vida que exigen respuestas continuas. “Mientras haya un niño o una niña dejando atrás el juego, la escuela o parte de sus sueños por responsabilidades que no le corresponden, no podemos conformarnos”, enfatizó.

Llamado a la coordinación para erradicar el trabajo infantil

La primera dama felicitó al ministro Olivares y al equipo del Ministerio de Trabajo por impulsar acciones en defensa de la niñez y reiteró la importancia de sostener y ampliar los esfuerzos para erradicar el trabajo infantil.

“Felicito al ministro Eddy Olivares y a todo el equipo del Ministerio de Trabajo por impulsar acciones que fortalezcan la protección de nuestra niñez”, manifestó.

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El Ministerio de Trabajo reiteró que la erradicación del trabajo infantil requiere la acción coordinada del Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales, con énfasis en la prevención y en la promoción de oportunidades económicas y educativas para las familias más vulnerables.

El Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) facilitará respuestas más precisas para proteger a niños y adolescentes, mientras la campaña “Tarjeta Roja contra el Trabajo Infantil” convoca a toda la sociedad a garantizar una infancia digna en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MIRTI permitirá ofrecer respuestas más precisas y adaptadas, respaldando decisiones fundamentadas en datos y la creación de políticas públicas orientadas a salvaguardar a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de explotación laboral.

En la ceremonia se presentó además la campaña “Tarjeta Roja contra el Trabajo Infantil”, una propuesta que impulsa la colaboración de todos los sectores sociales para construir una Dominicana en la que la infancia crezca con dignidad, acceso a oportunidades y condiciones de bienestar.

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