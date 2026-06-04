El Salvador: Simulacro evalúa transmisión y logística electoral rumbo a los comicios de 2027

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador realizó la primera prueba interna del sistema de registro y transmisión de las Juntas Receptoras de Votos para las elecciones generales de 2027. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador informó este martes sobre la ejecución de la primera prueba interna al Sistema de Registro y Transmisión de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuyendo sus operaciones en puntos considerados estratégicos del territorio.

De acuerdo con la entidad, la acción buscó verificar procedimientos, poner a examen los equipos tecnológicos y la conectividad, evaluar los tiempos de respuesta y optimizar la coordinación operativa y logística, con miras a robustecer el proceso electoral de cara a las próximas elecciones de 2027.

Según información oficial, la jornada se desplegó de manera simultánea en cuatro diferentes en centros de votación reales: Ahuachapán, en el occidente; El Carrizal, en el departamento de Chalatenango; San Marcos, en el área metropolitana de San Salvador; y San Fernando, en Morazán, al oriente del país.

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Este despliegue permitió simular condiciones reales de votación y transmisión de datos, abarcando de forma inédita el occidente, centro y oriente salvadoreño. El organismo electoral destacó que esta distribución territorial tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa, tecnológica y logística, en cumplimiento estricto del calendario y ciclo electoral nacional.

La prueba del TSE en El Salvador se ejecutó de forma simultánea en Ahuachapán, El Carrizal, San Marcos y San Fernando para reproducir condiciones reales del calendario electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ejercicio, los equipos del TSE evaluaron diversos aspectos del sistema, entre los que destacaron la eficiencia de los procesos, la funcionalidad de los dispositivos empleados para el registro y la transmisión de actas, así como la solidez de la infraestructura de conectividad en cada punto. De acuerdo con el organismo, la prueba también permitió mitigar riesgos potenciales y detectar oportunidades de mejora antes de los comicios del próximo año.

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La institución resaltó la importancia de estos simulacros técnicos para asegurar que los salvadoreños designados por sorteo para integrar las Juntas Receptoras de Votos en 2027 puedan desempeñar sus funciones en condiciones óptimas. El TSE indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso electoral, y para responder a los desafíos logísticos y tecnológicos que plantea la organización de elecciones a nivel nacional.

El Tribunal Supremo Electoral anunció que analizará los resultados del primer simulacro y mantendrá la actualización tecnológica y la capacitación de su personal. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Confianza ciudadana en la transmisión de resultados electorales

El TSE sostuvo que estas acciones buscan generar confianza tanto en los ciudadanos como en los actores políticos sobre la integridad del proceso de escrutinio y transmisión de resultados. El próximo paso, según lo informado por el propio Tribunal, será analizar los resultados de este primer simulacro para introducir ajustes necesarios en el sistema y en la logística, antes de las pruebas posteriores y del proceso electoral definitivo.

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Además, la entidad ha reiterado su compromiso de mantener la actualización tecnológica y la capacitación continua de su personal, con el propósito de ofrecer garantías a la ciudadanía y cumplir con los estándares internacionales de transparencia electoral.

La prueba interna permitió al Tribunal Supremo Electoral detectar riesgos potenciales y definir oportunidades de mejora antes de los comicios de 2027 en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El cronómetro electoral sigue su curso. Actualmente, faltan 269 días para la celebración de las elecciones. Menos de un año resta para que la ciudadanía participe en los comicios presidenciales, legislativos y municipales, programados para el 28 de febrero de 2027.

El sufragio desde el exterior también ha sido contemplado en el cronograma. Los salvadoreños fuera del país tendrán la posibilidad de votar de manera remota entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2027 y podrán hacerlo de forma presencial únicamente el 28 de febrero de 2027.

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