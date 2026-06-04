Panamá

Empresa panameña firma acuerdo con naviera griega, que facilitaría empleo y capacitación para los marinos panameños

Construye cuatro buques tanqueros panamax, que según sus propietarios navegarán bajo la bandera panameña

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Buque de la naviera griega Tsakos Shipping and Trading S.A., que firmó un acuerdo con la empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. (Tsakos Shipping & Trading)
Buque de la naviera griega Tsakos Shipping and Trading S.A., que firmó un acuerdo con la empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. (Tsakos Shipping & Trading)

La empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. firmó un Memorando de Entendimiento con Tsakos Shipping & Trading, uno de los principales grupos navieros de Grecia, iniciativa que se espera contribuya a generar nuevas oportunidades de empleo y capacitación para marinos panameños.

La naviera griega anunció que cuatro buques tanqueros panamax, que actualmente están en construcción y que serán entregados en 2028, navegarán bajo la bandera panameña, según informaron sus propietarios, Panagiotis Tsakos y Nikolas Tsakos.

Una nota de prensa de la presidencia de la República panameña da cuenta del hecho y agrega que el Memorando de Entendimiento establece un marco de cooperación entre Nautilus Manning Agency, S.A. y Tsakos Shipping & Trading.

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La información reafirma que el acuerdo se da con el propósito de facilitar el acceso de marinos panameños a plazas de trabajo a bordo de estas embarcaciones, así como para promover programas de formación y desarrollo profesional en el sector marítimo.

Nautilus Manning Agency, S.A. es una empresa panameña especializada en el reclutamiento y gestión de personal marítimo para la industria naviera internacional. A través de este acuerdo, se proyectan oportunidades para cadetes y oficiales panameños, fortaleciendo la formación de capital humano y ampliando la participación de Panamá en el mercado laboral marítimo global.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su gira a Grecia, con directivos de Tsakos Shipping & Trading. (Presidencia Panamá)
El presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su gira a Grecia, con directivos de Tsakos Shipping & Trading. (Presidencia Panamá)

La cooperación entre ambas empresas contempla además el desarrollo de programas de capacitación marítima especializada dirigidos a la gente de mar panameña, con el objetivo de prepararla para desempeñarse en distintos tipos de buques operados por la flota de la naviera griega.

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Esta iniciativa, se afirma, contribuirá a elevar los niveles de conocimiento técnico, desempeño operativo y competitividad profesional de los marinos panameños.

Entre enero y septiembre de 2025 la Autoridad Marítima de Panamá informó que se firmaron 593 contratos laborales para gente de mar panameña, un aumento del 11 % respecto a igual periodo del año anterior.

Datos recientes indican que Panamá cuenta con más de 629,000 marinos que poseen licencias de competencia emitidas por el país, lo que representa el mayor registro de personal marítimo a nivel mundial. Esta cifra corresponde a las estadísticas más actualizadas de 2026 y refleja la posición de Panamá como uno de los líderes globales en la dotación de marinos para la industria marítima internacional.

El Memorando de Entendimiento empresarial se produjo durante la visita que actualmente realiza a Grecia el presidente panameño, José Raúl Mulino.

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal, manifestó que la decisión de Tsakos Shipping & Trading es una muestra de confianza en el Registro de Buques de Panamá. (Presidencia Panamá)
José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal, manifestó que la decisión de Tsakos Shipping & Trading es una muestra de confianza en el Registro de Buques de Panamá. (Presidencia Panamá)

José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal, destacó que esta decisión de Tsakos Shipping & Trading constituye una muestra de confianza en el Registro de Buques de Panamá y en la competitividad de la ruta marítima que ofrece el Canal de Panamá.

Respecto a los cuatro buques de Tsakos Shipping & Trading que están en construcción, dijo que “están siendo diseñados con dimensiones panamax, lo que demuestra la confianza de esta empresa y de la industria marítima internacional en la ruta del Canal de Panamá y en el papel estratégico que continúa desempeñando nuestro país en el comercio mundial”.

La información presidencial indica que el mandatario panameño sostuvo un encuentro con la comunidad de armadores griegos y el sector marítimo de alto nivel, ante quienes expuso el plan que impulsa Panamá para aumentar el valor de su bandera como Registro de Naves.

Aunque no se precisa aspectos del plan, se asegura que “ello permitirá captar más clientes y posesionarse como uno de los mayores competidores en el abanderamiento de naves”.

Nos hemos comprometido -a partir de la reunión que sostuvieron los cancilleres de China y Panamá- a llevar mecanismos proactivos para ir solucionando este problema”, declaró Mulino, quien añadió que fue importante la reunión con el sector industrial marítimo de Grecia para responder preguntas relativas a la situación de los barcos panameños en China.

Canal de Panamá
Interés de navieras griegas demuestran la competitividad de la ruta marítima que ofrece el Canal de Panamá. (Foto: Shutterstock)

En este encuentro, el ministro Icaza se refirió a los proyectos que impulsa la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos el lago del Río Indio, la extensión del corredor logístico y las nuevas concesiones portuarias de la Autoridad Marítima de Panamá, entre otros.

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