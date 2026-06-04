Honduras

Honduras ordena auditar comercios de origen chino tras su expansión desde 2023

La medida aprobada por el Congreso dispone revisar la legalidad de esos negocios, sus tributos, las importaciones, el estatus migratorio del personal y una posible fuga de divisas, en medio del giro diplomático hacia Beijing

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Los registros oficiales encendieron alarmas y aceleraron una fiscalización con varios frentes. El sector privado pide reglas parejas. Las micro y pequeñas empresas temen un costo inesperado para el mercado (EFE).
Los registros oficiales encendieron alarmas y aceleraron una fiscalización con varios frentes. El sector privado pide reglas parejas. Las micro y pequeñas empresas temen un costo inesperado para el mercado (EFE).

Honduras endurecerá la fiscalización sobre los comercios de origen chino tras su rápida expansión desde que abrió relaciones con Beijing en 2023. La decisión, ya aprobada por el Congreso, ordena auditar la legalidad de esos negocios, sus impuestos, sus importaciones, el estatus migratorio de su personal y una posible fuga de divisas.

La medida llega cuando el flujo migratorio desde China hacia Honduras pasó de 403 personas en 2020 a más de 5.000 en 2025, según registros oficiales citados por EFE. Hasta ahora, las autoridades hondureñas no precisaron cuántos negocios de origen chino se abrieron en el país en los últimos años.

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La iniciativa legislativa fue aprobada la semana pasada después de que la presentara el diputado Mario Pérez. El texto instruye a las autoridades a realizar de inmediato auditorías sobre esos establecimientos y verificar tanto el cumplimiento tributario como el origen y control de sus importaciones.

Pérez sostuvo al presentar la moción que no se opone a China, pero lamentó que, después de más de tres años de relaciones diplomáticas, el resultado visible haya sido la proliferación de comercios minoristas y no inversiones industriales de gran escala que generen empleo, según EFE.

El aumento de locales desde 2023 impulsó controles estatales y reavivó reclamos empresariales por reglas parejas, apoyo a la producción local y una estrategia económica más allá de la supervisión (EFE)
El aumento de locales desde 2023 impulsó controles estatales y reavivó reclamos empresariales por reglas parejas, apoyo a la producción local y una estrategia económica más allá de la supervisión (EFE)

El empresariado respalda los controles y pide igualdad de trato

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, respaldó la fiscalización estatal, aunque reclamó que la ley se aplique de la misma manera a todos los actores económicos, sin importar su origen, según EFE.

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Gallardo dijo a EFE: “De cualquier actividad económica que realicemos en el país, debemos de cumplir leyes, debemos de cumplir reglas, reglamentos que hay, debemos de pagar impuestos”.

La dirigente empresarial aclaró que el sector privado organizado no detectó de forma directa prácticas de competencia desleal por parte de empresarios chinos. Aun así, advirtió que la informalidad sigue siendo un problema para la economía hondureña porque reduce los ingresos del Estado para invertir en infraestructura, educación y salud, según EFE.

También señaló que pequeños y medianos empresarios expresaron preocupación por una posible desventaja comercial. Por eso, instó al Gobierno a garantizar que todos los negocios operen bajo el marco legal hondureño y pidió proteger la producción nacional mediante campañas de consumo interno, de acuerdo con EFE.

La medida aprobada por el Congreso ordena revisar tributos, compras externas, situación migratoria del personal y una eventual salida de capitales en medio del debate por el vínculo con Beijing (EFE).
La medida aprobada por el Congreso ordena revisar tributos, compras externas, situación migratoria del personal y una eventual salida de capitales en medio del debate por el vínculo con Beijing (EFE).

Las Mipymes advierten por el impacto en el consumidor

El presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), José Castañeda, calificó la regulación de “irrisoria” y afirmó a EFE que las Mipymes difícilmente pueden competir con la capacidad productiva de China.

Castañeda dijo a EFE: “Cuando entra el producto chino se mueren empresas nacionales”. El dirigente atribuyó ese escenario a la falta de políticas públicas integrales para fortalecer la producción nacional.

Las Mipymes generan el 76% del empleo en Honduras, pero aportan solo el 34% al Producto Interno Bruto. Castañeda describió a las pequeñas empresas hondureñas como parte de una “economía de subsistencia” y sostuvo que la prioridad debería ser impulsar la producción nacional, en especial la de alimentos.

El presidente de Femise dijo a EFE: “Necesitamos comenzar a producir comida urgentemente en Honduras”. También afirmó que este tipo de supervisiones impositivas, en el mediano y largo plazo, terminarán “afectando al consumidor hondureño”. Castañeda defendió además que Honduras debería priorizar una estrategia de desarrollo basada en formación, producción y políticas económicas de largo plazo, en vez de depender solo de medidas de control sobre comercios extranjeros.

El sector privado formal avala la supervisión, pero exige reglas parejas, mientras pequeños negocios alertan por efectos indirectos que podrían sentirse en góndolas y bolsillos, con la informalidad como telón de fondo (EFE)
El sector privado formal avala la supervisión, pero exige reglas parejas, mientras pequeños negocios alertan por efectos indirectos que podrían sentirse en góndolas y bolsillos, con la informalidad como telón de fondo (EFE)

El debate sobre la relación con China

La discusión ocurre mientras Honduras revisa el saldo económico de su relación con China, establecida el 26 de marzo de 2023 después de romper vínculos diplomáticos con Taiwán.

El tema adquirió más peso bajo el Gobierno del presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura, cuya administración comenzó en enero y mostró mayor sintonía con Washington, además de recibir el respaldo abierto del presidente de Estados Unidos Donald Trump en un momento en que ese país impulsa una estrategia para limitar la expansión de la influencia china en América Latina, según EFE.

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