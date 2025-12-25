¿El secreto para un corazón joven? La clave podría estar en el nervio vago

El nervio vago derecho cumple un rol esencial en la adaptación y longevidad del tejido cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la juventud cardíaca podría depender de un detalle poco explorado: la preservación y posible restauración de la conexión con el nervio vago derecho.

Así lo reveló un reciente estudio liderado por investigadores de la Escuela de Estudios Avanzados Sant’Anna de Pisa, Italia, que demostró que mantener esta inervación es fundamental para frenar el envejecimiento cardíaco y proteger la función del corazón después de cirugías torácicas o trasplantes.

La investigación, publicado en Science Translational Medicine, integra medicina experimental y bioingeniería cardiovascular, y abre nuevas opciones clínicas para la insuficiencia cardíaca y la protección duradera del órgano.

El papel del nervio vago derecho en la salud cardíaca

La preservación del nervio vago derecho podría ser clave para mantener la juventud del corazón tras una cirugía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nervio vago derecho, componente esencial del sistema nervioso autónomo, cumple un rol clave en el mantenimiento de la función y longevidad del corazón.

Según publicó en su cuenta de X el cardiólogo y experto en longevidad Eric Topol sobre el trabajo, preservar la integridad de esta conexión ayuda a conservar la juventud del órgano.

Los investigadores demostraron que la pérdida de conectividad vagal, especialmente durante procedimientos quirúrgicos, acelera el envejecimiento cardíaco y reduce la capacidad de adaptación del corazón ante desafíos fisiológicos tras la cirugía.

El profesor Vincenzo Lionetti, a cargo del estudio, enfatizó: “Cuando se pierde la integridad de la conexión con el nervio vago, el corazón envejece más rápidamente”.

La estrategia experimental: restaurar la conexión

Restaurar la inervación cardíaca podría transformar el enfoque preventivo y personalizado de la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la falta de estrategias eficaces para reparar la inervación vagal luego de lesiones quirúrgicas, el equipo científico recurrió a un modelo animal de minicerdo, cuyo sistema cardiovascular es comparable al humano.

En este estudio se implantó un conducto nervioso biodegradable —fabricado con quitosano y poli-ε-caprolactona— para restablecer el nervio vago derecho tras su sección quirúrgica.

El análisis mostró que incluso la recuperación parcial de la inervación, con aproximadamente el 20% de fibras viables, generó mejoras relevantes: los animales tratados mantuvieron un mejor rendimiento mecánico cardíaco, presentaron menos desincronía diastólica y evidenciaron una reducción de los indicadores de envejecimiento y estrés oxidativo.

Estos resultados sugieren que mantener cierto grado de entrada vagal protege al corazón de la senescencia prematura y previene la remodelación adversa del músculo cardíaco. Según Anar Dushpanova, cardióloga del equipo, “Incluso la restauración parcial de la conexión entre el nervio vago derecho y el corazón es suficiente para contrarrestar los mecanismos de remodelación y preservar la contractilidad cardíaca efectiva”.

Innovación en bioingeniería: la neuroprótesis

El avance combina medicina experimental y bioingeniería para ofrecer nuevas alternativas terapéuticas en cardiología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los desarrollos más notables de la investigación fue la creación de una neuroprótesis implantable y bioabsorbible por parte del equipo del Instituto de Biorrobótica, dirigido por Silvestro Micera.

Este conducto nervioso puede colocarse en el tórax para facilitar la regeneración espontánea del nervio vago a nivel cardíaco.

Eugenio Redolfi Riva, coautor del trabajo, explicó que la incorporación de la bioingeniería permitió brindar una alternativa ante la falta de soluciones confiables para la restauración neural en cardiología reconstructiva.

Este avance tecnológico representa un puente entre el daño accidental y la recuperación funcional del corazón, abriendo la puerta a intervenciones menos invasivas con alto potencial clínico.

Hacia una nueva era en la protección cardíaca

La neuroprótesis desarrollada podría allanar el camino hacia cirugías cardíacas menos invasivas y más seguras (Europa Press)

El estudio plantea un cambio de paradigma para el abordaje de las complicaciones cardíacas posquirúrgicas.

En vez de limitarse a tratar las secuelas de la insuficiencia cardíaca o el envejecimiento prematuro causados por la pérdida de inervación, las nuevas estrategias podrían incorporar la restauración del nervio vago derecho como una medida preventiva, integrada desde la cirugía.

La restauración de la inervación cardíaca con tecnología bioabsorbible podría transformar el enfoque de la cardiología moderna, permitiendo anticipar el daño y proteger el corazón a largo plazo.

La conexión entre el nervio vago y el corazón, antes subestimada, podría convertirse en la clave para una vida más larga y saludable tras una cirugía cardíaca.