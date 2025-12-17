Ciencia

El mayor estudio sobre síndrome de fatiga crónica identificó 259 genes relacionados con la condición

El hallazgo supone un avance inédito para la comprensión de una patología aún poco comprendida y podría acelerar el desarrollo de diagnósticos y terapias. Las claves de un estudio que abre nuevas vías para su tratamiento, según New Scientist

Guardar
El mayor estudio genético sobre
El mayor estudio genético sobre el síndrome de fatiga crónica identifica 259 genes vinculados al riesgo de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor estudio genético realizado hasta la fecha sobre el síndrome de fatiga crónica (SFC/EM) ha identificado 259 genes asociados con el riesgo de desarrollar esta enfermedad, multiplicando por seis la cifra conocida hasta hace pocos meses.

Este avance, reportado por New Scientist, supone un salto relevante en la comprensión de una patología que afecta a millones de personas y que, hasta ahora, ha permanecido en gran medida incomprendida y sin tratamientos específicos.

Un salto para la comprensión de la enfermedad

El equipo dirigido por Steve Gardner, de Precision Life en Oxford, junto con investigadores de la Brunel University of London y el Imperial College London, implicó a 259 genes en el desarrollo del SFC/EM. Según New Scientist, este número supera ampliamente los 43 genes identificados en un estudio previo publicado en agosto. Gardner señaló que este hallazgo “abre una enorme cantidad de nuevas vías, tanto para el desarrollo de terapias novedosas como para la reutilización de fármacos”.

El SFC/EM es una enfermedad crónica y discapacitante, caracterizada principalmente por el malestar post-esfuerzo, donde incluso actividades leves pueden provocar agotamiento prolongado. Aunque suele desencadenarse tras una infección, no todas las personas expuestas desarrollan la enfermedad, lo que ha dificultado su estudio y tratamiento.

El estudio destaca la complejidad
El estudio destaca la complejidad genética del síndrome de fatiga crónica y su difícil diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar estos resultados, los investigadores analizaron datos genómicos de más de 10.500 personas diagnosticadas con SFC/EM, recopilados por el proyecto DecodeME. Esta base de datos permitió comparar la información genética de los afectados con la de personas sin la enfermedad, utilizando datos del UK Biobank. El análisis se centró en los polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs), variantes genéticas en las que una sola letra del genoma cambia.

A diferencia de los enfoques tradicionales que examinan un SNP a la vez, el equipo buscó grupos de SNPs asociados al riesgo de SFC/EM, identificando 22.411 combinaciones relevantes entre más de 300.000 variantes analizadas.

Se observó que la presencia de un mayor número de estos grupos en una persona incrementa su probabilidad de desarrollar la enfermedad. Posteriormente, los SNPs se mapearon a 2.311 genes, de los cuales 259 mostraron los vínculos más sólidos con el SFC/EM.

Avances en el desarrollo de tratamientos

Jacqueline Cliff, de la Brunel University of London, destacó que este enfoque permite avanzar en la comprensión de la enfermedad, mientras que Gardner subrayó que los genes con mayor prevalencia y efecto serán prioritarios para futuras investigaciones sobre posibles tratamientos.

El avance en la comprensión
El avance en la comprensión de la enfermedad abre nuevas posibilidades para la investigación biomédica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, no existen medicamentos específicos para el SFC/EM. Los pacientes suelen recibir analgésicos, antidepresivos y asesoramiento sobre el manejo de la energía. Gardner, citado por New Scientist, remarcó que la identificación de estos genes “es fundamental para investigar primero las variantes con mayor prevalencia y efecto”, lo que podría acelerar el desarrollo de terapias dirigidas o la reutilización de fármacos existentes.

Danny Altmann, del Imperial College London, expresó su optimismo respecto a que estudios de esta magnitud permitan visibilizar los daños graves que provoca el SFC/EM, una enfermedad que, según él, ha sido malinterpretada y desatendida durante décadas.

Relación genética con el long covid

El estudio también abordó la relación genética entre el SFC/EM y el long covid, dos condiciones que comparten síntomas como el malestar post-esfuerzo y que suelen desencadenarse tras una infección.

Los investigadores compararon los genes asociados al SFC/EM con los previamente vinculados al long covid, hallando que “alrededor del 42% de los genes identificados en el long covid también aparecen de forma reproducible en múltiples cohortes de SFC/EM”, según Gardner. Esto sugiere que ambas enfermedades comparten una base genética parcial.

El estudio sugiere que el
El estudio sugiere que el SFC/EM y el long covid comparten una base genética parcial, abriendo nuevas vías de investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Cliff advirtió en New Scientist que los métodos de análisis difieren entre ambos grupos y que la estimación del solapamiento genético es mínima, por lo que la similitud podría ser mayor de lo que actualmente se reconoce.

Investigación previa y nuevos enfoques

El SFC/EM ha sido objeto de numerosos estudios genéticos previos, aunque con resultados inconsistentes debido, en parte, al tamaño limitado de las muestras. Altmann explicó que la escala y el poder estadístico de los estudios anteriores no permitieron identificar señales genéticas claras.

El reciente trabajo de DecodeME, publicado en agosto, había detectado variantes en ocho regiones del genoma, pero no todas pudieron replicarse en conjuntos de datos independientes. El equipo de Precision Life logró redescubrir todas estas regiones, reforzando su papel como factores de riesgo genuinos.

Altmann y su colega Rosemary Boyton, también del Imperial College London, han obtenido una financiación de GBP 1,1 millones para investigar los vínculos entre el SFC/EM y el long covid. Según New Scientist, el objetivo es reclutar personas con ambas condiciones y realizar análisis de alta tecnología y resolución, incluyendo el estudio de los sistemas inmunológicos, la presencia de virus latentes y el microbioma intestinal de los participantes, factores que se han relacionado con estas enfermedades.

Altmann indicó que comprender los mecanismos subyacentes y las variaciones individuales permitirá, en el futuro, diseñar intervenciones más precisas y eficaces, ya que el avance en la genética del SFC/EM marca un punto de inflexión en la investigación biomédica, abriendo una etapa en la que la comprensión de los mecanismos moleculares y fisiopatológicos promete transformar el abordaje de enfermedades complejas, según concluye New Scientist.

Temas Relacionados

Síndrome de fatiga crónicaGenéticaLong covidNew ScientistNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El cerebro humano reorganiza sus redes neuronales para comprender el habla

Nuevas evidencias de la Universidad Reichman demuestran que la mente no depende de una única red sino que reorganiza sus circuitos neuronales según la dificultad del discurso para mantener la comunicación

El cerebro humano reorganiza sus

La combinación entre ansiedad y depresión eleva el riesgo de enfermedad cardíaca, advierten científicos

Un estudio muestra que la actividad cerebral relacionada con el estrés puede desencadenar inflamación y dañar los vasos sanguíneos

La combinación entre ansiedad y

De nanocuerpos a antivenenos “inteligentes”: cómo se desarrollan antídotos más seguros y rápidos para mordeduras de serpiente

Frente a los riesgos y limitaciones de los tratamientos clásicos, la investigación científica abre paso a nuevas estrategias que prometen mejorar el acceso, la seguridad y la respuesta ante incidentes en regiones vulnerables

De nanocuerpos a antivenenos “inteligentes”:

Cómo funciona la nueva técnica que detecta bacterias en piletas y playas en solo 20 minutos

La creciente preocupación por la calidad del agua en espacios públicos y las limitaciones de los métodos tradicionales impulsaron el desarrollo de soluciones más rápidas. Cuáles son los alcances, desafíos y futuros usos de este avance tecnológico

Cómo funciona la nueva técnica

El equilibrio en la inhibición neural: la clave para la memoria y el abordaje de trastornos cerebrales

Científicos de la Universidad de Nottingham identificaron que mantener el equilibrio exacto en la actividad del hipocampo es esencial para reconocer información reciente, lo que abre nuevas vías para tratar la demencia y la esquizofrenia

El equilibrio en la inhibición
DEPORTES
Estupor por la muerte de

Estupor por la muerte de un campeón de fisicoculturismo a los 30 años: llevaba una “vida de monje”

Lionel Messi llegó a la Argentina para pasar las Fiestas: la estrategia en plena ruta que sorprendió a los fanáticos

La tabla histórica de títulos en la Copa Intercontinental y la chance que perdió Flamengo tras la caída ante PSG

La Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

El intenso contrapunto entre Ruggeri y Verón por el pasillo de Estudiantes a Central: “Me parece muy sesgado a veces el análisis”

TELESHOW
Durante su último show, Lali

Durante su último show, Lali Espósito lanzó un ramo de flores al público y encontró a quien lo agarró: “Reportate”

Fabio Alberti le propuso matrimonio a su novia arriba del escenario en el último show de Cha Cha Cha

El divertido paseo navideño de Valentina Cervantes y Enzo Fernández por las calles de Londres

Fabián Mazzei habló del llanto de Araceli González en lo de Mirtha: “Eso es de mala leche”

Benjamín Vicuña mostró en redes su pasión por el polo

INFOBAE AMÉRICA

Israel aprobó un acuerdo histórico

Israel aprobó un acuerdo histórico de 35.000 millones de dólares para exportar gas a Egipto

La Unión Europea desbloqueó el acuerdo con el Mercosur con nuevas salvaguardias agrícolas

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

Así “Volver al Futuro III” rindió tributo a Clint Eastwood con una broma que desafió a los fanáticos

Las impresionantes imágenes de polillas alimentándose de lágrimas de alce en un bosque de Estados Unidos sorprenden a la ciencia