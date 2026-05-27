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Rosario Central visitará a Independiente del Valle en busca de terminar primero en su grupo de Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Canalla no debe perder en Ecuador para asegurarse el liderazgo en la zona. Ambos equipos están clasificados a octavos de final. Televisan, Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium

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Di María controla el balón en el duelo entre Rosario Central e Independiente del Valle por Copa Libertadores (Fotobaires)
Di María controla el balón en el duelo entre Rosario Central e Independiente del Valle por Copa Libertadores (Fotobaires)

Rosario Central visitará a Independiente del Valle en Ecuador en busca de terminar primero en el Grupo H de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugará en el estadio Banco Guayaquil, a las 19, con arbitraje del brasileño Raphael Claus y transmisión en vivo por Fox Sports, Telefé y Disney+ Premium.

El conjunto que dirige Jorge Almirón ya está clasificado a los octavos de final del certamen internacional organizado por Conmebol pero podría obtener el primer puesto de la zona en caso de ganar o empatar como visitante, ya que acumula 13 puntos (4 triunfos y una igualdad). La única manera de que el Canalla ceda el liderazgo sería con una derrota, ya que Independiente del Valle lo igualaría en unidades y, por el sistema de desempate, prevalecería el equipo ecuatoriano, que en el encuentro disputado en Rosario se llevó un punto (empataron 0-0).

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Hasta el momento, la actualidad de Central en la Libertadores es casi perfecta. Los rosarinos se mantienen invictos, es el único equipo que no recibió goles y vienen de un triunfo aplastante en el Gigante de Arroyito frente a Universidad Central de Venezuela, por 4 a 0. Su última derrota fue el 16 de mayo pasado en las semifinales del Torneo Apertura frente a River Plate (1-0).

Por su parte, Independiente del Valle marcha como líder en el torneo ecuatoriano de Primera División, con 8 puntos de ventaja sobre el escolta Universidad Católica y en su última presentación cayó 3-2 ante Libertad FC. En la Libertadores, los dirigidos por el uruguayo Joaquín Papa golearon 4-1 como locales a Libertad de Paraguay.

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Angel Di María, de Rosario Central, celebra un gol en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Universidad Central y Rosario Central en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas (Venezuela) EFE/Miguel Gutiérrez
Angel Di María, de Rosario Central, celebra un gol en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Universidad Central y Rosario Central en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas (Venezuela) EFE/Miguel Gutiérrez

Tanto Rosario Central como Independiente del Valle están en octavos de final de la Libertadores y definirán su ubicación final en el grupo esta tarde/noche. Los cruces se determinarán mediante un sorteo que hará la Conmebol entre los equipos que finalicen primeros y segundos de cada zona, que se eliminarán entre sí de acuerdo a lo que determine el bolillero. De acuerdo con el reglamento, no habrá restricciones geográficas; es decir que el Canalla podría enfrentarse a un equipo del mismo país. Incluso también podría repetirse este partido en la siguiente instancia, siempre y cuando el sorteo así lo decida.

Probables formaciones:

Independiente del Valle: Aldair Quintana, Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor, Jordy Alcívar, Emerson Pata, Júnior Sornoza, Justin Lerma, Aron Rodríguez, Carlos González. DT: Joaquín Papa.

Rosario Central: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Banco Guayaquil

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)

Hora: 19.00

TV: Telefé, Fox Sports y Disney+ Premium

TABLA DE POSICIONES DE LOS GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

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