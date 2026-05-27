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Schmeichel confesó la decisión que más lamenta en su carrera: “Nunca debí haberme ido del Manchester United”

El exarquero danés reconoció en el podcast The Good, The Bad & The Football que salir de Old Trafford le impidió participar en la reconstrucción interna del club, un pesar que arrastra hasta hoy

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Peter Schmeichel admite como su mayor arrepentimiento la salida anticipada del Manchester United y su impacto en el club inglés (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)
Peter Schmeichel admite como su mayor arrepentimiento la salida anticipada del Manchester United y su impacto en el club inglés (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

“Nunca debí haberme ido del Manchester United, confesó Peter Schmeichel en una charla para el podcast deportivo británico The Good, The Bad & The Football. El exarquero fusionó autocrítica y nostalgia al abordar su mayor arrepentimiento profesional: dejar el club que considera su hogar futbolístico.

Aunque creyó que era la decisión correcta en aquel momento, reconoció que salir de Old Trafford le impidió participar y contribuir en la reconstrucción interna del equipo, un pesar que todavía lo acompaña.

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Además, recordó los desafíos, el vínculo emocional con el club y cómo compartir vestuario con figuras como Gary Neville y bajo la dirección de Sir Alex Ferguson fortaleció su sentido de pertenencia: “Había momentos difíciles y discusiones, pero todo tenía el propósito de hacernos mejores y buscar la victoria”. Para Schmeichel, la exigencia y autocrítica colectiva definían la identidad del Manchester United.

El Manchester United actual y el desafío de la regeneración

El exportero danés destaca la importancia del liderazgo experimentado como pieza clave para el resurgimiento del Manchester United (REUTERS/Andrew Yates)
El exportero danés destaca la importancia del liderazgo experimentado como pieza clave para el resurgimiento del Manchester United (REUTERS/Andrew Yates)

En el análisis del presente, Schmeichel se centró en la reciente victoria sobre el Liverpool y profundizó en cómo el equipo dirigido por Arne Slot mostró su mejor versión, influenciado especialmente por el rendimiento de Dominik Szoboszlai: “Szoboszlai fue absolutamente destacado; él transformó el partido”.

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Para el danés, el equipo rival funcionó bien mientras tuvo energía, pero luego comenzó a fatigarse, lo que resultó favorable para el United. Valoró especialmente el protagonismo juvenil: "Me encantó que Kobbie hiciera el gol“. Así, remarcó la importancia de respaldar y guiar a las promesas emergentes como Kobbie Mainoo en momentos decisivos.

El porvenir del club: juventudes, fichajes y apuestas de Peter Schmeichel

Schmeichel situó a Kobbie Mainoo como eje del futuro del club. "Deberíamos construir el equipo en torno a Kobbie“, afirmó, resaltando la madurez y la inteligencia del centrocampista tras su experiencia bajo Michael Carrick. “Lo vi contra el Liverpool, está más en forma que nunca, ganó velocidad y es muy inteligente en el campo”, añadió.

Schmeichel resalta que recuperar la competitividad europea del Manchester United requiere combinar juventud con la llegada de futbolistas experimentados (EFE/ANDREU DALMAU)
Schmeichel resalta que recuperar la competitividad europea del Manchester United requiere combinar juventud con la llegada de futbolistas experimentados (EFE/ANDREU DALMAU)

Elogió la gestión de Carrick por proteger al joven talento: “Michael lo cuidó, no lo forzó. Algunos entrenadores se ponen nerviosos por su puesto y presionan a los jugadores antes de tiempo. Michael lo preparó y ahora Kobbie está listo para influir desde el primer minuto”.

Para transitar del bloque juvenil a las urgencias de fichajes, Schmeichel fue directo sobre la necesidad de sumar experiencia al equipo y reclamó la llegada de Granit Xhaka, reciente refuerzo del Sunderland a sus treinta y tres años, en una operación valorada en GBP 17 millones (17 millones de libras esterlinas).

Schmeichel explicó que Sunderland no es el equipo habitual de Xhaka, quien llegó esta temporada y rápidamente se convirtió en referente fundamental. Argumentó la importancia de construir experiencia alrededor de los jóvenes: “Casemiro se va y los posibles fichajes, como Wharton o Anderson, aún deben demostrar mucho. Lo que hace falta, además de Harry Maguire y Bruno Fernandes, es verdadero liderazgo“.

El exfutbolista remarcó la importancia de no apresurar a los jugadores jóvenes e integrarlos progresivamente al primer equipo (Action Images via Reuters/File Photo)
El exfutbolista remarcó la importancia de no apresurar a los jugadores jóvenes e integrarlos progresivamente al primer equipo (Action Images via Reuters/File Photo)

Añadió: ”Xhaka es la razón por la que el Sunderland está donde está. Su liderazgo es sobresaliente y puede jugar hasta el 80% de los partidos“.

En cuanto a Rasmus Hojlund, Schmeichel lamentó la inminente partida del delantero al Nápoles. Subrayó que, aunque en Italia recuperó su nivel bajo la dirección de Antonio Conte, la salida de Hojlund supone perder a un jugador joven con proyección, que pudo haber tenido un rendimiento destacado con el acompañamiento adecuado en el United.

Schmeichel insistió en que el Manchester United debe equilibrar la apuesta por jóvenes con la llegada de futbolistas experimentados. Considera que solo así el club podrá recuperar su competitividad en la élite europea y superar la falta de estabilidad que ha caracterizado sus últimas temporadas tanto en la liga local como internacional.

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