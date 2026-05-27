Tucumán: detuvieron a una mujer que intentaba traficar cocaína en envases de shampoo y productos lácteos

Los efectivos hallaron 140 cápsulas de la droga dentro de tres recipientes de productos lácteos, dos de shampoo y uno de toallas húmedas

Un insólito hallazgo tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde efectivos de Gendarmería Nacional encontraron 140 cápsulas de cocaína ocultas dentro de envases de shampoo, productos lácteos y toallas húmedas. Además, la mujer involucrada admitió haber ingerido otras 37 cápsulas de la droga, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un hospital bajo custodia policial.

El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, cuando efectivos del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que realizaba el recorrido entre San Salvador de Jujuy y Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Durante la inspección del equipaje de los pasajeros, los gendarmes detectaron que una mujer trasladaba tres recipientes de productos lácteos, dos envases de shampoo y uno de toallas húmedas. La sospecha surgió luego de que los uniformados utilizaran un escáner portátil y observaran anomalías en el interior de los recipientes, incompatibles con los productos que debían contener.

Eso derivó en la apertura de los envases y en el hallazgo de 140 cápsulas embutidas dentro del contenido de cada recipiente plástico.

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Los gendarmes descubrieron anomalías en cada uno de los recipientes

A su vez, la sospechosa les confesó a los agentes que había ingerido más cápsulas de similares características, lo que representaba un riesgo inmediato para su salud. Ante la emergencia médica, personal de la fuerza coordinó su traslado en ambulancia al Hospital “Zenón Santillán” de San Miguel de Tucumán.

Allí, los estudios radiográficos arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños y los médicos iniciaron una evacuación controlada de otras 37 cápsulas.

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Posteriormente, los efectivos realizaron la prueba de campo Narcotest sobre las 177 dosis secuestradas, que dio positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos y 36 gramos.

Por último, el magistrado interviniente ordenó la detención de la mujer y el secuestro de la droga, además de otros elementos de interés para la causa.

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Las cápsulas de cocaína incautadas por los agente

El pasado miércoles 20 de mayo, Gendarmería Nacional llevó adelante otro operativo de alto impacto en la provincia de Mendoza. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, cuando un ciudadano peruano que manejaba un Ford Focus proveniente de Chile y circulaba con las luces apagadas intentó evadir un control vehicular.

Al recibir la orden de detención, el conductor aceleró, embistió el dispositivo policial y escapó. La persecución se extendió durante varios kilómetros hasta que el vehículo perdió el control y volcó sobre la banquina.

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Cuando los gendarmes llegaron al lugar, asistieron al conductor, que se encontraba atrapado dentro del auto y en estado de ebriedad. Durante la inspección del vehículo, los efectivos encontraron un cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 distribuidos en cajas que ocupaban gran parte del baúl y de los asientos traseros.

En el vehículo había una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026. El valor estimado de la mercadería superaba los 17 millones de pesos argentinos

Según fuentes del caso, el valor estimado de la mercadería secuestrada supera los 17 millones de pesos y estaba siendo ingresada al país sin la documentación respaldatoria correspondiente.

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El operativo concluyó con la intervención de la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso el secuestro del vehículo y de los productos, además de poner las actuaciones a disposición de la Aduana.

Además, la fiscalía solicitó verificar el domicilio del conductor, consultar sus antecedentes penales y migratorios y establecer una alerta migratoria. El ciudadano peruano fue trasladado a la Comisaría N° 23 de Mendoza, donde quedó detenido mientras avanza la investigación por presunto contrabando.

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