La osada decisión de Ralf Schumacher en su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: “Salirle al paso a los prejuicios”

Ralf Schumacher y su pareja Étienne Bousquet-Cassagne hicieron una docuserie con los festejos de su casamiento (@ralfschumacher_rsc)

El ex piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher convirtió su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne en un documental de cuatro episodios que muestra los preparativos y la ceremonia en Saint-Tropez, una decisión que, según explicó el propio alemán en una conferencia de prensa en Múnich, busca exhibir su vida cotidiana y responder a prejuicios sobre su relación.

La producción se titula Ralf & Étienne: Wir sagen Ja y (¡Decimos que sí!), según Sky, se estrenó el 21 de mayo en el canal y en la plataforma WOW con los dos primeros episodios. El tercero llegará este jueves 28 y el capítulo final, que incluirá la ceremonia, se emitirá el 6 de junio.

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La celebración duró tres días, de viernes a domingo, en Saint-Tropez, en la Riviera francesa, donde la pareja reside la mayor parte del año. La serie también seguirá la búsqueda de la locación, la elección de los anillos y escenas de la vida doméstica de ambos.

Hermano de Michael Schumacher, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Ralf Schumacher disputó 180 grandes premios y ganó seis. En 1995 fue superado por el argentino Norberto Fontana, que logró el campeonato alemán de Fórmula 3.

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Ralf en una carrera de DTM en 2012, acompañado de su hermano Michael Schumacher (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

En el documental aparecen Rolf Schumacher, padre de Michael, su hermano menor y David, el hijo de 24 años de Ralf, que se casó recientemente. Schumacher, de 50 años, y Bousquet-Cassagne, de 36, presentaron el proyecto durante el evento de Sky en Múnich. En dicha cadena trabaja su pareja como cronista y comentarista de las carreras de F1.

Schumacher explicó la apertura de su intimidad ante las cámaras con una frase que, según dijo en la conferencia de Sky, resume el enfoque del programa: “Vamos juntos por la vida, y esta serie documenta exactamente eso: nuestra cotidianidad, nuestro trabajo, nuestras diferencias y puntos en común”.

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El ex piloto añadió que la boda es “algo muy privado, pero al mismo tiempo algo completamente normal”, según dijo en esa misma presentación de Sky. También definió la docuserie como “una oportunidad para mostrar simplemente cómo vivimos” y para “salirle al paso a ciertos prejuicios”.

Bousquet-Cassagne, a cargo de la organización de la celebración, contó que esta vez optaron por contratar a una wedding planner profesional. La decisión, según explicó, surgió después del estrés que le provocó organizar la fiesta por los 50 años de su pareja.

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Ralf Schumacher y su pareja posan sonrientes (@ralfschumacher_rsc)

El francés sostuvo que ambos comparten criterios para la celebración. “Tenemos el mismo gusto, las mismas ideas”, aunque admitió que delegar esa tarea fue la opción más sensata.

Para Schumacher, esta será su segunda boda. A comienzos de la década de 2000 se casó con la modelo Cora Brinkmann, hoy Cora Schumacher, con quien tuvo a David, y ese matrimonio terminó en 2015 tras varios años de separación.

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Esa experiencia marcó el modo en que piensa el nuevo enlace. Ahora quiere ser “más egoísta” y garantizar que la jornada sea memorable para él, su futuro marido, y para quienes asistan como invitados.

“Ese fue mi error la primera vez, y espero haber aprendido de ello”, reconoció Schumacher al medio Sky. La reflexión aparece en un momento distinto de su vida pública: hizo pública su homosexualidad y su relación con Bousquet-Cassagne en julio de 2024 a través de Instagram, y en febrero de 2026 anunció por la misma vía su compromiso.

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La boda también tiene un detalle práctico ligado al apellido de Bousquet-Cassagne, que ya es compuesto y al que deberá añadirse “Schumacher”. El propio Ralf anticipó, que eso “va a ser interesante en las reservas de hoteles y vuelos”.