Identifican a tres estudiantes asesinados en nueva masacre en Yoro, Honduras

Los tres estudiantes regresaban de una tardeada escolar cuando fueron atacados por hombres armados en la colonia Suazo Córdova. (FOTO: Tu Nota)

La creciente ola de violencia que atraviesa Honduras dejó una nueva tragedia la tarde del martes, cuando tres estudiantes fueron asesinados en un ataque armado registrado en la colonia Suazo Córdova, en el municipio de El Progreso, Yoro, al norte del país.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Alex Yahir Padilla, de 15 años; José Jonathan Benítez, de 16; y Carlos Suazo, de 17 años, todos estudiantes y residentes de la zona.

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De acuerdo con reportes preliminares, los jóvenes regresaban de una “tardeada”, actividad recreativa organizada entre compañeros de su centro educativo, cuando fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego de manera sorpresiva en una calle cercana a la escuela Jaime O’Leary.

Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego y posteriormente encontraron los cuerpos de los menores tendidos sobre la calle, en una escena que generó conmoción entre familiares y habitantes de la comunidad.

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Elementos de la Policía Nacional llegaron minutos después para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes, mientras personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos.

Según las primeras hipótesis manejadas por las autoridades, el triple homicidio podría estar relacionado con disputas territoriales entre estructuras criminales o posibles ajustes de cuentas, aunque hasta el momento no se reportan capturas ni una versión oficial definitiva sobre el móvil del crimen.

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La Policía informó además que mantiene operativos de saturación e intervención en sectores conflictivos de El Progreso, debido al incremento de hechos violentos registrados en las últimas semanas en la zona norte de Honduras.

Alex Yahir Padilla, José Jonathan Benítez y Carlos Suazo fueron identificados como las víctimas de la masacre registrada en El Progreso, Yoro. (FOTO: Tu Nota)

Esta nueva masacre ocurre en medio de una preocupante escalada de violencia que mantiene en alerta al país. Solo durante mayo se han registrado múltiples homicidios colectivos que han dejado decenas de víctimas en diferentes departamentos.

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El pasado 21 de mayo, Honduras quedó estremecida tras la masacre de 20 campesinos en Rigores, Trujillo, Colón, considerada una de las más sangrientas de los últimos años en el país. Las víctimas trabajaban en una finca de palma africana cuando fueron emboscadas por hombres armados.

Ese mismo día también ocurrió otra tragedia en Corinto, Omoa, Cortés, donde cinco agentes de la DIPAMPCO y dos presuntos integrantes de una estructura criminal murieron durante un operativo policial vinculado al combate contra el narcotráfico.

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A estos hechos se sumó la masacre registrada en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas durante la madrugada de este martes.

Con el ataque ocurrido en Yoro, organizaciones de derechos humanos y observatorios de violencia advierten que el país enfrenta una nueva escalada criminal marcada por el accionar de pandillas, narcotráfico y estructuras armadas que disputan territorios estratégicos.

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Además, expertos señalan que la violencia está afectando cada vez más a jóvenes y menores de edad, quienes quedan atrapados en contextos dominados por la criminalidad y la falta de oportunidades.

Vecinos del sector relataron haber escuchado múltiples disparos antes de encontrar a los jóvenes sin vida sobre la calle. (FOTO: Tu Nota)

Familiares de las víctimas exigieron justicia y pidieron a las autoridades esclarecer el crimen para evitar que el caso quede en la impunidad.

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Mientras tanto, la muerte de los tres estudiantes vuelve a abrir el debate sobre la crisis de seguridad que enfrenta Honduras, un país que continúa registrando homicidios múltiples pese a los operativos y medidas implementadas por las autoridades.