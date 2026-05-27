Ciencia

Desarrollan una fórmula que promete frutas y verduras más limpias y frescas

Investigadores canadienses presentaron una solución que facilita la eliminación de compuestos químicos y extiende la conservación de alimentos, con potencial para transformar hábitos en hogares y comercios sin alterar las cualidades originales

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Vista aérea de un vasto campo agrícola con hileras ordenadas de árboles frutales cargados de naranjas maduras bajo un cielo azul claro.
El desarrollo apunta a remover residuos de pesticidas persistentes y a extender el período de frescura sin alterar sabor ni textura - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC) presentó una innovación científica que buscó eliminar residuos de pesticidas y prolongar la frescura de frutas y verduras, una línea de trabajo orientada a consumidores y a la industria alimentaria, según informó UBC News. El desarrollo apunta a resolver dos problemas en una misma intervención: mejorar la remoción de compuestos químicos que pueden permanecer en la superficie de los alimentos y, al mismo tiempo, ralentizar el deterioro que suele acelerar el descarte de productos frescos.

El nuevo producto consiste en una solución que se aplica sobre frutas y verduras antes de su consumo. De acuerdo con UBC News, la fórmula actúa sobre compuestos químicos persistentes presentes en pesticidas, lo que permite que se desprendieran con mayor facilidad durante el lavado. En esa lógica, la propuesta se enfoca en reforzar la eficacia de un paso cotidiano —limpiar los alimentos antes de comerlos o prepararlos— sin incorporar procesos complejos para el usuario.

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Además de la remoción de residuos, la solución tiene un segundo efecto reportado por la universidad: ralentiza el deterioro y contribuye a extender el período de conservación. Según UBC News, el objetivo fue que frutas y verduras se mantuvieran frescas y seguras por más días, sin modificar el sabor ni la textura. La UBC presentó la tecnología como una alternativa de uso potencial tanto en hogares como en el sector alimentario, en un contexto en el que la durabilidad del producto incide en costos, logística y desperdicio.

Innovación científica en la limpieza de frutas frescas

Primer plano de manos sosteniendo y lavando manzanas, uvas verdes y fresas rojas bajo el agua en un fregadero, con hojas verdes de fondo.
a universidad inició gestiones para impulsar la comercialización del producto y llevarlo a hogares y al sector alimentario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollado por el equipo científico de la Universidad de Columbia Británica (UBC) en Vancouver, la tecnología busca ofrecer una opción sencilla y asequible para la limpieza de productos frescos. Su funcionamiento actúa sobre las sustancias químicas presentes en los pesticidas y permite eliminarlas con mayor eficacia durante el lavado.

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Las pruebas realizadas por los investigadores mostraron que la solución redujo de manera significativa la presencia de residuos químicos. Además, extendió el período de frescura sin modificar el sabor ni la textura de las frutas y verduras.

La universidad inició gestiones para impulsar la comercialización del producto, con el objetivo de que estuviera disponible tanto para hogares como para el sector alimentario. Los resultados se publicaron en la revista científica ACS Nano.

Proyección e impacto en la industria alimentaria

Comparación lado a lado de frutas y verduras en cestas sobre madera. A la izquierda, productos frescos; a la derecha, productos podridos y con moho.
Investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC) desarrollaron una solución para lavar frutas y verduras que, ayuda a eliminar residuos de pesticidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de esta tecnología tiene el potencial de impactar tanto en la salud pública como en la cadena agroalimentaria, al reducir los riesgos asociados a la ingesta de pesticidas y disminuir el desperdicio de alimentos por deterioro prematuro.

Según opiniones recogidas por UBC News, el equipo de investigación considera que el producto podría modificar las prácticas de limpieza en supermercados, restaurantes y hogares, favoreciendo un acceso más seguro a frutas frescas.

De acuerdo con los datos publicados, la iniciativa busca también contribuir a una alimentación más saludable y a la reducción del impacto ambiental vinculado a los desechos de frutas y verduras. La Universidad de Columbia Británica prevé que los próximos meses serán clave para la aprobación y distribución del producto, apostando por su aceptación entre consumidores y comercios debido a su valor en la seguridad alimentaria contemporánea.

Según UBC News, el cronograma inmediato quedó atado a procesos de evaluación, aprobación y validaciones adicionales antes de su distribución.

En paralelo, el planteo del equipo de investigación abrió una discusión más amplia sobre estándares de limpieza y conservación en el circuito minorista. De acuerdo con UBC News, el producto se propuso como una herramienta para mejorar la eficacia del lavado, sin alterar el sabor ni la textura, y con potencial de integrarse a prácticas habituales en puntos de venta y cocinas profesionales.

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