Video: un colectivo atropelló a un jubilado cuando cruzaba la calle y quedó en grave estado

El hombre de 70 años fue trasladado con múltiples traumatismos y sufrió un ACV hemorrágico tras el siniestro

Un impactante video conmocionó a la provincia de Mendoza después de que un jubilado fuera atropellado por un colectivo mientras cruzaba la calle en el pleno centro. La víctima de 70 años fue trasladada al hospital con politraumatismos y sufrió un ACV hemorrágico, lo que lo dejó en grave estado.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió este martes por la mañana en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras, en el departamento de San Martín. Las imágenes muestran el momento en el que el hombre se dispone a cruzar por la senda peatonal, cuando de repente aparece un colectivo que lo embistió, provocando que la víctima se desplace unos metros por el aire.

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El siniestro involucró a un interno 37 de la empresa Nueva Generación que circulaba por la avenida Leandro Alem con dirección este-oeste. Al girar hacia el sur por calle Las Heras, el colectivo —un Mercedes Benz— impactó contra el hombre identificado como S. A., de 70 años, que en ese momento atravesaba la calzada por la senda peatonal habilitada. La maniobra de giro a la izquierda fue el instante en que se produjo la colisión.

A raíz del choque, la víctima cayó varios metros hacia atrás y quedó tendida sobre el pavimento. El registro de una cámara de seguridad instalada en la zona captó el momento exacto en que la unidad embiste al peatón. Las imágenes, difundidas a través de redes sociales y atribuidas a Radio Regional, muestran con crudeza la violencia del impacto y generaron consternación entre los vecinos del departamento mendocino.

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El colectivo involucrado en el accidente

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar y brindó las primeras atenciones al jubilado. Los médicos que lo asistieron en la escena constataron que presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Perrupato. Ya en el nosocomio, los profesionales de guardia profundizaron la evaluación clínica y confirmaron un diagnóstico más grave: ACV hemorrágico y una leve contusión pulmonar. El paciente quedó internado en observación, con pronóstico reservado dado el compromiso neurológico detectado.

El conductor del colectivo, identificado como S. R. M., de 44 años, permaneció en el lugar tras el accidente y fue sometido a los controles correspondientes por parte de las autoridades. El dosaje de alcoholemia practicado por la Policía Vial arrojó 0,00 gramos por litro, lo que descartó la ingesta de alcohol como factor en el siniestro.

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En la escena intervinieron efectivos de la Comisaría 12°, agentes de la Policía Vial y personal de la Policía Científica, quienes relevaron pruebas, tomaron registros fotográficos y realizaron las pericias técnicas necesarias para reconstruir las circunstancias exactas del hecho. Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía competente de San Martín, que tiene a su cargo determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder al chofer de la unidad.

Se le trabó la mochila en la puerta del colectivo cuando bajaba, cayó al asfalto y murió atropellada

Un trágico suceso ocurrido en la intersección de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio de Villa Devoto, terminó con la muerte de una mujer de 25 años. Según el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y la mochila de la joven quedó atascada.

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Esta situación provocó que la mujer cayera al asfalto y fuera atropellada por el mismo colectivo del que acababa de bajar. Las maniobras del conductor no lograron evitar el desenlace fatal.

Pocos minutos después del hecho, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento en el lugar. La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, bajo la dirección de Rodríguez y la Secretaría N° 152 de Laderach.

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