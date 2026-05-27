Irán amplió la censura contra medios extranjeros y prohibió que su contenido llegue a canales vinculados a Israel

Personas caminan junto a un mural con la imagen del fallecido líder supremo iraní Ali Khamenei en una calle de Teherán (REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán ordenó a organizaciones periodísticas internacionales que trabajan dentro de su territorio limitar el uso de sus contenidos por parte de plataformas israelíes y canales en persa radicados fuera del país.

La disposición fue comunicada por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica iraní a varias agencias y organizaciones periodísticas con oficinas en Teherán. La norma obliga a incorporar una advertencia en “todo el contenido presentado, incluidas fotos, videos, reportajes y otras producciones mediáticas”, según el texto distribuido por las autoridades.

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El documento establece además que los medios internacionales serán responsables directos en caso de incumplimiento.

“La responsabilidad por no cumplir con esta directiva recae en el medio que presenta el contenido”, indicaron las autoridades iraníes en las instrucciones enviadas a las redacciones extranjeras.

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Las nuevas restricciones apuntan especialmente a impedir que materiales periodísticos producidos dentro de Irán puedan ser reutilizados por medios israelíes o por cadenas de televisión en idioma persa que transmiten desde el exterior y son consideradas hostiles por la República Islámica.

Un hombre agita una bandera iraní durante un acto oficialista en Teherán bajo un cartel propagandístico contra Donald Trump y el estrecho de Ormuz (AP)

Desde hace años, Teherán mantiene prohibiciones sobre la distribución de contenidos hacia plataformas como BBC Persian, VOA Persian, Iran International y Manoto TV. El régimen iraní ha advertido que las agencias extranjeras que compartan material con esos canales pueden enfrentar el cierre de sus operaciones en el país.

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El portavoz de Associated Press, Patrick Maks, confirmó que la agencia quedó alcanzada por las nuevas disposiciones impuestas por Teherán. “La AP, como todos los medios internacionales que operan dentro de Irán, están sujetos a su nueva restricción”, afirmó.

Maks aseguró además que el equipo periodístico de la agencia seguirá trabajando dentro del país pese a las limitaciones. “Nuestro equipo sigue produciendo un periodismo sólido e independiente en condiciones difíciles, garantizando que el mundo tenga acceso a información factual y de testigos presenciales sobre lo que ocurre en el terreno”, sostuvo.

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La decisión llega en un contexto de máxima tensión regional. Irán atraviesa el día 88 de la guerra desencadenada tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel a fines de febrero. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta semana que un acuerdo de paz “está cerca”, Teherán denunció los recientes bombardeos estadounidenses como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”.

En paralelo, organizaciones internacionales dedicadas al monitoreo de libertades civiles volvieron a cuestionar la situación de la prensa en Irán. El grupo Freedom House considera al país como un Estado sin medios libres e independientes y sostiene que el sistema televisivo permanece bajo control de sectores duros del régimen islámico.

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La portada de un diario iraní exhibe una caricatura de Donald Trump vinculada a la crisis en el estrecho de Ormuz en un kiosco de Teherán (AP)

La organización también denuncia que periodistas y trabajadores de prensa enfrentan detenciones, intimidaciones y presiones constantes cuando intentan cubrir asuntos considerados sensibles por las autoridades.

Restauran el acceso a Internet

Las medidas sobre medios coincidieron además con la restauración parcial del acceso a internet internacional en Irán después de 88 días de bloqueo, el apagón digital más prolongado registrado en el país.

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La plataforma de monitoreo de conectividad NetBlocks informó que las redes móviles y otros servicios comenzaron a reconectarse gradualmente.

“¡Bienvenido de nuevo, Irán! Las estadísticas muestran un nuevo aumento de la conectividad”, señaló la organización en redes sociales.

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Durante el bloqueo, los usuarios iraníes solo podían acceder a una intranet nacional controlada por el Estado, con acceso restringido a medios oficiales y servicios internos. El acceso a plataformas extranjeras permaneció prácticamente cortado durante semanas.

Aunque la conexión internacional comenzó a normalizarse, persisten fuertes limitaciones sobre aplicaciones y redes sociales. Servicios como Instagram, WhatsApp, X y YouTube continúan restringidos o funcionan con severas dificultades en distintas regiones del país.

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(Con información de The Associated Press y EFE)