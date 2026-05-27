Ciencia

Un hallazgo podría constituir la evidencia más antigua de cremación humana

Un equipo internacional descubrió en Etiopía restos de Homo sapiens de 100.000 años con huesos expuestos a altas temperaturas. El estudio también analizó miles de herramientas de piedra y más de 3.000 fósiles de animales del yacimiento

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Restos humanos, herramientas y huesos de fauna hallados en la Depresión de Afar revelan prácticas mortuorias y movilidad de los primeros Homo sapiens en África (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Rift de Afar representa un desafío para la comunidad científica, que continúa realizando estudios en esta región geológica del Cuerno de África, donde confluyen tres placas tectónicas.

Recientemente, un equipo internacional liderado por la Universidad de Oulu, Finlandia, encontró en la Formación Dawaitoli, en el Rift de Afar de Etiopía, restos de Homo sapiens de hace 100.000 años con huesos expuestos a altas temperaturas que podrían constituir la evidencia más antigua conocida de cremación humana, según el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

PUBLICIDAD

La investigación también concluye que los ciclos de inundación del antiguo río Awash influyeron más en la vida de esos grupos humanos que las fluctuaciones climáticas globales, según la Universidad de Oulu. Esa hipótesis se apoya en las miles de herramientas de piedra halladas en la zona, que indican regresos repetidos al lugar durante periodos cortos en una llanura con inundaciones estacionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Fósiles de Homo sapiens de hace 100.000 años recuperados en Etiopía muestran huellas de incineración y aportan datos inéditos sobre la vida en el Paleolítico Medio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a los investigadores, hay indicios de que algunos difuntos pudieron ser incinerados ya en la Edad de Piedra, una fecha que supera por mucho el registro histórico que se tenía sobre esta actividad. La base de esa afirmación son los huesos humanos quemados a altas temperaturas localizados entre los fósiles de varios individuos en Etiopía, según el estudio.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las pruebas más antiguas de incineración en África se asociaban a pastores hace 3300 años de antigüedad, mientras que a nivel mundial, los restos cremados se situaban en el lago Mungo, Australia, hace unos 40.000 años.

La Universidad de Oulu añadió en su comunicado que esos restos también mostraban marcas de mordeduras de depredadores y señales de un entierro repentino. Ese conjunto de indicios amplía la información sobre lo que ocurrió con los cuerpos y sobre las condiciones del yacimiento.

Las inundaciones del río Awash ordenaban la presencia humana en la zona

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las investigaciones indican que los ciclos de inundación del río Awash influyeron más en la presencia humana que los cambios climáticos globales, según los análisis de la Universidad de Oulu (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo no se limitó a los restos humanos. Los hallazgos ofrecen una reconstrucción más amplia sobre cómo se desplazaban y se adaptaban al entorno los primeros humanos de la región hace 100.000 años.

Los investigadores sostienen que los ciclos de crecida del antiguo río Awash condicionaban la ocupación del territorio, y que esos factores locales pesaban más que los cambios climáticos a escala global.

Las miles de herramientas de piedra encontradas indican que la población volvía una y otra vez al mismo lugar durante estancias breves, y los artefactos quedaron preservados en capas prácticamente intactas.

El investigador y profesor de la Universidad de Oulu Ferhat Kaya resumió: “Esta investigación nos ayuda a comprender en profundidad cómo los primeros Homo sapiens interactuaban con su entorno. Nuestros hallazgos sugieren que los factores y cambios locales relacionados con el agua fueron más decisivos que las variaciones climáticas globales”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Herramientas de obsidiana halladas en el yacimiento sugieren traslados de larga distancia y una organización compleja entre los Homo sapiens de hace 100.000 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio brinda también una visión precisa de la movilidad y la adaptación de estas primeras poblaciones. El hallazgo de objetos de obsidiana, un material volcánico ausente en la región cercana, indica que los Homo sapiens de hace 100.000 años se desplazaban a largas distancias para obtener y trasladar recursos de calidad, lo que refleja un comportamiento avanzado.

A este hallazgo se suma el análisis de más de 3.000 fósiles de animales, entre los que figuran monos, roedores y grandes mamíferos. Estos restos permitieron a los investigadores reconstruir la diversidad biológica del ecosistema del Rift de África Oriental durante el Pleistoceno tardío.

Según los investigadores, la combinación de información geológica, paleontológica y arqueológica reunida en el valle del Rift de Afar resulta clave para entender la evolución humana antes de la migración hacia Eurasia. Este descubrimiento cuestiona la cronología previamente aceptada sobre las capacidades cognitivas y rituales de Homo sapiens, y plantea una nueva valoración sobre la influencia de la estabilidad ambiental en el desarrollo de las primeras culturas paleolíticas.

Temas Relacionados

Homo SapiensDepresión de AfarPaleolítico MedioEvolución HumanaÚltimas noticiasCremacionesRituales funerarios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chikungunya: qué regiones de Europa, Estados Unidos y Asia podrían convertirse en nuevos focos, según un estudio

El análisis, desarrollado por científicos de China, advierte sobre el avance de los mosquitos transmisores hacia zonas templadas. Qué recomiendan para proteger a las poblaciones que nunca estuvieron expuestas al patógeno

Chikungunya: qué regiones de Europa, Estados Unidos y Asia podrían convertirse en nuevos focos, según un estudio

Brote de Ébola: advierten por embarcaciones provenientes de zonas de riesgo de África hacia Argentina

En un comunicado, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) aseguró que se adoptaron medidas preventivas con el objetivo de resguardar la salud de la población. Fuentes del ministerio de Salud descartaron posibles casos de la enfermedad

Brote de Ébola: advierten por embarcaciones provenientes de zonas de riesgo de África hacia Argentina

Así impacta el ciclismo en la memoria, el estrés y el círculo social

La evidencia científica respalda que es una herramienta accesible y efectiva para potenciar la mente y la salud emocional a cualquier edad

Así impacta el ciclismo en la memoria, el estrés y el círculo social

Investigadores de Harvard diseñaron relojes moleculares que miden el envejecimiento en humanos y animales

Desarrollaron una herramienta capaz de predecir no solo la edad biológica, sino también la esperanza de vida en mamíferos. Cómo los resultados podrían usarse en intervenciones para prolongar la vida en distintas especies y tejidos

Investigadores de Harvard diseñaron relojes moleculares que miden el envejecimiento en humanos y animales

Las redes sociales serían tan dañinas para los niños como el tabaco, de acuerdo con expertos

La Academy of Medical Royal Colleges advirtió que las plataformas digitales exponen a niños a radicalización, contenidos violentos y daños físicos, en un informe que reunió relatos de muertes y lesiones vinculadas directamente a desafíos y contenidos extremos en línea

Las redes sociales serían tan dañinas para los niños como el tabaco, de acuerdo con expertos

DEPORTES

Thiago Tirante dio el golpe en Roland Garros: eliminó a Davidovich Fokina y avanzó a la tercera ronda

Thiago Tirante dio el golpe en Roland Garros: eliminó a Davidovich Fokina y avanzó a la tercera ronda

“No tienen respeto”: la reacción de Novak Djokovic ante los insólitos abucheos en Roland Garros

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

Histórico triunfo de la argentina Solana Sierra en Roland Garros: eliminó a la 13° del mundo Jasmine Paolini

Las imágenes de la emotiva visita del plantel de Rosario Central al Patón Bauza y el conmovedor discurso de Marco Ruben

TELESHOW

La furia de Chechu Bonelli por el tema de la perra que tenía con Darío Cvitanich: “Es una persona que desconozco”

La furia de Chechu Bonelli por el tema de la perra que tenía con Darío Cvitanich: “Es una persona que desconozco”

El beso que cambió todo en “Cuestión de peso”: los participantes ya no ocultan su historia

La romántica frase que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez que Wanda Nara había usado para su libro en Turquía

El ex One Direction que posó con una camiseta retro de Boca y recordó su visita a la Bombonera: “Fue increíble”

La crisis de Gladys La Bomba Tucumana en Gran Hermano: acusaciones, insultos y la amenaza de una salida anticipada

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Guatemala reporta el mayor decomiso en 15 años tras operativo antidrogas en el occidente del país

El gobierno de Guatemala reporta el mayor decomiso en 15 años tras operativo antidrogas en el occidente del país

El presidente Arévalo supervisa farmacia Proam y sistema de salud en Parramos, Chimaltenango

Panamá expulsará a trabajadores chinos tras agresión en obras del Cuarto Puente

El arresto de un ciudadano nicaragüense activa operativo en frontera norte de Costa Rica

El miedo que congela: La dolorosa decisión de una madre hondureña de autodeportarse para no perder a sus hijos