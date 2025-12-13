Seis actividades recomendadas por un neurólogo para cuidar el cerebro en vacaciones

Un neurólogo recomienda seis actividades clave para estimular el cerebro y prevenir enfermedades neurodegenerativas en vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones, tradicionalmente vinculado al descanso y al ocio, también representa una oportunidad para fortalecer la salud mental y estimular el cerebro. Más allá de la relajación y la reducción del estrés, un especialista en neurología señala que el receso pueden aprovecharse para ejercitar la mente mediante actividades cotidianas que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

La importancia de mantener la agudeza del cerebro durante los periodos de descanso es relevante tanto para quienes disfrutan de la compañía de familiares y amigos como para quienes atraviesan las fiestas en soledad. La interacción social favorece la función cognitiva y disminuye los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, lo que contribuye a reducir la inflamación y la presión arterial.

Además, el contacto con otras personas estimula la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una molécula clave para el crecimiento y la supervivencia de las células cerebrales.

Seis entrenamientos para ejercitar y estimular el cerebro en vacaciones

Para estimular el cerebro, incluso en momentos de relajación y descanso, el profesional recomendó en el New York Post seis actividades que no requieren de un esfuerzo mental significativo y que favorecen a todas las personas, incluso aquellas que atraviesan gran parte en soledad.

Aprender algo nuevo

El neurólogo recomienda iniciar un hobby que implique la adquisición de nuevas habilidades, como aprender un idioma, tocar un instrumento musical o explorar una actividad desconocida. Este tipo de aprendizaje fomenta la formación de nuevas conexiones neuronales y mantiene el cerebro activo, ya que involucra distintas áreas cerebrales.

El especialista compara este proceso con el ejercicio físico: “Si no usas ciertos músculos, tienden a perder tamaño y fuerza”. Actividades como tocar la guitarra, practicar taichí o experimentar en la cocina activan regiones cerebrales relacionadas con la coordinación, la concentración y la memoria, generando conexiones que de otro modo no existirían.

Aprender un nuevo hobby, como un idioma o instrumento musical, fortalece las conexiones neuronales y mantiene la mente activa

Juegos de lógica y rompecabezas

Completar rompecabezas o juegos de lógica, como el sudoku o los crucigramas, constituye otra estrategia eficaz para estimular la mente. El sudoku exige pensamiento lógico y reconocimiento de patrones numéricos, mientras que los crucigramas contribuyen a mejorar el vocabulario y la memoria.

El especialista subraya la importancia de desafiarse a aprender algo nuevo, ya que la repetición de las mismas actividades no favorece la creación de nuevas conexiones neuronales.

Juegos de lógica y rompecabezas, como sudoku y crucigramas, mejoran la memoria y el pensamiento lógico durante el descanso

Música y baile

Incorporar ambas actividades en la rutina diaria durante las vacaciones aporta beneficios tanto físicos como cognitivos. Las clases de baile combinan actividad física, socialización y estimulación mental.

Además, la música puede tener un efecto terapéutico: crear listas de reproducción que evoquen recuerdos felices, transforma el estado de ánimo y activa regiones cerebrales asociadas con el placer, la memoria y la emoción.

“Reproducir música en una fiesta transforma instantáneamente el estado de ánimo del lugar”, señala el especialista.

La música combina beneficios físicos, soiclaes y cognitivos

Mantener el contacto social

Para quienes se encuentran lejos de sus seres queridos, el especialista aconseja aprovechar la tecnología para mantener el contacto mediante mensajes, llamadas o videollamadas. I

ncluso una conexión virtual puede reducir el estrés y estimular el cerebro, además de incrementar la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que favorece la salud cerebral.

Mantener el contacto social, incluso de forma virtual, ayuda a reducir la soledad y promueve la salud cerebral en vacaciones

Buscar personas con intereses afines

Es otra recomendación relevante. La soledad puede resultar tan perjudicial para el cerebro como otros hábitos de riesgo, ya que incrementa las hormonas del estrés y la inflamación, factores que pueden dañar los vasos sanguíneos y el tejido cerebral.

El neurólogo sugiere unirse a clubes de lectura, comunidades de manualidades u otros grupos, tanto presenciales como en línea, para compartir actividades y reducir el aislamiento. “No tenemos cura para todo tipo de enfermedades, como el Alzheimer, pero sí tenemos una cura para la soledad”, afirma en New York Post.

Mantenerse en movimiento

El experto resalta la importancia de la actividad física durante las vacaciones. Caminar, utilizar las escaleras en lugar del ascensor y levantarse con frecuencia para estirarse son acciones que benefician la salud cerebral.

Asimismo, recomienda alcanzar al menos 3.000 pasos diarios y priorizar actividades que eleven el ritmo cardíaco. “No pases las fiestas sentado o acostado”, advierte, e invita a buscar maneras creativas de incorporar el ejercicio en la vida cotidiana.

El ejercicio físico regular, como caminar y estirarse, es fundamental para la salud cerebral y debe integrarse en la rutina vacacional

Otras recomendaciones del experto

Además de las seis actividades principales, sugiere mantener hábitos saludables que contribuyan al bienestar cerebral. Una alimentación equilibrada, un descanso adecuado, la práctica de la meditación y el uso de casco en actividades de riesgo forman parte de las estrategias recomendadas para mejorar la salud mental y retrasar el deterioro cognitivo.

Aunque la ciencia aún no ha encontrado una cura definitiva para la demencia, los avances en el conocimiento del cerebro y la adopción de hábitos saludables ofrecen nuevas perspectivas para proteger la salud mental a lo largo de la vida.