Honduras

Combustibles registrarán nueva baja de precios a partir de este lunes en Honduras

Los consumidores hondureños recibirán un alivio en sus bolsillos por reducción en los precios de la mayoría de los combustibles comercializados en el país.

Guardar
Google icon
A diferencia de otros combustibles, el diésel reflejará un incremento superior a tres lempiras por galón. (FOTO: El Heraldo)
A diferencia de otros combustibles, el diésel reflejará un incremento superior a tres lempiras por galón. (FOTO: El Heraldo)

Miles de hondureños recibirán alivio económico desde este lunes por una rebaja en los combustibles, según confirmó este viernes la Secretaría de Energía. La nueva estructura reduce los precios de gasolinas, diésel y queroseno en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con bajas de hasta 2.45 lempiras por galón.

La actualización semanal de los derivados del petróleo también mantiene sin cambios el GLP doméstico por el subsidio estatal y aplica una baja de 46 centavos al GLP vehicular en ambas ciudades.

Para los consumidores y sectores productivos, la reducción llega en medio del alto costo de vida y recorta gastos en transporte, carga, producción agrícola, construcción y otras actividades comerciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la nueva estructura tarifaria, la gasolina superior en Tegucigalpa pasará de 141.98 a 139.53 lempiras por galón, tras una rebaja de 2.45 lempiras.

La gasolina regular bajará 2.27 lempiras y quedará en 129.13 lempiras por galón. El diésel disminuirá 2.35 lempiras y se fijará en 131.82 lempiras, mientras que el queroseno caerá 2.45 lempiras, hasta 117.62 lempiras por galón.

Escala de precios

En San Pedro Sula, la gasolina superior registrará una rebaja de 2.33 lempiras y se comercializará a 136.19 lempiras por galón.

El gobierno de Honduras destina más de siete mil millones de lempiras en subsidios para contener el precio de los combustibles ante las alzas internacionales. (Cortesía: Sen.hn)
El gobierno de Honduras destina más de siete mil millones de lempiras en subsidios para contener el precio de los combustibles ante las alzas internacionales. (Cortesía: Sen.hn)

La gasolina regular disminuirá 2.15 lempiras y fijará su precio en 125.80 lempiras. El queroseno bajará 2.34 lempiras, hasta 114.26 lempiras, y el diésel reducirá su valor en 2.22 lempiras, para venderse a 128.46 lempiras por galón.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el comportamiento de los precios en ambas ciudades mantiene una tendencia similar, aunque las diferencias responden a factores logísticos y de distribución.

GLP doméstico y vehicular

A diferencia de los combustibles líquidos, el GLP doméstico continuará sin cambios por el subsidio estatal vigente.

En Tegucigalpa, el cilindro de 25 libras seguirá en 249.62 lempiras, mientras que en San Pedro Sula se mantendrá en 228.47 lempiras.

El GLP vehicular sí registrará una reducción de 46 centavos por galón en ambas ciudades: quedará en 51.54 lempiras en Tegucigalpa y en 48.01 lempiras en San Pedro Sula.

Por qué bajan los combustibles

La Secretaría de Energía explicó que las variaciones responden al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, un factor que determina gran parte de la estructura de costos que Honduras asume para abastecer el mercado nacional.

El Gobierno de Honduras mantiene subsidios temporales para absorber el 50% de los aumentos en gasolina regular y diésel. (Foto: Redes sociales)
El Gobierno de Honduras mantiene subsidios temporales para absorber el 50% de los aumentos en gasolina regular y diésel. (Foto: Redes sociales)

Como Honduras no produce petróleo, depende de las importaciones para cubrir la demanda interna de combustibles. Por eso, las fluctuaciones en los mercados internacionales impactan en los precios locales.

Las condiciones recientes del mercado energético global favorecieron una reducción en los costos de adquisición y permitieron trasladar parte de ese efecto a los consumidores hondureños.

El impacto en la economía

El combustible constituye uno de los principales costos operativos para el transporte de pasajeros, el transporte de carga, la producción agrícola, la construcción y numerosas actividades comerciales.

Economistas han señalado en reiteradas ocasiones que las variaciones en el precio de los carburantes tienen un efecto transversal sobre la economía nacional, porque influyen en el costo de movilización de mercancías y materias primas.

En un país dependiente de las importaciones de combustibles, las bajas en los mercados internacionales suelen generar expectativas entre productores, empresarios y consumidores.

Temas Relacionados

HondurasSENCombustiblesPreciosConsumidores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Los mercados, los hogares y los espacios públicos del país se llenan de banderas, camisetas y pantallas para seguir el torneo, con reuniones de familias y vecinos que se organizan alrededor de cada partido

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Tras huir de la represión del régimen nicaragüense, Teo y otras mujeres campesinas levantaron hogares, cultivos y una comunidad solidaria en Costa Rica, demostrando que el exilio puede ser un espacio de transformación y esperanza

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Mientras miles de niños deberían estar en las aulas de clases, más de un millón realizan actividades laborales en Honduras, muchas de ellas consideradas peligrosas

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Accidente en Honduras deja tres hombres muertos y dos mujeres heridas

Tres hombres fallecieron y dos mujeres resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado en el bulevar que conecta Puerto Cortés con San Pedro Sula.

Accidente en Honduras deja tres hombres muertos y dos mujeres heridas

El Salvador: Accidente de tránsito en carretera hacia Candelaria de La Frontera deja dos fallecidos y varios heridos

La colisión, que según las autoridades fue provocada por un conductor en estado de ebriedad, provocó la intervención de brigadas de auxilio y obligó a suspender el paso vehicular en la zona.

El Salvador: Accidente de tránsito en carretera hacia Candelaria de La Frontera deja dos fallecidos y varios heridos

TECNO

Palmeiras se convierte en el primer club latinoamericano en usar la IA táctica de Google

Palmeiras se convierte en el primer club latinoamericano en usar la IA táctica de Google

Cómo funcionan los tres husos horarios en el Mundial 2026 y cómo configurarlos en el celular

Cuáles son las apps no recomendadas para ver el Mundial

100 frases para enviar a papá en WhatsApp el Día del Padre hoy

Países Bajos vs. Japón: la predicción de los algoritmos del resultado final

ENTRETENIMIENTO

Jeff Goldblum reveló la regla que sigue antes de dejar que sus hijos vean “Jurassic Park”

Jeff Goldblum reveló la regla que sigue antes de dejar que sus hijos vean “Jurassic Park”

Anna Faris reveló cómo atravesó su divorcio de Chris Pratt: “Estaba sintiéndome triste”

Paul McCartney responde a las críticas sobre estereotipos de género en su nueva canción

Martin Scorsese rememora el impacto de Jodie Foster a los 12 años en ‘Taxi Driver’: “Tenía autoridad, no bromeo”

“Nada de proyecciones, solo ganas de seguir creando”: Keanu Reeves desvela su nueva etapa como músico con Dogstar

MUNDO

Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

Donald Trump pidió frenar los ataques en Medio Oriente y aseguró que el acuerdo con Irán está “muy cerca”

El hidrógeno toma impulso en Europa: un motor pionero genera electricidad sin carbono

Tragedia en India: un avión militar se estrelló en la ciudad de Jorhat y murieron al menos cinco soldados

Israel respondió a la amenaza de Irán de suspender las negociaciones con EEUU por los ataques en Beirut: “El régimen, como siempre, está mintiendo”

Ucrania atacó una planta proveedora de explosivos para el ejército ruso y depósitos de combustible cercanos a Moscú