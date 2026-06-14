Combustibles registrarán nueva baja de precios a partir de este lunes en Honduras

A diferencia de otros combustibles, el diésel reflejará un incremento superior a tres lempiras por galón. (FOTO: El Heraldo)

Miles de hondureños recibirán alivio económico desde este lunes por una rebaja en los combustibles, según confirmó este viernes la Secretaría de Energía. La nueva estructura reduce los precios de gasolinas, diésel y queroseno en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con bajas de hasta 2.45 lempiras por galón.

La actualización semanal de los derivados del petróleo también mantiene sin cambios el GLP doméstico por el subsidio estatal y aplica una baja de 46 centavos al GLP vehicular en ambas ciudades.

Para los consumidores y sectores productivos, la reducción llega en medio del alto costo de vida y recorta gastos en transporte, carga, producción agrícola, construcción y otras actividades comerciales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la nueva estructura tarifaria, la gasolina superior en Tegucigalpa pasará de 141.98 a 139.53 lempiras por galón, tras una rebaja de 2.45 lempiras.

La gasolina regular bajará 2.27 lempiras y quedará en 129.13 lempiras por galón. El diésel disminuirá 2.35 lempiras y se fijará en 131.82 lempiras, mientras que el queroseno caerá 2.45 lempiras, hasta 117.62 lempiras por galón.

Escala de precios

En San Pedro Sula, la gasolina superior registrará una rebaja de 2.33 lempiras y se comercializará a 136.19 lempiras por galón.

El gobierno de Honduras destina más de siete mil millones de lempiras en subsidios para contener el precio de los combustibles ante las alzas internacionales. (Cortesía: Sen.hn)

La gasolina regular disminuirá 2.15 lempiras y fijará su precio en 125.80 lempiras. El queroseno bajará 2.34 lempiras, hasta 114.26 lempiras, y el diésel reducirá su valor en 2.22 lempiras, para venderse a 128.46 lempiras por galón.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el comportamiento de los precios en ambas ciudades mantiene una tendencia similar, aunque las diferencias responden a factores logísticos y de distribución.

GLP doméstico y vehicular

A diferencia de los combustibles líquidos, el GLP doméstico continuará sin cambios por el subsidio estatal vigente.

En Tegucigalpa, el cilindro de 25 libras seguirá en 249.62 lempiras, mientras que en San Pedro Sula se mantendrá en 228.47 lempiras.

El GLP vehicular sí registrará una reducción de 46 centavos por galón en ambas ciudades: quedará en 51.54 lempiras en Tegucigalpa y en 48.01 lempiras en San Pedro Sula.

Por qué bajan los combustibles

La Secretaría de Energía explicó que las variaciones responden al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, un factor que determina gran parte de la estructura de costos que Honduras asume para abastecer el mercado nacional.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Honduras mantiene subsidios temporales para absorber el 50% de los aumentos en gasolina regular y diésel. (Foto: Redes sociales)

Como Honduras no produce petróleo, depende de las importaciones para cubrir la demanda interna de combustibles. Por eso, las fluctuaciones en los mercados internacionales impactan en los precios locales.

Las condiciones recientes del mercado energético global favorecieron una reducción en los costos de adquisición y permitieron trasladar parte de ese efecto a los consumidores hondureños.

El impacto en la economía

El combustible constituye uno de los principales costos operativos para el transporte de pasajeros, el transporte de carga, la producción agrícola, la construcción y numerosas actividades comerciales.

Economistas han señalado en reiteradas ocasiones que las variaciones en el precio de los carburantes tienen un efecto transversal sobre la economía nacional, porque influyen en el costo de movilización de mercancías y materias primas.

PUBLICIDAD

En un país dependiente de las importaciones de combustibles, las bajas en los mercados internacionales suelen generar expectativas entre productores, empresarios y consumidores.