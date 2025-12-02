Pintar, bailar o tocar un instrumento: por qué el arte es un aliado clave en la salud cerebral a cualquier edad

Un estudio internacional reveló que las actividades creativas tienen el potencial de retrasar el envejecimiento cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en actividades creativas como la música, danza, artes visuales o videojuegos de estrategia puede retrasar el envejecimiento cerebral, según un estudio internacional publicado en la revista Nature Communications y recogido por The Washington Post.

La investigación, que analizó datos de 1.467 personas de distintos países, demuestra que estos beneficios no se restringen a artistas profesionales, sino que son accesibles para cualquier persona interesada en fortalecer su salud mental y cognitiva.

El equipo liderado por Agustín Ibáñez, director del Latin American Brain Health Institute en la Universidad Adolfo Ibáñez, recurrió a modelos computacionales conocidos como “relojes cerebrales” para comparar la edad biológica y cronológica del cerebro.

Los voluntarios incluyeron grupos con diversos intereses. De acuerdo con Ibáñez, cualquiera puede experimentar los beneficios de un pasatiempo creativo, sin importar si se trata de un genio o un artista profesional. Crear un espacio personal a través del arte o la música puede aportar bienestar cerebral, especialmente en épocas de estrés e incertidumbre.

La nueva investigación demostró que los beneficios de las artes son accesibles para cualquier persona y brindan estabilidad ante el estrés (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo se midió el envejecimiento cerebral y resultados destacados

Para cuantificar el envejecimiento cerebral, los científicos estudiaron la conectividad encefálica, lo que permitió estimar si existía retraso o aceleración del envejecimiento. Se evaluaron cuatro actividades: danza, música, artes visuales y videojuegos de estrategia, además del nivel de experiencia, distinguiendo entre expertos y aficionados.

Los datos revelaron que todas las actividades creativas analizadas se relacionan con un envejecimiento cerebral más lento, aunque el nivel de destreza favorece aún más estos efectos. Los expertos presentaron cerebros más jóvenes que los principiantes.

Entre los grupos evaluados, los bailarines de tango con mayor experiencia sobresalieron, con cerebros que, en promedio, parecían 7 años más jóvenes que su edad real.

Incluso quienes aprendieron una nueva habilidad artística lograron beneficios. En un experimento adicional, 24 personas recibieron formación en el videojuego “StarCraft II”, que exige pensamiento estratégico e imaginación. Otro grupo practicó con “Hearthstone”, de reglas menos flexibles. Tras 30 horas de entrenamiento en 3 o 4 semanas, el grupo de StarCraft II mostró signos de envejecimiento cerebral más lento en comparación con el grupo de control.

Los bailarines de tango con mayor experiencia presentaron cerebros hasta siete años más jóvenes que su edad real, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Daisy Fancourt, profesora de psicobiología y epidemiología en el University College London, valoró la robustez metodológica del estudio, afirmando que los resultados son coherentes con investigaciones anteriores que asocian la participación en las artes con menor edad biológica y menor riesgo de demencia.

Beneficios de actividades pasivas y estimulantes

No solo la práctica activa de actividades creativas resulta favorable. Asistir a conciertos, obras de teatro o museos también puede proteger del deterioro cognitivo.

Un estudio de 2022 dirigido por Jill Sonke, profesora en el Center for Arts in Medicine de la University of Florida, analizó a 4.344 adultos mayores, observando que quienes dedicaban hasta 3 horas semanales a actividades artísticas receptivas mantenían mejor memoria a lo largo del tiempo.

Además, otra investigación citada demostró que participar en actividades cognitivamente desafiantes como la lectura o asistir a eventos culturales mejora la memoria, el lenguaje y la función ejecutiva. Adultos mayores sin familiares longevos, pero que participaban con frecuencia, alcanzaban niveles cognitivos similares a los de personas con familiares de longevidad destacada.

La evidencia científica confirmó que las actividades artísticas y cognitivamente estimulantes mejoran la memoria, el lenguaje y la función ejecutiva en la vejez (Imagen ilustrativa Infobae)

Stacy Andersen, profesora asistente de medicina en la Boston University, resaltó en The Washington Post: “Incluso quienes no poseen antecedentes familiares de longevidad pueden mejorar sus probabilidades de salud cognitiva si participan en actividades estimulantes”. Siempre es buen momento para aprender algo nuevo, como fotografía o guitarra, lo que también puede beneficiar el cerebro en el futuro.

Consejos prácticos de expertos y perspectiva de estudios

Los especialistas recomendaron aprovechar los beneficios de las actividades creativas, maximizando el “estado de flujo”, una experiencia profunda de concentración y disfrute que ayuda a reducir el estrés. Elegir actividades atractivas y practicarlas con regularidad, además de unirse a grupos o clubes, favorece la socialización, otro componente clave para el envejecimiento saludable.

Andersen recomendó combinar creatividad con movimiento, como ocurre en el baile, puesto que mantener el corazón sano también protege el cerebro. Los expertos subrayaron que la edad no es un factor determinante para comenzar en algo nuevo.

La evidencia científica sobre los efectos protectores de las artes y las actividades cognitivamente estimulantes se consolida. La profesora Fancourt destacó la importancia de investigar más a fondo para entender cómo estas prácticas contribuyen a evitar el deterioro cognitivo y la demencia.

Los resultados del estudio reciente en Nature Communications y otras investigaciones previas confirman la relevancia de las artes y la creatividad para la salud cerebral en todas las etapas de la vida. Al integrar información, movimiento y actividades que elevan el ánimo, lo artístico ofrece una vía integral para fortalecer la mente y reducir el estrés, mejorando así la calidad de vida en la vejez.